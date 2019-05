In der Heimat Rivalen - in China Verbündete

Die Bundesliga-Saison steht vor ihrem Finale, nach dessen Abschluss wieder der FC Bayern die Meisterschale in den Himmel recken könnte - ein Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt sollte zum Meistertitel reichen. Zum siebten Mal in Folge hätten die Münchner dann ihren Dauerrivalen Borussia Dortmund hinter sich gelassen, auch wenn es in dieser Saison deutlich enger war als in den vergangenen Jahren.

Die Genugtuung bei Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge dürfte dennoch groß sein - schließlich lag der größte Konkurrent in der nationalen Liga kurz vor der Winterpause noch scheinbar uneinholbar mit neun Punkten Vorsprung vorn.

Sascha L. Schmidt Falco Peters Sascha L. Schmidt ist Lehrstuhlinhaber und Leiter des Center for Sports and Management (CSM) an der WHU - Otto Beisheim School of Management. Dort widmet er sich der "Zukunft des Sports" als einem seiner zentralen Forschungsschwerpunkte. Zudem ist er akademischer Leiter der "SPOAC - Sports Business Academy by WHU", die sich als Weiterbildungsinstitution für künftige Führungskräfte im Sportbusiness etabliert hat. Schmidt studierte, promovierte und habilitierte an den Universitäten Essen, Zürich, St. Gallen, der EBS Universität in Oestrich-Winkel sowie an der Harvard Business School in Boston und war danach Strategieberater bei McKinsey und Unternehmer.

Das Fußballgeschäft lebt von der Konkurrenz. Das gilt nicht nur für den Meisterschaftskampf zwischen Bayern und Dortmund, sondern auch für Derbys zwischen Lokalrivalen wie dem BVB und Schalke 04, dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach oder dem Hamburger SV gegen den FC St. Pauli. Ebenso emotional geht es auf der europäischen Bühne zu, man denke an den "Classico" in Spanien zwischen Real Madrid und Barcelona oder an die Duelle der Spitzenklubs in der aktuellen Champions-League-Saison.

Schwer vorstellbar, dass es neben der Rivalität, dem Gegeneinander, ein Miteinander geben könnte. Dabei gibt es das schon längst. Auch wenn es zu Hause in Deutschland kaum jemand mitbekommt.

Aus Rivalen werden Verbündete

In China beispielsweise ist von Rivalitäten zwischen den deutschen Vereinen kaum etwas zu spüren. Mittlerweile haben sechs Bundesligisten Repräsentanzen im Reich der Mitte eröffnet - der FC Bayern München, Schalke 04, der BVB und Borussia Mönchengladbach in Shanghai sowie der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt in Peking. Pionier waren die Bayern Ende 2016, Dortmund wagte den Schritt 2017, vor Kurzem zogen Gladbach und Schalke nach. Seit März 2019 ist auch die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit eigener Infrastruktur in Peking am Start, um Aufbauarbeit für die Bundesliga in Fernost zu leisten.

Das Zauberwort bei den China-Aktivitäten könnte "Coopetition" lauten: Kooperation bei gleichzeitiger Konkurrenz. Coopetition führt zu Wettbewerbsvorteilen für beide Anbieter - nicht nur im Fußball. Während sich die deutschen Hersteller Daimler und BMW bei Premiumautos seit Jahrzehnten einen erbitterten Konkurrenzkampf liefern, machen sie im Bereich der Mobilitätsdienste neuerdings gemeinsame Sache, indem sie mit einem Joint-Venture den Ausbau der digitalen Geschäftsmodelle, zum Beispiel Car-Sharing, vorantreiben. Um sich in bestimmten Bereichen gegenüber der wachsenden Konkurrenz aus dem Ausland zu behaupten, macht dies Sinn. Konkurrenz und Kooperation schließen sich also nicht aus.

Getrennte Strategie, gemeinsames Vorgehen

Die Verantwortlichen der Bundesliagklubs in Peking oder Shanghai sind in erster Linie Geschäftsleute. Es geht darum, den Markt mit den individuellen Stärken des eigenen Vereins zu erobern. Während Gladbach 110 Schulen in der Fünf-Millionen-Stadt Suqian hilft, jungen Fohlen Fußball-Elementarwissen beizubringen, zeigen die Schalker ihrem Partnerverein Hebei China Fortune FC, wie Knappen geschmiedet werden. Ähnlich wie sich der FC Bayern seiner Anteilseigner Adidas, Audi oder Allianz bedient , nutzt auch der VfL Wolfsburg geschickt Bekanntheit und Netzwerk des Mutterkonzerns Volkswagen in China. So folgt jeder Verein zwar seiner eigenen Strategie, um seine die jeweiligen Stärken zur Geltung zu bringen, dennoch sind sie vereint in ihrem Vorgehen.

Im Gegensatz zu englischen und spanischen Teams setzen die Deutschen beim Markteinstieg ganz bewusst auf Qualität, Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit. Es geht nicht um den schnellen Vertriebserfolg, sondern um den Aufbau langfristiger Beziehungen und die sorgfältige Entwicklung des eigenen Markennamens. So ist Bayern München ganz bewusst angetreten, zunächst digitale Reichweite in China aufzubauen, um diese dann später kommerziell zu nutzen. Wir haben dies in unserer Fallstudie "Bayern Munich in China", die wir an der Harvard Business School in Boston veröffentlicht haben, genauer untersucht. Und die Strategie trägt Früchte: Laut aktueller Red Card-Studie (2019) über die Popularität europäischer Fußballmannschaften in Chinas digitaler Landschaft, belegt der FC Bayern Platz zwei hinter Real Madrid und erhielt eine Auszeichnung für die beste Aktivierung von Offline-Veranstaltungen im Netz.