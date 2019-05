Mit dem Sommer kommen die Elektro-Tretroller in die deutschen Städte - verbunden mit der Hoffnung, dass sie die Anzahl der Kurzstreckenfahrten mit dem Auto oder Taxi reduzieren. Ralf Kalupner, Gründer des Fahrradverleihers Nextbike, erklärt, wie er auf die neue Form der Mikromobilität reagiert.

Ralf Kalupner, Gründer und CEO des Fahrradverleihers Nextbike, hat es mit seinem Unternehmen in Deutschland zum Marktführer gebracht. Er selbst hält die E-Scooter-Euphorie für eine Blase und sieht sich mit seinen Leihrädern außer Konkurrenz. Woher nimmt er diese Gewissheit? Und warum will er trotzdem E-Scooter anbieten? Spannende Fragen, denen wir in der zweiten Folge unseres neuen Podcasts "E-Scooter: Der gefährliche Hype" nachgehen.

Der manager-magazin-Podcast mit Sandrina Lorenz.

