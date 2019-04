Die Deutsch-Amerikanerin Julie Linn Teigland leitet künftig das Geschäft der Beratungsgesellschaft EY in Europa, Afrika, dem Nahen Osten und Indien. Zugleich rückt sie ins exklusivste Gremium des Milliardenkonzerns auf.

Julie Linn Teigland (49) übernimmt nach Informationen von manager-magazin.de zum 1. Juli bei der Beratungsgesellschaft EY die Leitung der Region EMEIA. Ein EY-Sprecher bestätigte die Personalie auf Anfrage. Damit verantwortet Teigland künftig einen Umsatz von rund 14 Milliarden Dollar und führt 115.000 Mitarbeiter in knapp 100 Ländern. Bisher leitet sie das Geschäft von EY (früher: Ernst&Young) in Deutschland, der Schweiz und Österreich (GAS).

Mit ihrer Beförderung rückt Teigland, die sowohl in Berlin als auch in der deutschen Wirtschaft als bestens vernetzt gilt, zugleich ins exklusivste Führungsgremium von EY auf: die 19-köpfige Geschäftsführung von EY Global. Diese verantwortet das gesamte Business einer der vier weltweit größten Beratungsfirmen - neben EY sind das Deloitte, KPMG und Pricewaterhouse Coopers (PwC). Teigland berichtet damit künftig an Carmine Di Sibio (55). Der Italo-Amerikaner löst zum 1. Juli Mark Weinberger (57) als Chairman und CEO von EY Global ab.

Bis Januar hatte Teigland gehofft, selbst Nachfolgerin von Weinberger werden zu können. Sie wäre damit die erste Frau an der Spitze eines der "Big Four" gewesen. Aber im internen Wettbewerb um den Topjob setzte sich Di Sibio durch.

In ihren drei Jahren als GAS-Chefin steigerte Teigland den Umsatz von EY im deutschsprachigen Raum um knapp zehn Prozent pro Jahr. Ein Grund dafür ist auch die inhaltliche Erweiterung des Beratungsangebots. Unter ihrer Führung übernahm EY etwa die Strategieberatung OC&C Deutschland, den Digitalberater etventure in Hamburg und Kivala-HR in Essen, einen Berater zur Digitalisierung des Personalmanagements. Die globalen Beratungskonzerne versuchen seit Jahren, ihr tendenziell stagnierendes Geschäft mit der Wirtschaftsprüfung um weitere Geschäftsfelder zu ergänzen.

EY hat 260.000 Mitarbeiter und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von 34,8 Milliarden Dollar. In Deutschland setzte EY im Geschäftsjahr 2017/18 zwei Milliarden Euro um. Teigland stammt aus dem US-Bundesstaat Michigan, lebt aber seit 30 Jahren in Deutschland.