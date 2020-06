Der Wohnimmobilienkonzern Ado Properties schreitet voran, den Berliner Konkurrenten Consus Real Estate komplett zu übernehmen. Im ersten Schritt übe Ado dazu eine im Dezember vereinbarte Call-Option mit Consus' Mehrheitseignerin Aggregate Holdings aus und erlange damit die Kontrolle über das Unternehmen, teilte die im SDax gelistete Ado Properties am Montag in Berlin mit. Ado Properties hat seinen Sitz in Luxemburg, ist aber hauptsächlich in Berlin tätig.

Den übrigen Consus-Aktionären will Ado ein freiwilliges Übernahmeangebot unterbreiten. Nach eigenen Angaben hat Ado bereits Zusagen, um auf einen Anteil von insgesamt mehr als 80 Prozent zu kommen.

Finanzieren will Ado den Deal mit einer Kapitalerhöhung von 450 Millionen Euro. Zudem sollen die eigenen Aktionäre auf eine Dividende für das Jahr 2019 verzichten. Aggregate soll je Consus-Aktie 0,2390 Anteile von Ado erhalten - darunter bestehende und neu zu auszugebende Papiere. Das Umtauschverhältnis könne aber noch angepasst werden, hieß es. Die übrigen Consus-Aktionäre will Ado mit einem Tauschangebot für deren Aktien ködern. Dabei soll das gleiche Umtauschverhältnis gelten wie bei dem Deal mit Aggregate.

Fusion mit Adler vorab

Die Übernahme von Consus kommt indes nicht überraschend, sondern ist Teil einer Fusion der drei Immobiliengesellschaften Ado mit der überwiegend in Norddeutschland tätigen Immobiliengesellschaft Adler Real Estate und eben den Berliner Projektentwicklern Consus. Der Zusammenschluss war schon im vergangenen Jahr angekündigt worden. Adler hatte in einem ersten Schritt die israelische Ado Group im Dezember für 708 Millionen Euro übernommen und damit einen Anteil von 33 Prozent an Ado Properties erhalten.

Durch die Fusion der drei Unternehmen entsteht mit 80.000 Wohnungen und einer Bewertung von insgesamt rund 8,5 Milliarden Euro der drittgrößte börsennotierte Wohnungskonzern in Deutschland. Auf Platz eins steht Vonovia gefolgt von Deutsche Wohnen, das neuerdings wie Vonovia im deutschen Leitindex Dax notiert ist.

Kritik von Investoren

Während Ado-CEO Thierry Beaudemoulin und der Co-Chef von Adler, Maximilian Rieneckevor, vor allem auf Synergieeffekte hoffen und ein millionenschweres Einsparpotential anpeilen dürften, ist der Zusammenschluss der drei Unternehmen auch umstritten. In der Kritik stehen unter anderen gegenseitige Verkäufe der drei Akteure von Immobilien.

So bezeichnete Ado-Gesellschafter Union Investment das Dreierbündnis beispielsweise für schädlich. Die Fondsgesellschaft kritisierte laut "Börsenzeitung" im Dezember den Werttransfer zu Adler und Consus. Die kanadische Timbercreek Investment lehnte den Deal ebenfalls ab. Beide Kritiker monierten unter anderem, dass Ado den Berlin-Fokus verwässere. Die beiden Chefs der neuen Gruppe beteuerten in der "Börsenzeitung" indes, vor der Bekanntgabe des Zusammenschlusses mit rund 50 Investoren gesprochen und überwiegend ein positives Feedback erhalten zu haben.

Timbercreek bat die Bafin indes noch im Februar, den Zusammenschluss von Ado und Adler zu untersagen. Kritisiert wurde laut der "Börsenzeitung", dass eine Tochtergesellschaft nicht den Mutterkonzern übernehmen dürfe. Bei der Fusion fungiert Ado als übernehmende Gesellschaft. Zugleich ist Adler aber größter Aktionär von Ado. Die Bafin hatte die Übernahme genehmigt. Anfang Mai meldete Ado Properties derweil die Übernahme von Consus beim Bundeskartellamt zur Prüfung an.

Als Verlierer der Transaktion gelten die Kleinanleger, da sich die Konditionen für sie als eher unvorteilhaft darstellten. Unklar ist auch, wie sich der Zusammenschluss für die Mieter der beteiligten Gesellschaften auswirken wird. Befürchtet wird, dass die Mieten steigen könnten.

akn/dpa