Das Berliner Start-up Getyourguide hat bei einer der größten Finanzierungsrunden in Europa 484 Millionen Dollar bei Investoren eingesammelt. Die Online-Buchungsplattform für geführte Touren werde nun mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet, sagte Firmenchef und Mitgründer Johannes Reck der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag, ohne sich näher zur Bewertung zu äußern.

Eine Bewertung von einer Milliarde Dollar gilt als magische Grenze unter Start-ups. Jungunternehmen, die diese Marke überschreiten, bevor sie an die Börse gehen, werden im Jargon auch als "Einhörner" bezeichnet.

Angeführt wurde die Finanzierungsrunde des Börsenkandidaten vom Vision Fund des japanischen Technologieinvestors Softbank. Für den weltgrößten Risikokapitalfonds, der von Saudi-Arabien mitfinanziert wird, ist es die zweite Investition in Deutschland nach dem Berliner Gebrauchtwagenhändler Auto1. Zudem beteiligten sich unter anderem der Singapurer Staatsfonds Temasek und die Risikokapitalgeber Lakestar and Heartcore Capital an der Finanzierungsrunde.

Mit dem frischen Geld will Getyourguide die Expansion vorantreiben. Bislang hat das Unternehmen nach eigenen Angaben auf seiner Plattform über 25 Millionen Tickets für Touren und Aktivitäten verkauft. Getyourguide konzentriere sich darauf, seinen Marktanteil auszubauen, sagte Firmenchef und Mitgründer Johannes Reck der Nachrichtenagentur Reuters.

Das Potenzial sei riesig: Der weltweite Markt für Touren und Aktivitäten sei rund 150 Milliarden Dollar schwer und wachse schnell. Kein Anbieter habe mehr als 2 Prozent Marktanteil. Ein Börsengang sei eine längerfristige Option, sagte Reck.

