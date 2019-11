Euronext in Paris: Das Unternehmen betreibt derzeit die Börsen in Amsterdam, Brüssel, Dublin, Lissabon und Paris

Um den spanischen Börsenbetreiber Bolsas y Mercados Espanoles (BME) zeichnet sich ein Übernahmekampf ab. Zum einen hat die Schweizer Börse SIX am Montagmorgen bekanntgegeben, die Börse in Madrid für 2,843 Milliarden Euro übernehmen zu wollen. Dafür biete SIX 34 Euro je Aktie. Das entspreche einem Aufschlag von gut einem Drittel im Vergleich zum jüngsten Schlusskurs, heißt es in der Mitteilung. Die Schweizer Börse will den Kauf zum einen über bestehende Barreserven finanzieren. Zudem will das Unternehmen dafür den Kapitalmarkt anzapfen.

Gleichzeitig hat am Montagmorgen auch der Börsenbetreiber Euronext Gespräche mit BME über eine mögliche Übernahme bestätigt. Diese könnten eventuell zu einem Angebot führen, teilte Euronext am Montag in Paris mit.

Zuletzt war über Übernahmegespräche zwischen Euronext und BME bereits spekuliert worden. Euronext wolle das eigene Geschäft mit Zukäufen ausbauen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg vergangene Woche unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Euronext betreibt derzeit die Börsen in Amsterdam, Brüssel, Dublin, Lissabon und Paris. Das Unternehmen ist Berichten zufolge auch am italienischen Börsenbetreiber Borsa Italiana interessiert, falls dieser von der London Stock Exchange Börsen-Chart zeigen (LSE) im Zuge der geplanten 27 Milliarden Dollar teuren Übernahme des Datenanbieters Refinitiv verkauft werden sollte.

mg/dpa-afx