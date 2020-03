Zentrale in Bonn: Eine Tochter der Telekom hat Daten an das RKI geliefert - jetzt wird sie geschlossen.

Um die Ausbreitung des Coronavirus besser verfolgen und die Tests auf Infektionen effizienter zu gestalten, ist laut einem Papier des Innenministeriums "der Einsatz von Big Data und Location Tracking unumgänglich". Der Deutschen Telekom Börsen-Chart zeigen gehört mit Motionlogic eine Firma, die sich damit auskennt und bereits anonyme Handydaten an das Robert Koch-Institut (RKI) geliefert hat - noch.

Der Geschäftsbetrieb der Tochterfirma von Deutschlands wichtigstem Telekommunikationskonzern soll eingestellt werden. Das berichten das "Handelsblatt" und das Onlinejournal "Heise". Ende Mai soll damit bereits Schluss sein, also noch mitten in der Corona-Krise.

Der Schritt habe jedoch nichts mit der Datenlieferung an das RKI zu tun, sagte eine Sprecherin dem "Handelsblatt". Grundlage für diese Entscheidung sei die Geschäftsentwicklung des Unternehmens gewesen. "Die Telekom hat bereits lange vor Beginn der Corona-Krise beschlossen, ihre Tochter Motionlogic zu schließen." "Heise" hatte zuvor eine Telekom-Sprecherin mit den Worten zitiert "eine Fortführung der Datenübermittlung an das RKI werde derzeit geprüft".

Streit über Datenweitergabe?

Innerhalb der Telekom hatte die Datenlieferung der Tochterfirma an das RKI Informationen des "Handelsblatt" zufolge zu Diskussionen geführt. Entscheider bei dem Dax-Konzern fühlten sich vor der Datenlieferung nicht ausreichend eingebunden. Gremien wie der Datenschutzbeirat des Unternehmens waren vor der Datenweitergabe nicht informiert worden. In der Vergangenheit war die Firma dafür kritisiert worden, Bewegungsprofile von Telekom-Kunden weiterverkauft zu haben, an die Werbebranche, Verkehrsbetriebe, Planer und Händler.

Die Politik streitet derzeit, ob die Handyortung auch zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus eingesetzt werden darf. Unionspolitiker verlangen aktuell etwa den Einsatz von Tracking-Apps. Bürger sollen diese freiwillig auf ihrem Handy installieren können. Sie sollen im Fall positiver Corona-Tests automatisch anonymisierte Hinweise an die Menschen versenden, mit denen der Handybesitzer in den vergangenen zwei Wochen Kontakt hatte.

