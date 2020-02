Aktien des Großküchenherstellers Rational Börsen-Chart zeigen sind nach ihrem jüngsten Rekordlauf leicht unter Druck geraten. Die Aktie gab am Montag auf 670 Euro nach, nachdem sie Ende Januar noch ein Rekordhoch von 730 Euro erreicht hatte. Anlass für die Kursschwäche: Einer der vier Erben von Firmengründer Siegfried Meister hat ein Drittel seiner Anteile an Rational zu Geld gemacht.

Meisters Sohn Wolfgang habe seine Beteiligung an dem Großküchenausrüster in der vergangenen Woche von 14,95 auf 9,94 Prozent reduziert, heißt es in einer Stimmrechtsmitteilung von Rational. An wen die Aktien gingen, blieb zunächst unklar.

Das verkaufte Paket hat einen Börsenwert von gut 380 Millionen Euro. Die Erben aus der Familie Meister und Aufsichtsratschef Walter Kurtz hielten bisher zusammen 70,9 Prozent der Rational-Aktien.

