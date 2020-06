Menschenleeres Terminal am Flughafen Frankfurt: So langsam kehren die Passagiere zurück

Seit Beginn der Corona-Krise veröffentlicht der Flughafenbetreiber Fraport jede Woche Daten über das Passagier- und Frachtaufkommen am Frankfurter Flughafen. Die Grafik zeigt, wie stark die Zahlen im Verlauf eingebrochen sind.

Doch so langsam erholt sich das Passagiergeschäft auf Deutschlands größtem Airport wieder: So wurden in Frankfurt im Mai wieder mehr Gäste abgefertigt als noch im April - und auch am Beteiligungsflughafen im chinesischen Xi'an belebte sich das Passagieraufkommen wieder. Gegenüber dem Vorjahresmonat sank die Zahl der Passagiere im Mai aber natürlich immer noch sehr stark: um 95,6 Prozent auf knapp 273.000.

Am Flughafen in Xi'an, an dem Fraport 24,5 Prozent hält, sank die Passagierzahl im Mai nur noch um 44 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf rund 2,2 Millionen - nach einem 64-prozentigen Minus im April. An den anderen Standorten des Konzerns zum Beispiel in Brasilien, Bulgarien, Griechenland oder der Türkei ging das Passagieraufkommen allerdings noch immer weiter kräftig zurück.

Lesen Sie auch: Was die Rettung der Lufthansa für Kunden bedeutet

Aufgrund der vielen Lockerungen bei den Reisebestimmungen wird sich die Lage des Frankfurter Flughafenbetreibers wohl auch im Juni weiter aufhellen. Wenn immer mehr Leute wieder reisen, lässt das auch Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Erholung insgesamt zu. Die Hoffnung wächst also, dass das durch die Corona-Krise verursachte Konjunkturtief überwunden ist.

mg/dpa-afx