Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung eines Arbeitnehmers im Krankheitsfall ist im Gesetz klar geregelt: Für die ersten sechs Wochen der Arbeitsunfähigkeit bezahlt der Arbeitgeber Lohn oder Gehalt weiter, danach erhält der Arbeitnehmer Krankengeld von seiner Krankenkasse. So weit, so verständlich.

Dieser einfache Grundsatz führt zu enormen Schwierigkeiten, wenn sich an die erste Erkrankung eine zweite anschließt oder wenn zwei Krankheiten parallel eintreten. Streit entsteht in diesen Fällen häufig über die Frage, ob der Arbeitgeber nur maximal sechs Wochen die Vergütung weiterbezahlen muss oder hierzu auch mehrmals hintereinander verpflichtet sein kann.

Das Bundesarbeitsgericht hat dazu am 11. Dezember 2019 ein interessantes Urteil gesprochen, das für Klarheit sorgt - und so manchen Arbeitgeber aufatmen lassen dürfte.

Sechs Wochen Lohnfortzahlung, nicht mehr

Verkürzt ging es in dem Verfahren um folgenden Fall: Eine Arbeitnehmerin war im Januar 2017 zwei Wochen krank und arbeitsunfähig, anschließend ging sie in Erholungsurlaub. Unmittelbar im Anschluss an den Urlaub wurde die Mitarbeiterin erneut arbeitsunfähig krank. Der Arbeitgeber leistete Entgeltfortzahlung bis zum 20. März 2017, danach bezog die Frau Krankengeld von ihrer Krankenkasse bis zum 18. Mai.

Einen Tag später unterzog sie sich einer seit längerem geplanten Operation, woraufhin ihre Ärztin ihr eine erneute "Erstbescheinigung" über die Arbeitsunfähigkeit ausstellte, beginnend am 19. Mai 2017. Diesmal lehnte der Arbeitgeber die erneute Entgeltfortzahlung ab, er sah seine sechswöchige Zahlungspflicht mit dem ersten Krankheitszeitraum als erfüllt an. Daraufhin klagte die Mitarbeiterin auf erneute Entgeltfortzahlung bis 29. Juni 2017 - erfolglos.

Grundsätzlich gilt, dass ein Arbeitgeber das Gehalt auch dann nur sechs Wochen lang weiterzahlen muss, wenn während einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit eine neue Krankheit hinzutritt, die ebenfalls Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat. In diesem Fall kann der Arbeitnehmer die Sechs-Wochen-Frist nur einmal in Anspruch nehmen, auch wenn beide Erkrankungen zusammen genommen länger dauern. Ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch entsteht nur, wenn die erste krankheitsbedingte Arbeitsverhinderung bereits beendet war und die zweite Erkrankung erst danach zu einer erneuten Arbeitsunfähigkeit führt.

Allerdings ist die Beweislage ist in diesen Fällen nicht immer einfach. Klar ist die Lage, wenn der Arbeitnehmer zwischen seinen beiden Krankheiten wieder gearbeitet hat oder zumindest arbeitsfähig war. Maßgeblich dafür ist das Datum auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des Arztes - und zwar unabhängig davon, ob das Ende der Arbeitsunfähigkeit auf einen Arbeits- oder einen arbeitsfreien Tag fällt. Schwieriger wird es jedoch schon, wenn der Arzt die Arbeitsunfähigkeit bis zum Freitag einer Woche bescheinigt und am Montag der Folgewoche eine neue Erstbescheinigung ausgestellt wird. Liegt hier wirklich eine neue Erkrankung vor? Und war diese in der Vorwoche tatsächlich nicht absehbar?

Nachweispflicht beim Arbeitnehmer

Für solche Fälle hat das Bundesarbeitsgericht nun festgestellt, dass es dem Arbeitgeber nahezu unmöglich ist, dies herauszufinden und konkrete Anhaltspunkte vorzubringen, um die erneute ärztlichen Bescheinigung anzuzweifeln. Es sei dem Arbeitnehmer daher zuzumuten, seine Behauptung zu belegen, es lägen voneinander unabhängige Krankheitsfälle vor. Das heißt, der Mitarbeiter muss künftig gegebenenfalls die konkreten Krankheitsursachen offenlegen und den Beweis erbringen, dass tatsächlich eine zweite Arbeitsunfähigkeit vorlag - notfalls auch durch die Vernehmung des Arztes als Zeugen.

Für den Arbeitgeber ist die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts eine große Erleichterung: Lag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bis zum Freitag einer Woche vor und legt der Arbeitnehmer am Montag der Folgewoche eine neue Erstbescheinigung nach, kann das Unternehmen schlicht bestreiten, dass es sich um eine neue Erkrankung handelt. Dann muss der Arbeitnehmer nachweisen, dass er am Wochenende vollständig arbeitsfähig war und ihn die neue Erkrankung erst am Montag wieder aus der Bahn geworfen hat.

In dem konkreten Fall, über den das Bundesarbeitsgericht zu entscheiden hatte, lief die erste Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung der Mitarbeiterin bis zum 18. Mai 2017. Die Ärztin attestierte ihr in der zweiten Erstbescheinigung eine erneute Arbeitsunfähigkeit ab dem 19. Mai 2017. Das Gericht sah hier einen derart engen zeitlichen Zusammenhang, dass es der Arbeitnehmerin auferlegte zu beweisen, dass tatsächlich zwei voneinander unabhängige Krankheiten vorlagen. Diesen Nachweis konnte sie nicht erbringen mit der Folge, dass sie die Entgeltfortzahlung nur für sechs Wochen beanspruchen konnte.

Konsequenzen bei chronischen Krankheiten

Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts hat weit reichende Folgen, insbesondere bei Erkrankungen, bei denen Beginn und Ende nur schwer bestimmbar sind - etwa neurologische oder psychosomatische Krankheiten oder degenerativen Beschwerden, die für eine bestimmte Zeit so stark werden, dass ein Arzt eine Arbeitsunfähigkeit feststellt. Daneben gibt es Leiden, die nie ausheilen, wie zum Beispiel Migräne. Diese Krankheit tritt nur phasenweise verstärkt auf. Wer künftig während einer solchen Migränephase einen Bandscheibenvorfall erleidet, wird nicht darauf hoffen können, länger als sechs Wochen Entgeltfortzahlung vom Arbeitgeber zu erhalten.

Die neue Rechtslage erfordert erhöhte Aufmerksamkeit - auf beiden Seiten. Arbeitnehmer, die glauben, dass ihre Arbeitsfähigkeit vollständig wiederhergestellt war, sollten sich dies durch ihren behandelnden Arzt bestätigen lassen. Wobei eine reine "Bestätigung" nicht reichen wird. Vielmehr muss der Arzt darstellen, warum gerade an diesem konkreten Tag die Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt war. Welche Maßnahme, welcher Zustand hat zu dieser Entscheidung geführt? Dies wird der Arbeitnehmer künftig darzulegen haben.

Arbeitgeber können ihre Entgeltfortzahlungskosten deutlich senken, wenn sie bei einem engen zeitlichen Zusammenhang zwischen Ersterkrankung und Neuerkrankung nicht mehr kritiklos akzeptieren, dass der Arzt eine neue "Erstbescheinigung" ausstellt, sondern zunächst einmal grundsätzlich davon ausgehen, dass zwischen beiden Krankheiten ein Zusammenhang besteht. Und zwar selbst dann, wenn diese offensichtlich nichts miteinander zu tun haben. Der Arbeitgeber muss nur wissen, ob die neue Erkrankung auftrat, als die erste noch bestand. In diesem Fall muss er die Entgeltfortzahlung nur für sechs Wochen leisten. Ob die beiden Krankheiten in einem ursächlichen Zusammenhang zueinander stehen oder nicht, ist unerheblich.

