Hall of Fame der deutschen Wirtschaft

Warum der Gewerkschafter Berthold Huber und die BMW-Großaktionäre Susanne Klatten und Stefan Quandt in die Hall of Fame der deutschen Wirtschaft einziehen - und einander richtig sympathisch finden.

Arbeit und Kapital endlich versöhnt - das manager magazin machte gestern das vermeintlich Unmögliche wahr. In einer Feierstunde mit rund 140 hochkarätigen Gästen im Schlosshotel Kronberg wurden Ex-IG Metall-Chef Berthold Huber (69) und die BMW-Großaktionäre Susanne Klatten (57) und Stefan Quandt (53) in die Hall of Fame der deutschen Wirtschaft aufgenommen. Beide Seiten gratulierten einander herzlich und betonten viele Gemeinsamkeiten. Mit den Methoden des Turbokapitalismus wollen wieder der Gewerkschafter noch die Quandt-Erben etwas zu tun haben. Gemeinsames Credo: nur langfristiges Denken schafft wirklich Werte.

Berthold Huber sei "ein Krisenmanager, Denker, Visionär, aber auch ein Pragmatiker", sagte Birgit Steinborn, Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats von Siemens, in ihrer

Lobrede. Sie erinnerte an die Verdienste Hubers bei der Aufklärung der Compliance-

Zur Großbildansicht Wolfgang von Brauchitsch für manager magazin Berthold Huber bei seiner Dankesrede zur Aufnahme in die Hall of Fame der deutschen Wirtschaft.

Affäre bei Siemens. Mit Mut und klugen Ideen habe er später dafür gesorgt, dass die Finanzkrise nicht zu Massenentlassungen in der deutschen Industrie geführt habe. Herausragend auch sein Engagement beim Friedensschluss zwischen VW und Porsche. Zeitweilig sprang Huber sogar als Aufsichtsratschef bei Volkswagen ein. Auch den Vorsitz der IG Metall habe er ohne Allüren interpretiert: "Du hast deine eigenen Interessen immer hinten angestellt."

Susanne Klatten und Stefan Quandt verkörperten wahres Unternehmertum, lobte Nikolaus von Bomhard, Aufsichtsratschef von MunichRe und Deutschen Post DHL. Dazu gehöre, ein Unternehmen auf langfristigem Erfolg auszurichten und Verantwortung auch in der Gesellschaft zu übernehmen. Besonders bei BMW, aber auch bei Unternehmen wie Altana oder SGL Carbon hätten sie viel Weitsicht bewiesen und als verlässliche Ankeraktionäre eine stabile Entwicklung überhaupt erst möglich gemacht.

Hall of Fame Von der Bankierslegende Hermann Josef Abs bis zum Medienmagnaten Reinhard Mohn, vom weitblickenden Ökonomen und Wirtschaftsminister Karl Schiller bis zum Softwarepionier Hasso Plattner.

Hall of Fame: Alle Preisträger

Die Hall of Fame der deutschen Wirtschaft ist eine virtuelle Ruhmeshalle mit fast drei Jahrzehnten Tradition, mit der das manager magazin unter dem Motto"Gegen Mutlosigkeit und Mittelmaß" jährlich Persönlichkeiten der deutschen Wirtschaft ehrt.

Die Auswahl der Preisträger obliegt einer Fachjury, bestehend aus den Aufsichtsratsvorsitzenden von Bosch, Franz Fehrenbach, und BMW, Norbert Reithofer, sowie dem Chefkontrolleur von Lufthansa und Eon, Karl-Ludwig Kley, sowie Ex-McKinsey-Statthalter Herbert Henzler. Hinzu kommt das Votum der Chefredaktion des manager magazins.