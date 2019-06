E-Roller- und E-Scooter-Sharing: Der Kampf um den Platz in deutschen Städten

Die Mobilität in deutschen Städten ist in Bewegung. Ein neuer Spieler tritt auf den Plan, um die letzte Meile zu schließen: die E-Scooter rollen jetzt den Markt auf. Was bedeutet das für Schwesterbranchen wie das Elektroroller-Sharing?

Die neuen Elektrotretroller sind nicht zu verwechseln mit den Elektromotorrollern, die beispielsweise das Start-up Emmy in fünf deutschen Städten verleiht. Valerian Seither, Gründer und CEO von Emmy, sieht in den neuen Fahrzeugen jedoch bestenfalls einen Konkurrenten um Parkplätze - der große gemeinsame Gegner bleibt der private PKW. Ist das die neue Harmonie zwischen den Mikromobilitäts-Fahrzeugen? Für die dritte Folge unserer Podcast-Reihe habe ich mit Seither über den E-Scooter-Hype und seine Bedeutung für die Mobilität insgesamt diskutiert.

