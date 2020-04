Vorstand bei New Work schrumpft - kurz vor Antritt der neuen Chefin

Petra von Strombeck: Die neue Chefin von New Work (ehemals Xing) übernimmt zusätzlich die Aufgaben des Chief Sales Officers, bis ein Nachfolger für Vorstand Alastair Bruce gefunden ist

In wenigen Wochen tritt die neue Chefin des Karrierenetzwerks New Work (vormals Xing), Petra von Strombeck, offiziell ihren Job an. Der Chefwechsel sorgt schon jetzt für einen Umbau des Vorstands: Das Unternehmen trennt sich von seinem Chief Sales Officer Alastair Bruce (56), der das wichtige B2B-Geschäft verantwortet hat.

Es gibt noch keinen Nachfolger für Bruce. Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird Petra von Strombeck selbst den B2B-Geschäftsbereich führen. Die Managerin ist seit Januar Mitglied des Vorstands, zur Hauptversammlung am 5. Juni soll sie offiziell den Posten von Thomas Vollmoeller übernehmen.

Bruce war in den vergangenen vier Jahren verantwortlich für das B2B-Geschäft des Unternehmens. In seiner Amtszeit wurde der Geschäftsbereich B2B E-Recruiting zum wichtigsten Erlösbringer. Im Zuge der Neuaufstellung des Teams durch die künftige CEO von Strombeck haben sich der Aufsichtsrat und Bruce gemeinsam und im beiderseitigen Einvernehmen über die Aufhebung seines Vorstandsvertrags geeinigt.

"Alastair Bruce hat in den vergangenen Jahren einen wichtigen Beitrag zum Wachstumskurs des Unternehmens geleistet", sagte Stefan Winners, Aufsichtsratschef der New Work SE. Zudem habe Bruce die Integration wichtiger Firmen-Akquisitionen erfolgreich verantwortet.

