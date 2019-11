HP-Logo in Palo Alto, Kalifornien: Bis 2015 hieß das Unternehmen Hewlett-Packard Company, dann wurde das Servergeschäft Hewlett Packard Enterprises abgespalten und das verbleibende Unternehmen in HP Inc. umbenannt

Der wegen der wachsenden Bedeutung der Internetcloud unter Druck stehende Kopierer- und Druckerhersteller Xerox Börsen-Chart zeigen prüft offenbar eine Übernahme des PC- und Druckerherstellers HP. Xerox erwäge eine Offerte in bar sowie in Aktien für HP, die über dem Marktwert von HP in Höhe von rund 27 Milliarden US-Dollar (24,3 Milliarden Euro) liegen würde, berichtete das "Wall Street Journal" am Mittwoch auf seiner Internetseite unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Xerox habe die informelle Zusage einer Bank zur Finanzierung. Noch sei aber keine Entscheidung getroffen. Die beiden US-Unternehmen wollten den Bericht nicht kommentieren.

Ein Zusammenschluss könnte den Unternehmen, die mit dem Wandel der Branche ringen, frischen Schwung verleihen. Zudem wären in überlappenden Bereichen wohl deutliche Einsparungen möglich.

Frisches Geld erhofft sich Xerox aktuell durch den Verkauf des Anteils an einem Gemeinschaftsunternehmen mit Fujifilm an den japanischen Technologiekonzern für 2,3 Milliarden Dollar. Im vergangenen Jahr war Xerox mit den Plänen für eine Übernahme von Fujifilm für 6,1 Milliarden Dollar am Widerstand seiner Investoren gescheitert.

mg/dpa-afx, rtr