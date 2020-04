Europa streitet über das Geld, aber es versagt bei seiner eigentlichen Aufgabe: Die wirklich gemeinsamen Probleme gemeinschaftlich zu lösen.

Die Corona-Krise hat eine gesundheitspolitische und eine ökonomische Seite. Es geht um den Kampf gegen die katastrophale Seuche. Und um die daraus abgeleitete Frage, wie man ihn finanziell bewältigen kann.

Die Europapolitik beschäftigt sich in diesen Tagen fast ausschließlich mit dem Streit um das Geld. Sie steckt damit in einer höchst eigenartigen Schieflage. Denn eben jene gemeinsame europäische Herausforderung, die in den Debatten über Solidarität und "Corona-Bonds" so inständig beschworen wird, ist als solche im Alltag überhaupt nicht erkennbar. Dafür fehlen schon die einfachsten Daten.

Die täglichen Nachrichten zu den Infektionszahlen und Toten, zu den Krankenhausbetten oder Schutzkleidungslieferungen, werden überall nur rein länderbezogen gemeldet. Spanien rauf, Italien runter, Deutschland auf gutem Weg - wo immer die Corona-Krise konkret wird, erscheint sie ausschließlich national.

Das verstellt jeden Blick auf die tatsächlich europäische Dimension dieser Katastrophe. Es lenkt aber auch ab davon, was das gemeinsame Europa eigentlich längst hätte tun müssen. Und zumindest künftig anfangen müsste.

Schaudernd blicken die Deutschen in diesen Tagen auf die USA, wo die Infektionszahlen explodieren und der Präsident Donald Trump einmal mehr irrlichtert. Ziemlich außer Acht bleibt dabei, dass der weltweit größte Corona-Herd schon seit Wochen Europa heißt.

Eine der seltenen Darstellungen, die nationale Infektionsdaten aufaddieren, hat kürzlich der IWF veröffentlicht. Danach überstieg die Zahl der akuten Covid-19-Fälle allein in den europäischen "Big 5" (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, UK) Mitte März erstmals die offizielle Fallzahl Chinas. Zu diesem Zeitpunkt verhängte Trump dann auch abrupt sein Einreiseverbot für Europäer, nachdem er zuvor bereits die Chinesen ausgesperrt hatte.

Je nach Zählweise mögen sich die Relationen etwas verschieben. Das zu den "Big 5" gerechnete UK ist nicht mehr Teil der EU. Die Infektionszahlen in den USA schließen inzwischen rasch zu Europa auf. Der Befund bleibt jedoch eindeutig, und er wird im Rest der Welt oft klarer erkannt als hier: Der Alte Kontinent, der sich sicher glaubte, ist zurzeit der Hotspot der großen Seuche.

Eine gemeinsame Vorbereitung auf diesen Fall gab es nicht. Obwohl es gerade im Katastrophenschutz und in der Notfallmedizin ganz enorme Vorteile hat, zentrale Institutionen und überregionale Hilfsnetzwerke aufzubauen. Medizinische Kapazitäten können dann schnell dorthin verlegt werden, wo sie am dringendsten gebraucht werden. China und die USA machen es gerade vor.

Da wirkt es zwar arg martialisch, wenn das US-Militär ein Lazarettschiff nach New York schickt und in Zeltlagern und Kongresszentren Intensivbetten aufbaut. Doch so werden Reserven aus einem riesigen Land mobilisiert und an Brennpunkten zusammengezogen. Die Europäer handeln innerhalb ihrer Nationalstaaten im Prinzip genauso - nur eben jeder für sich. Gelegentliche grenzüberschreitende Hilfen sind Freundschaftsgesten. Mehr nicht.

"Ressourcen poolen, um gemeinsame Probleme zu bekämpfen"

Der Publizist und frühere portugiesische Europaminister Bruno Maçães hat diese große Schwäche des EU-Verbunds kürzlich so formuliert: "Der ganze Punkt - ich wiederhole: der ganze Punkt - der EU besteht darin, Ressourcen zu poolen, um gemeinsame Probleme zu bekämpfen." Als es jetzt aber darum ging, Ärzte, Pflegekräfte und Beatmungsgeräte zu poolen, "hat die EU versagt."

Die erste und naheliegende Folgerung aus der Corona-Krise ist es, die europäischen Reserven in der Notfallmedizin und im Katastrophenschutz endlich stärker zu bündeln. Damit entstünde nicht nur ein System der tatsächlich gelebten Solidarität. Sondern auch eines, das für alle beteiligten Länder unmittelbar vorteilhaft wäre: Mehr Sicherheit zu einem günstigeren Preis. Es wäre ein genuin europäisches Projekt.

Gemeinschaftsprojekt ohne explizite Transfers

Es wäre zudem ein Projekt, mit dem Deutschland den schwächeren EU-Partner helfen könnte, ohne dass explizite Transfers nötig wären. Die äußere Sicherheit der westlichen Staaten wird in der Nato überproportional von den USA bezahlt (bekanntlich zur ständigen Empörung Trumps). Auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes könnte Deutschland in Europa eine ähnliche Rolle übernehmen: Mit der großzügigen Finanzierung einer schlagkräftigen gemeinsamen "Feuerwehr" würden die Deutschen sich selbst und allen anderen zugleich helfen.

Die Europapolitik müht sich seit Jahren damit ab, die Budgets und Bonitäten zu poolen. Ihre Appelle an den europäischen Gemeinsinn wären wesentlich glaubwürdiger, wenn sie die originär gemeinschaftlichen Aufgaben überzeugend erfüllen würde.