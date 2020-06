Dass statt eines Tech-Konzerns ein Wohnungsverwalter in den Dax aufsteigt, ist ein Alarmsignal. Das historische Konjunkturpaket könnte helfen den Rückstand der deutschen Wirtschaft zu verringern - wenn die Bundesregierung ihre Rolle umdefiniert.

So sieht also das größte börsennotierte Talent der deutschen Wirtschaft aus, der Himmelsstürmer, die konzerngewordene Dynamik der Republik und eben deswegen demnächst neues Mitglied in der Wichtigsten-Liste der deutschen Wirtschaft, dem Dax-30: die Deutsche Wohnen SE, ein Verwalter von Wohnungen in und um Berlin.

Die Welt ruft nach Pharmaforschung, nach klugen Digitalisierungslösungen, nach Klimarettungstechniken für die gar nicht so wenigen Probleme unseres Planeten - und die deutsche Wirtschaft hat Schlafstätten in der deutschen Hauptstadt anzubieten.

Deutschland hat viele exzellente Unternehmen in Schlüsselindustrien wie Chemie, Maschinenbau im weitesten Sinne oder Mobilität. In der Digitalwirtschaft aber herrscht weiträumig Düsternis. Das bislang letzte deutsche Unternehmen, das in den Dax aufstieg, weil es global in der Digitalwirtschaft glänzt, war der Münchener Chip-Hersteller Infineon im Jahr 2010 (der Zahlungsdienstleister Wirecard muss hier leider außerhalb der Wertung laufen).

Für alle, die sich gerade kuschelig freuen über die 130 Milliarden Euro staatlicher Wirtschaftshilfe, muss dies bitte ein sehr ernstes Alarmsignal sein. Die künftige Wachstumsstärke der deutschen Wirtschaft hängt weniger daran, welche Effekte jetzt genau von der temporären Mehrwertsteuersenkung ausgehen. Sondern ob das verfängt, was Bundeskanzlerin Angela Merkel als "Zukunftspaket" bezeichnet: 50 der 130 Milliarden Euro sollen in "Klimaschutz und Digitalisierung" fließen.

Das klingt - trotz aller Vagheit - erst einmal gut, ist aber aus zwei Gründen trügerisch.

1. Deutschland kann - auf Bundesebene - keine Wirtschaftsstruktur-Politik. Die Bundesländer im Osten der Republik warten immer noch auf ihre Blütezeit; die enormen Aufwendungen der vergangenen Jahrzehnte, das Industrieland Deutschland zu einem Vorreiter bei der regenerativen Energie zu machen, waren klimapolitisch genau richtig. Nur leider hat es bis heute nicht dazu geführt, in Deutschland auch eine weltweit führende Klimatechnik-Industrie entstehen zu lassen. Und deswegen zieht statt einer "Deutsche Klima AG" halt die "Deutsche Wohnen SE" in den Dax ein.

2. Die Bundesregierung lässt eine Milliarden-Hilfswelle nach der nächsten über das corona-geplagte Land rollen. Das ist gut so. Wirtschaft besteht zu einem guten Teil aus Psychologie; die Staats-Milliarden sollen Hoffnung und Zuversicht nähren. Nur leider birgt das viele Geld aus Berlin auch die Gefahr, dass es psychologisch deflationär wirkt, indem es einen in Deutschland weit verbreiteten Wesenszug nährt: Den Anspruch und die Erwartung, der "Staat" müsse umfänglich für das Lebensglück aufkommen - also auch dauerhaft die Verantwortung dafür tragen, dass die Wirtschaft wieder ins Laufen kommt. Nach dem Milliardenpaket ist vor dem Milliardenpaket.

Wichtig wäre also, dass Angela Merkel und ihr Finanzminister Olaf Scholz nun rasch die Rolle wechseln. Sie sollen gern weiter Zuversicht verbreiten und Anschubhilfe, sollten aber so langsam mal die Aufmerksamkeit auf diejenigen richten, auf die es in den kommenden Monaten ankommen wird, um die vielen Staatsmilliarden auch in nachhaltigen, zählbaren Erfolg umzumünzen: Ohne unternehmerischen Elan und Wagemut wird es dauerhaft mit dem "Wumms" nichts werden, den Scholz für die deutsche Wirtschaft verspricht.