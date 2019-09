Die DuMont Mediengruppe verkauft den Berliner Verlag an das Investorenpaar Holger und Silke Friedrich. Damit hat DuMont-CEO Christoph Bauer (48) den ersten Teil des Ausstiegs aus dem Printgeschäft umgesetzt. Bis Jahresende will er nun Käufer für die anderen Zeitungstitel seines Hauses präsentieren.

Im Februar war bekannt geworden, dass DuMont den Verkauf seiner Zeitungen prüft. Neben dem Berliner Verlag ("Berliner Zeitung", "Berliner Kurier", Berliner Abendblatt" u.a.) gehören dem Traditionsverlag der "Kölner Stadt-Anzeiger" und das Boulevardblatt "Express" in Köln sowie die "Mitteldeutsche Zeitung" in Halle und die "Hamburger Morgenpost". Am liebsten hätten die Gesellschafter, die Familien Neven DuMont und DuMont Schütte, ihre Blätter wohl im Paket verkauft. Aber davon sind sie nun offenbar abgerückt.

Mit dem Ausstieg aus dem - heftig umkämpften - Berliner Zeitungsmarkt wickelt DuMont-CEO Bauer das vergiftete Erbe von Altverleger Alfred Neven DuMont (1927 bis 2015) endgültig ab. "Sir Alfred" hatte den Berliner Verlag 2009 übernommen, auch weil er sich nach einer nationalen Bedeutung für seinen mittelständischen Verlag sehnte. Auch die "Frankfurter Rundschau" hatte er sich 2006 zugelegt - zu einer Zeit also, als das Geschäftsmodell von Tageszeitungen durch die Digitalisierung längst unter erheblichem Druck stand. Die beiden Investments kosteten ihr und seine Erben etwa 350 Millionen Euro - für einen Verlag mit (heute) gut 620 Millionen Umsatz im Jahr eine gewaltige, fast existenzbedrohende Summe.

Käufer ist ein weitgehend unbekanntes Berliner Unternehmerpaar

Der Teil-Exit zeigt, wie schwer es heute ist, Tageszeitungen zu verkaufen. Keiner der anderen großen Regionalverlage wie die Funke Mediengruppe ("WAZ") oder Madsack ("Hannoversche Allgemeine Zeitung") war offenbar bereit, DuMont seinen Problemfall abzunehmen. Mögliche Synergien scheinen also die Risiken nicht kompensieren zu können. Zudem hat das Bundeskartellamt bei Zeitungsverkäufen stets das letzte Wort.

Stattdessen kommt ein Unternehmerpaar zum Zuge, das im Mediengeschäft ein unbeschriebenes Blatt ist. Holger Friedrich kommt aus der Softwareindustrie, verkaufte einst seine Firma an SAP, war kurz Vorstand der Software AG und McKinsey-Partner und ist seither als Investor und Berater unterwegs. Ihm gehört in Berlin das E-Werk, in dem einst ein berühmter Techno-Club seine Parties feierte. Seine Frau Silke leitet unter anderem die Berlin Metropolitan School, mit etwa 1000 Schülern die größte Privatschule Berlins.

Die Friedrichs sehen ihr Investment als "zivilgesellschaftliches Engagement in bewegten Zeiten". Aber auch ein solches Engagement muss Geld verdienen, um überleben zu können - den Medienprofis DuMont fiel das jedenfalls ziemlich schwer.