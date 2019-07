Nein, Digitalisierung ist keine Party. Nein, Veränderung ist nicht immer nur Spaß. Und nein, in Zukunft werden wir nicht alle im Home Office sitzen, drei Stunden am Tag arbeiten und dabei auch noch ein Schweinegeld verdienen. Wer solche Erwartungen weckt, der agiert entweder maximal unwissend oder maximal unseriös.

Digitalisierung made in Germany ist ein geradezu biblisches Paradies: Kaum einer muss mehr arbeiten, die Menschen sind nett zueinander, es geht allen gut und irgendwer backt immer einen leckeren Kuchen im Home Office. Diesen Eindruck zumindest gewinnt man, wenn man auf Twitter, Instagram und Co. den einschlägigen Meinungsführern zuhört. Bei Microsoft arbeitet man ganz "new workig" aus dem Bulli heraus, bei MediaSaturn spricht man großspurig über "agile IT und Scrum", obwohl es neulich für den Verkäufer im Markt bereits eine große Herausforderung war, mir den Preis einer nicht ausgezeichneten Kaffeemaschine zu nennen. Und die Versicherung LV 1871 begrüßt ihre neuen coolen Mitglieder standesgemäß mit einer Pizza.

Panos Meyer Cellular "Behind the Screens".

Den Diskurs über die Digitalisierung in Deutschland bestimmen gut bezahlte Corporate Influencer mit siebenzeiligen LinkedIn Börsen-Chart zeigen-Jobbeschreibungen. Diese selbsternannten Propheten posten luftige Buzzword-Girlanden, Emoticons, Bilder von akkurat bemalten Flipcharts, alle lächeln, Hashtag #newwork. All diese anstrengend unangestrengten Mit-dem-Selfiestick-im-Coworking-Space-Rumsteher sollen vor allem eines vermitteln: Läuft bei uns. Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle, New Work, alles kein Thema, alles easy. Sich gegenseitig retweetend, stilisieren sich die Digital Evangelists zu Vordenkern einer digitalen Welt von morgen und sagen doch: nichts. Rein gar nichts.

Werbung statt Wertschöpfung

In Wahrheit sind all diese Feel-Good-Dampfplauderer und Positivity Spreader nichts als plumpe Werbemittel, die lediglich etwas geschickter getarnt sind als eine Litfaßsäule. Doch viel zu häufig werden diese vermeintlichen Meinungsführer nicht als das wahrgenommen, was sie sind - nämlich Werbeträger -, sondern als ernsthafte Botschafter einer neuen Arbeitswelt, die vermeintlich Antworten auf zentrale Fragen der Wertschöpfung von morgen liefern können - eine Farce.

Wir stellen sie auf Konferenzbühnen und lassen uns von ihnen beraten, als wäre die Digitalisierung in erster Linie ein Kommunikationsthema und nicht eine grundlegende strategische Fragestellung. Wer die digitale Transformation seines Unternehmens ernsthaft angehen will, muss zunächst sehr grundsätzlich seine eigenen Strukturen analysieren und überdenken, analoge Prozesse in digitale transformieren und anschließend auf Basis dieser Introspektion neue Geschäftsmodelle entwickeln. Wer Beratern glaubt, die etwas anderes behaupten, braucht nicht einmal Wettbewerber, um langfristig unterzugehen.

Digitalisierung ist keine Cupcake-Party

Nun könnte man über das Influencertum und die fragwürdige Verschleierung von Werbebotschaften diskutieren, doch das Problem reicht tiefer, viel tiefer: Je stärker wir uns eine Gute-Laune-Digitalisierung als Scheinwirklichkeit aufbauen und je mehr Konzerne ihr Heil in einem bunten Fassadenanstrich suchen, desto böser wird das Erwachen in einigen Jahren sein. Nein, Digitalisierung ist keine Party. Nein, Veränderung ist nicht immer nur Spaß. Und nein, in Zukunft werden wir nicht alle im Home Office sitzen, drei Stunden am Tag arbeiten und dabei auch noch ein Schweinegeld verdienen. Wer solche Erwartungen weckt, der agiert entweder maximal unwissend oder maximal unseriös.

Insbesondere große Konzerne, die sich neuerdings sympathische Fun-Fun-Fun-Erzählungen auf die Fahnen schreiben, sollten nicht vergessen, dass ihr öffentlich sichtbarer Umgang mit dem Thema Digitalisierung massiv auf kleinere und mittelständische Unternehmen abstrahlt: Es kann nicht im Interesse der deutschen Wirtschaft sein, wenn deren führende Vertreter die grundlegendste Veränderung in der Wertschöpfungsarchitektur seit der Industrialisierung als lustige Cupcake-Party inszenieren. Das ist unseriös, unterkomplex und wird den Herausforderungen, die vor uns liegen, nicht gerecht.