Die Ballspiel-Millionäre der Bundesliga müssen um ihre Akzeptanz fürchten in einer Gesellschaft, die wahrscheinlich auf absehbare Zeit wegen einer Rezession in der Breite weniger wohlhabend sein wird.

Gehaltsdeckel, mehr Eigenkapital und Öffnung für Investoren: Bundesliga-Boss Christian Seifert wünscht sich schärfere Regeln für die Fußballbranche. Die sind nicht nur wirtschaftlich überfällig. Der Fußball läuft sonst auch Gefahr, sein wichtigstes Asset zu verlieren - die Liebe seiner Fans.

Es ist erst ein gutes Jahr her, dass sich der damalige FC-Bayern-München-Star Franck Ribéry auf Instagram inszenierte, wie er sich ein vergoldetes Steak tranchieren ließ. Das Filmchen war ein Symbol dafür, dass der Profifußball durch seinen jahrelangen Boom die Bodenhaftung zu verlieren droht - und damit seine wichtigste Geschäftsgrundlage.

Dass Bundesliga-CEO Christian Seifert nun in der Corona-Krise, die viele seiner Klubs wirtschaftlich bis ins Mark erschüttert, in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" an den Faux-pas des Franzosen erinnert, zeigt, wie groß Seifert die Bedrohung für sein Geschäftsmodell einschätzt. In seinen Augen wird der Fußball mittelfristig nur dann weiterboomen, wenn er sich striktere Regeln gibt, um seine betriebswirtschaftliche Basis stärken - und um als Entertainment-und-Glamour-Branche nicht sein allerwichtigstes Asset zu verlieren: seine Popularität.

Natürlich ist der Moment seiner Äußerungen nicht ganz zufällig. Die DFL hängt wie noch nie vom Wohlwollen der Politik ab. Denn die entscheidet in den nächsten Tagen, ob ihre Klubs im Mai wieder kicken dürfen. Seifert hat die Bundesliga mit ihren vielen Manager-Ich-AGs und Riesen-Egos bisher zwar insgesamt gut durch die Krise gelotst. Doch die Saison ohne Zuschauer, aber immerhin mit Fernsehkameras, zu Ende spielen zu können, ist für viele Klubs eine Frage des Überlebens. Da ist ein bisschen Demut hilfreich, um sich einer "Lex Bundesliga", die schwitzenden Männern trotz Ansteckungsgefahr einen Kontaktsport erlaubt, würdig zu erweisen.

Der Profifußball braucht professionelle Strukturen

Dem Liga-Chef geht es aber um viel mehr als politische Anbiederei. Seifert fordert die deutsche Fußballcommunity auf, endlich das Offensichtliche anzuerkennen: Eine Milliardenbranche wie der Profifußball braucht durch und durch professionelle Strukturen, die Exzesse begrenzen, den Wettbewerb schützen und die Finanzen tragfähiger machen. Nur so kann das Produkt Profifußball nachhaltig gedeihen.

Gerade in der Bundesliga wehren sich viele "Traditionalisten" seit langem gegen eine solche wirtschaftliche Logik - und zwar vielfach aus Angst vor den eigenen Fans. Deren dominierende Minderheit der so genannten "Ultras" hält jegliche Professionalisierung für Teufelszeug und scheucht so manchen Klubboss vor sich her. Nur so ist es etwa zu erklären, dass Groß-Klubs wie der FC Schalke 04 (Umsatz zuletzt: 350 Millionen Euro) noch immer, man glaubt es kaum, als eingetragene Vereine firmieren. Die Schmähungen gegen SAP-Mitgründer Dietmar Hopp, der mit seinem Vermögen dem einstigen Dorfclub 1899 Hoffenheim den Weg in die Bundesliga geebnet hat, die erst Anfang März fast zu einem Spielabbruch beim Match gegen den FC Bayern führten, sind nur der unappetitlichste Auswuchs dieses Kulturkampfes.

Zur Großbildansicht Arne Dedert DPA Investoren machen den Fußball nicht kaputt, sie schützen ihn: DFL-Boss Christian Seifert sieht die dringende Notwendigkeit, dass sich der deutsche Profifußball reformiert.

In diesem hat Seifert nun eindeutiger denn je Position bezogen. Sein Kernargument: Mehr wirtschaftliche Professionalität und - ja - gute Investoren machen den Fußball nicht kaputt, sie schützen ihn. Seit langem wirbt der Ligachef hinter den Kulissen für modernere Regeln. Die 50+1-Klausel etwa, die es DFL-Klubs untersagt, die Mehrheit an ihren Profiabteilungen an Investoren abzutreten, sähe er gern umgestaltet. Denn für Seifert geht es nicht um die Frage, ob die Bundesliga Investoren braucht - die braucht sie, wenn sie international wettbewerbsfähig bleiben will. Es geht um die Frage, wie man die richtigen Investoren aussiebt. Entwürfe für einen entsprechenden Kodex - wie es ihn längst in Englands Premier League gibt - zirkulieren seit Jahren in der Liga. Nun sieht Seifert die Zeit gekommen, solche Ideen auf den Tisch zu legen.

Betriebswirtschaftlich gefährliche Deals und zu wenig Eigenkapital

Aber damit will es der DFL-Chef längst nicht bewenden lassen. Als Beispiel für eine weitere Unart vieler Fußballfirmen sähe Seifert beispielsweise gern das Abtreten von Forderungen reguliert. Bisher ist es Usus, dass cashhungrige Klubs zukünftige Einnahmen aus TV- oder Sponsoringverträgen an Dritte abtreten, um sofort Geld zu erhalten. Verschwiegene Geldhäuser wie das Internationale Bankhaus Bodensee (IBB), das dem Schraubenmilliardär Reinhold Würth gehört, machen damit seit Jahren stattliche Gewinne. Aber solche Deals mit solchen "Investoren" sind betriebswirtschaftlich hochgefährlich. Gleiches gilt für die Missachtung vieler Fußballmanager für einen Grundwert verantwortlicher Unternehmensführung: dem Aufbau eines angemessenen Eigenkapitals. Die Corona-Krise entlarvt all das schonungslos.

Astronomisch hohe Spielergehälter und horrende Berater-Honorare

Gleiches gilt für die himmelhohen Spielergehälter und die horrenden Honorare für deren Berater. Das kickende Personal verschlingt mehr als ein Drittel der Klubeinnahmen. Bei europäischen Topklubs wie Juventus Turin oder dem FC Barcelona sind es sogar um die 70 Prozent. Dem müssen die Klubs aus wirtschaftlichem Interesse Einhalt gebieten - und auch aus gesellschaftspolitischem. Denn die Ballspiel-Millionäre müssen um ihre Akzeptanz fürchten in einer Gesellschaft, die wahrscheinlich auf absehbare Zeit wegen einer Rezession in der Breite weniger wohlhabend sein wird. Und dass Seifert der "FAZ" nebenbei erzählt hat, dass er von "prominenten Spielerberatern" mit persönlichen Klagen bedroht worden sei, weil er in einem Gremium des Weltverbandes Fifa sitzt, das offenbar mal darüber sinniert hat, wie sich Beraterhonorare vielleicht deckeln ließen, demonstriert, wie verroht das Fußballsystem in seiner Gier in Teilen ist.

Es braucht strenge Regeln auf europäischer Ebene

Klar ist aber auch: Das meiste von dem, was Seifert fordert, muss europäisch geregelt werden, um für die lukrativen Uefa-Wettbewerbe Champions League und Europa League eine gewisse Waffengleichheit herzustellen. Dafür müssten die Fußballmächtigen mit der EU verhandeln, denn viele der notwendigen Regeln würden wohl gegen den freien Wettbewerb verstoßen. Aber der Fußball ist keine Branche wie jede andere: Er besteht aus nationalen Kartellen, deren Mitglieder untereinander im Wettbewerb stehen. Der funktioniert auf Dauer nur mit strengen Regeln. Und längst gibt es Sportjuristen, die der Auffassung sind, dass sich das durchaus mit EU-Recht vereinbaren ließe.

Auch die Uefa ist schließlich aufgewacht. Seit Jahren gibt es zwar das "Financial Fair Play", das den ungehemmten Zufluss von Investorengeldern in einzelne Klubs begrenzen und damit den Wettbewerb schützen soll. Allerdings blieb das FFP lange ein zahnloser Tiger - bis Mitte Februar. Da beschloss die Uefa, ein Exempel zu statuieren: Manchester City, gecoacht von Trainerlegende Pep Guardiola und im Besitz arabischer Investoren, wurde für zwei Jahre aus der Champions League ausgeschlossen - wegen Verstößen gegen die Finanzregeln.

Daran will Seifert nun anknüpfen. Respekt dafür. Und: Recht so.