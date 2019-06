Die Geschäftsmodelle der großen Technologiekonzerne im Silicon Valley haben eines gemeinsam: Sie sind alle von einem gewissen Größenwahn gekennzeichnet. Nun also möchte Facebook mit Libra das Geld neu erfinden. Geht es nach Mark Zuckerberg, begleichen wir in einigen Jahren unsere Rechnungen einfach via Social Media. Ein Orangensaft am Bahnhof? Zahlen Sie doch mit Facebook! Der Tochter während des Auslandssemesters in den USA Geld schicken? Macht Facebook. Einen Kredit für die neue Waschmaschine aufnehmen? Möglicherweise morgen auch bei Facebook.

Was momentan klingt wie eine ferne Utopie, ist in Wahrheit gar nicht so unrealistisch. Aktuell haben wir noch Schwierigkeiten, uns an virtuelle Währungen zu gewöhnen. Wir möchten etwas in der Hand halten, den Wert spüren. Ein 20-Euro-Schein besteht aus einem besonderen Papier, die goldene Kreditkarte ist Status aus Plastik. Diese Zahlungsmittel stellen etwas dar - und sind faktisch gesehen doch monetäre Dinosaurier. Auslaufmodelle. Die digitale Disruption, also die radikale Veränderung von Märkten und der Gesellschaft durch digitale Technologien, verursacht einen viel tiefgreifenderen Wandel als wir es uns aktuell vorstellen können. Bis hin zu der Frage: Was ist eigentlich Geld?

Entscheidend ist, wem wir vertrauen

Schon heute sind wir es gewohnt, dass Geld vor allem aus Zahlen besteht. Wir vertrauen unser Vermögen Institutionen an, die - wenn man sich den aktuellen Zustand und den Ruf der Deutschen Bank ansieht - nicht zwingend als seriös gelten. Im Prinzip ist es vor allem die vom Staat garantierte Einlagensicherung, auf der dieses Vertrauen beruht. Während der Finanzkrise 2008 und 2009 flackerte einmal kurz eine Vorahnung auf, dass der Betrag auf dem Kontoauszug nicht zwingend identisch ist mit dem, was der Geldautomat am Ende möglicherweise noch auszahlt. Dennoch käme aktuell kaum jemand auf die Idee, sein Geld komplett abzuheben und unters Kopfkissen zu legen - im Gegensatz zu meiner Großmutter, die, aufgewachsen Anfang des 20. Jahrhunderts, ihr Leben lang ein Misstrauen gegen Banken hegte. Bis in die 1970er Jahre hinein hortete sie Barvorräte für einen Monat im Keller. Denn das Geld auf der Bank, "das sind doch nur Zahlen".

Facebooks kluge Strategie

Die Technologie, auf der Libra beruht, heißt Blockchain - im Grunde nichts anderes als ein digitales, unveränderliches Kontenbuch, das Werttransfers dokumentiert. In meinem neuen Buch "Digitale Gewinner" habe ich versucht, die Funktionsweise der Technologie möglichst anschaulich zu erklären:

Stellen Sie sich vor, Sie würden im Mittelalter leben. Sie schließen einen Vertrag mit ihrem Nachbarn ab. Dummerweise gibt es noch keine Notare. Was tun Sie? Sie berufen eine Dorfversammlung ein, machen den Vertrag öffentlich und hinterlegen jeweils ein Exemplar beim Bäcker, beim Fleischer, beim Gastwirt und beim Bauern. Damit die vier keine gemeinsame Sache gegen Sie machen können, hinterlegen Sie noch fünf weitere Exemplare bei Menschen, die weit weg wohnen und die weder den Bauern noch den Metzger noch die anderen kennen. Jedes Mal, wenn sich an dem Vertrag etwas ändert, wird ein Anhang geschrieben, der auf die gleiche Art und Weise verteilt wird.

Was Sie jetzt haben, ist eine analoge Blockchain, einen unveränderlichen Datensatz über Wertverschiebungen und Vereinbarungen, dezentral hinterlegt. Im Prinzip ist die Blockchain eine Ansammlung unabhängiger Zeugen.

Genau auf dieser Basis - nur digital - funktioniert die Facebook-Währung. Facebook handelt klug, indem das Unternehmen von vorherein auf Allianzen setzt. Mit namhaften Unternehmen wie Paypal, Visa und Mastercard in der Libra Association schafft die neue Währung von vornherein Vertrauen. Auch die Bindung an staatliche Währungen ist ein weiser Schachzug. Zudem vermeidet Facebook die technologischen Fehler des Bitcoin. Selbst der größte Enthusiast muss zugeben, dass die Mutter aller Kryptowährungen aufgrund ihres hohen Energieverbrauchs ein ökologisches Desaster ist.

Copy Cats aus California

Im Vergleich mit der Selbstbeschäftigungstherapie der deutschen Banken wirkt Libra geradezu revolutionär. Aus Sicht von Innovatoren nicht. Im Kern kopiert Facebook nämlich das Modell von WeChat und Alipay. In China hat sich das bargeldlose Zahlen per Messenger bereits durchgesetzt. In einem Video des SPIEGEL-Korrespondenten Bernhard Zand können Sie sehen, dass selbst ein Bettler am Straßenrand bargeldlose Zahlungen akzeptiert.

Libra ist ein schönes Beispiel dafür, wie abgeschlagen sogar das Silicon Valley gegenüber China ist. Vor einigen Jahren wurden die Chinesen als hemmungslose Kopierer verachtet und verspottet. "Innovation auf Chinesisch" stand für den plumpen Diebstahl geistigen Eigentums. Heute kopiert das Silicon Valley das, was sich in China bewährt hat. Es ist nicht der erste Fall. Gerade musste sogar Donald Trump einsehen, dass man den chinesischen High-Tech-Konzern Huawei nicht einfach aus dem Aufbau moderner Mobilfunknetze heraushalten kann - zu groß ist die Technologieführerschaft.