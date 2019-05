Photo Taken In Minsk, Belarus1124662556

Der Bundesrat hat grünes Licht gegeben: Elektro-Tretroller - auch E-Scooter genannt - sind nun auch in Deutschland erlaubt. Diesen Sommer soll es losgehen und wir fragen uns: Können E-Scooter dazu beitragen, die Verkehrsprobleme in deutschen Städten lösen?

Dieser und weiteren drängenden Fragen in Zusammenhang mit der E-Scooter-Markteinführung in Deutschland hat manger magazin eine Podcast-Sonderreihe gewidmet. Gemeinsam mit Christina Kyriasoglou, unserer Expertin für neue Mobilität, geben wir in der ersten Folge einen Überblick über die wichtigsten Anbieter am Markt und analysieren das Geschäftsmodell und die Nachhaltigkeit des E-Scooter-Sharings.

Der manager-magazin-Podcast mit Sandrina Lorenz.

