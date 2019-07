KlöCo-Zentrale in Duisburg: Der Stahlhändler blickt pessimistischer in die Zukunft.

Der Stahlhändler Klöckner & Co erwartet angesichts der sich weiter eintrübenden Wirtschaftslage nochmals weniger Gewinn als ursprünglich angepeilt. So soll das bereinigte operative Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr nun zwischen 140 und 160 Millionen Euro liegen, wie das Unternehmen am Montag in Duisburg mitteilte. Zuvor hatte der Konzern mit einer Spanne von 180 bis 200 Millionen Euro gerechnet, wobei dieses Ziel bereits einmal zuvor nach unten korrigiert worden war.

An der Börse kam die Neuigkeit nicht gut an: Die Aktie lag zuletzt 5,4 Prozent tiefer bei 4,27 Euro. Kurz zuvor hat sie bei 4,25 Euro ein Rekordtief markiert.

Laut vorläufigen Zahlen habe der SDax -Konzern zudem im zweiten Quartal ein operatives Ergebnis von 51 Millionen Euro vor Sondereffekten erwirtschaftet, so die Mitteilung. Das liege am unteren Ende der festgesetzten Spanne.

cr/dpa-afx