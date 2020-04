Der weltgrößte Chiphersteller Intel will auch in der Coronavirus-Pandemie punkten. Nach einem Gewinnsprung zum Jahresstart werde auch im laufenden Quartal mit wachsenden Umsätzen und Ergebnissen gerechnet, teilte der US-Konzern am späten Donnerstagabend nach Börsenschluss mit. Konkret erwartet Intel bei Erlösen von 18,5 Milliarden Dollar einen Gewinn je Aktie von 1,10 Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,5 Milliarden Dollar und der Gewinn je Aktie bei 1,06 Dollar gelegen.

Analysten hatten sich mehr erhofft. Aktien von Intel Börsen-Chart zeigen gaben nachbörslich 4 Prozent nach. Das Papier war bereits mit einem Minus aus dem Handel gegangen: Ein Grund dürfte sein, dass Apple Börsen-Chart zeigen laut einem Agenturbericht ab 2021 Mac-Computer mit eigenen Prozessoren statt denen von Intel verkaufen will.

Wegen der hohen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Krise wagt Intel wie viele andere Unternehmen auch keine Jahresprognose.

Gewinn steigt um die Hälfte im ersten Quartal

Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 23 Prozent auf 19,8 Milliarden Dollar.Der Nettogewinn kletterte sogar um 54 Prozent auf 6,2 Milliarden Dollar.

Zentraler Treiber war dabei das Geschäft mit Chips für Server in Rechenzentren, in dem der Umsatz um 43 Prozent auf sieben Milliarden Dollar vorrückte. Der operative Gewinn lag mit rund 3,5 Milliarden Dollar sogar 90 Prozent höher als vor einem Jahr. Unter anderem wegen des sprunghaft gestiegenen Datenverkehrs in Videokonferenzen in der Corona-Zeit bauen Anbieter von Internet-Infrastruktur und Cloud-Dienste gerade ihre Kapazitäten aus. Auch wegen der hohen Nachfrage nach Streamingdiensten hat dieses Segment Hochkonjunktur.

Intel-Chef Bob Swan sagte: "Technologie spielt heute in der Welt eine größere Rolle als jemals zuvor."

Chipfabriken produzieren in den USA auch während der Pandemie

Aber auch der Kauf von Notebooks für Heimarbeit machte sich in Intels Geschäft mit PC-Chips bemerkbar: Der Umsatz der entsprechenden Sparte legte um 14 Prozent auf rund 9,8 Milliarden Dollar zu. Mit einem operativen Ergebnis von 4,2 Milliarden Dollar verdiente sie 37 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Vor Intel hatte US-Konkurrent Texas Instruments, der wegen seiner breit gefächerten Kundschaft als Indikator für die gesamte Branche gilt, nach einem starkem Jahresstart ein schwaches Geschäft im zweiten Quartal prognostiziert.

In den USA dürfen Chiphersteller auch während der Pandemie ihre Fabriken offenhalten - anders als in vielen anderen Ländern. Bei SK Hynix aus Südkorea brach der Betriebsgewinn bereits im abgelaufenen Quartal um 41 Prozent ein, vor allem wegen schwächerer Verkäufe von Halbleitern für Smartphones wie beispielsweise Apples iPhone.

Reuters/rei