Der chinesische Telekomriese Huawei hat weltweit 91 Verträge mit Mobilfunkprovidern zum Aufbau von Mobilfunknetzen der fünften Generation (5G) gewonnen. Das teilte Huawei-Manager Ryan Ding auf einer Hausmesse des Konzerns in London mit. Über die Hälfte der Verträge - nämlich 47 Kontrakte - stammen von europäischen Mobilfunkanbietern. 27 Verträge seien mit Providern in Asien unterzeichnet worden.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump versucht seit Monaten, eine Beteiligung von Huawei am Aufbau von 5G-Netzwerken außerhalb Chinas zu blockieren. Huawei sei eng mit der chinesischen Regierung und der Kommunistischen Partei verbandelt und werde im Zweifelsfall Spionage- oder Sabotagebefehle der chinesischen Führung umsetzen, so der zentrale Vorwurf. US-Geheimdienste streuten die These, Huawei könne heimlich über eigentlich für Sicherheitsbehörden vorgesehene Schnittstellen auf Netze zugreifen. Diese Vorwürfe weist Huawei zurück.

Zuletzt hatten selbst enge Verbündete wie Großbritannien darauf verzichtet, Huawei ganz grundsätzlich von der Vergabe von 5G-Verträgen auszuschließen. Die Regierung von Boris Johnson legte lediglich fest, dass Anbieter, die als "risikobehaftet" gelten, nicht in Kernnetzen und in der Nähe von wichtigen Anlagen wie Flughäfen oder Atomkraftwerken eingesetzt dürfen - und maximal gut ein Drittel der Infrastruktur versorgen können.

Wer den Weltmarkt für mobile Netze aufteilt "Die USA können uns nicht zerstören", tönt Huawei-Gründer Ren Zhengfei. Er hat einen chinesischen Global Player mit mehr als 100 Milliarden Dollar Jahresumsatz geschaffen - laut dem Analysedienst Dell'Oro mit 28 Prozent Weltmarktanteil der wichtigste Ausrüster von Telekommunikationsnetzen, seit Jahren Anmelder der meisten Patente und führend in der Entwicklung der Standards für die Mobilfunknetze der nächsten Generation (5G). Die USA klagen Huawei jedoch wegen Industriespionage und Verstößen gegen Iran-Sanktionen an und schließen die Chinesen von 5G-Aufträgen aus - außerdem üben sie Druck auf andere Staaten aus, die bisher stark auf Huawei-Equipment setzen, es ihnen gleich zu tun. Die größte westliche Alternative ist Nokia. Die einstige Handy-Großmacht aus Finnland hat sich als Netzwerkspezialist neu erfunden, die entsprechenden Sparten von Siemens und Alcatel-Lucent übernommen. Trotzdem ist der Marktanteil laut Dell'Oro leicht rückläufig unter 20 Prozent. Der Konzern ist seit Jahren defizitär, wegen der Hoffnung auf eine leuchtende 5G-Zukunft ist der Börsenwert dennoch stark gestiegen. Auch Ericsson aus Schweden, schon 2005 um die einstige General-Electric-Tochter Marconi verstärkt, kämpft mit Verlusten. Der Weltmarktanteil stagniert leicht unter 15 Prozent. Sollte Huawei in Europa zurückgedrängt werden, würde an Nokia und Ericsson als Gewinnern jedoch kaum ein Weg vorbeiführen. Amerikas Netzwerkausrüster Nummer eins ist Cisco aus Kalifornien. Der ist jedoch eher darauf spezialisiert, Firmennetze auszurüsten - nicht flächendeckende Mobilfunkmasten für jedermann. Der Marktanteil liegt stabil bei knapp 10 Prozent, dafür aber hochprofitabel. Cisco hat sich im Ranking 2018 vorbeigeschoben an ... ... dem zweitgrößten chinesischen Hersteller ZTE, der einen deutlichen Knick nach unten verzeichnen musste. Der Konzern musste im Frühjahr einen politischen Angriff der USA verkraften, der ihn nach eigenen Angaben fast um die Existenz brachte. Wie bei Huawei wurde auch ZTE ein Verstoß gegen US-Sanktionen gegenüber Iran und Nordkorea vorgeworfen, als Antwort wurde US-Unternehmen zeitweise verboten, die Chinesen zu beliefern - woraufhin die ihre Produktion komplett einstellen mussten. Der Verzicht auf den Großkunden traf jedoch auch US-Firmen wie Qualcomm oder Intel. Nicht im Ranking von Dell'Oro vertreten ist der südkoreanische Samsung-Konzern, der Hersteller der meisten Smartphones (und in dieser Position inzwischen bedrängt von Huawei). Erst seit einigen Jahren versucht Samsung sich auch wieder als Netzwerkausrüster, unter anderem von Netzbetreibern in den USA und Australien - wo Huawei ebenfalls ausgeschlossen wird - gab es wegen 5G schon einige Großaufträge.

Huawei-Manager Ding machte bei seinen Angaben keinen Unterschied zwischen Kernnetzversorgung und Anlagen in der Fläche. Experten verweisen in diesem Zusammenhang auch darauf, dass die Abgrenzung zwischen Kernnetz und Peripherie immer schwerer falle, weil mit dem Trend des so genannten Edge-Computings immer mehr Datenverarbeitung in den Randbereichen der Netze stattfinde. 5G soll dank extrem schneller Reaktionszeit eine Kommunikation praktisch in Echtzeit ermöglichen. Das gilt als wichtige Voraussetzung zur Fernsteuerung von Industrieanlagen oder Roboterautos. Daher ist es notwendig, die Laufzeiten (Latenz) in den Netzen zu reduzieren.

Zu den Huawei-Kunden in Europa gehört unter anderen die spanische Telefónica-Gruppe, die in Deutschland mit der Marke O2 präsent ist. Außerdem hatten Sunrise in der Schweiz und KPN in den Niederlanden eine Zusammenarbeit mit Huawei beim Thema 5G kommuniziert.

Telekom hatte bei 5 G eigentlich stark auf Huawei gesetzt

In Deutschland wird seit Monaten darüber diskutiert, ob Huawei vom 5G-Ausbau ausgeschlossen werden soll. Die Bundesregierung hat sich hier noch nicht endgültig festgelegt. Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) hatte sich zuletzt klar für einen Ausschluss der Chinesen ausgesprochen.

Die Telekom hatte im Dezember Gespräche mit Huawei über die Lieferung von Ausrüstung für die 5G-Netze ausgesetzt und muss sich jetzt verstärkt um Nokia und Ericsson bemühen, deren Technik die Telekom genauso wie Vodafone bereits in seinen 4-G-Netzen verbaut hat. Dabei hatte die Telekom im vergangenen Jahr noch erwogen, rund 70 Prozent der Investments für das 5G-Netzwerk an die Chinesen zu vergeben, 30 Prozent sollten an Ericsson fallen

Huawei sieht sich sieht sich als Technologieführer. Wettbewerber lägen hier hinter Chinesen zurück. Vertreter von Ericsson und Nokia haben diese Behauptung allerdings schon in den vergangenen Monaten in Frage gestellt und auf wichtige 5G-Patente verwiesen, die von den den Europäern gehalten würden.

rei/dpa/Reuters