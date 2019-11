Die Deutsche Telekom denkt laut Medienbericht über eine Fusion mit dem französischen Netzbetreiber Orange nach. Das berichtet das "Handelsblatt" und beruft sich dabei auf vier Konzern-Manager, die mit der Sache vertraut seien. Die Telekom gehe gerade ein entsprechendes Planspiel durch, heißt es. Die Telekom und Orange verbindet bereits eine gemeinsame Einkaufsgemeinschaft. An der Börse reagierten die Anleger zurückhaltend auf den Bericht: Die Aktie der Deutschen Telekom Börsen-Chart zeigen zeigte sich von dem HB-Bericht unbeeindruckt und legte zuletzt in einem freundlichen Gesamtmarkt 0,9 Prozent zu.

Die Telekom selbst wollte sich nicht zu möglichen Fusionsplänen äußern. Ein Orange-Sprecher erklärte allerdings, es gebe keine Gespräche zwischen den beiden Unternehmen.

Sollte die Telekom die Pläne in die Tat umsetzen wollen, dürfte sie auf große Widerstände stoßen. Die Bundesregierung halte noch fast ein Drittel der Anteile an der Telekom. Zudem sei der französische Staat an Orange beteiligt. Aus beiden Staaten könnte es Vorbehalte geben, vermutet ein Telekom-Stratege demnach.

