Deutsche Familienunternehmen sind weltweit aktiv und spielen in der Weltspitze mit: Dies zeigt ein globales Ranking der 100 umsatzstärksten Familienfirmen weltweit. Allein aus den Top 12 kommen vier Unternehmen aus Deutschland.

Deutsche Mittelständler gelten als "Hidden Champions", die weltweit aktiv sind und in ihren Nischenmärkten zu den Weltmarktführern zählen. Viele von ihnen sind in Familienhand: Die Bedeutung der deutschen Familienunternehmen wird auch in einem Ranking deutlich, das die 100 umsatzstärksten Unternehmen der Welt miteinander vergleicht. Lediglich die deutlich größere Volkswirtschaft USA ist mehr Familienunternehmen unter den Top 100 vertreten als Deutschland. Blickt man auf den Anteil unter den 12 führenden Familienunternehmen weltweit, stellt Deutschland gleich vier Unternehmen unter den Top 12.

Zu den zwölf global umsatzstärksten Konzernen, die von Familien dominiert werden, zählen Volkswagen (Rang 2), die Schwarz-Gruppe (Lidl und Kaufland, Rang 6), der Autobauer BMW (Rang 8) sowie der Discounter Aldi Nord und Süd (Rang 11) (siehe Fotostrecke). Zu diesen Ergebnissen kommt eine Analyse der Stuttgarter Kanzlei Binz & Partner, die auf Familienunternehmen spezialisiert ist. Lediglich die USA schicken mit 6 Familienunternehmen noch mehr Vertreter in die Top 12 - die beiden Länder bestücken die Spitzengruppe damit fast im Alleingang.

12 deutsche Familienunternehmen in den Top 100

Die 12 deutschen Familienunternehmen des weltweiten Top 100 Rankings erzielten 2018 zusammen 704 Milliarden Euro an Umsatz, das entspricht 15 Prozent des Gesamtumsatzes von knapp 4,8 Billionen Euro. Neben Volkswagen (Familien Piech/Porsche), Schwarz-Gruppe (Schwarz), BMW (Quandt/Klatten), Aldi Nord/Süd (Albrecht) schaffen es Continental (Schaeffler), Phoenix (Merckle), Ceconomy (Haniel), Heraeus (Heraeus), Henkel (Henkel), Bertelsmann (Mohn), Boehringer Ingelheim (Boehringer/von Baumbach) und Rethmann (Familie Rethmann mit den Unternehmen Remondis, Rhenus und Saria) in den Kreis der Top100.

"Wir wissen, dass es in Deutschland eine starke Kultur des Familienunternehmens gibt. Wir wissen auch, dass gerade Weltmarktführer in Nischen häufig aus Deutschland kommen", sagt Mark Binz, Senior-Partner bei Bind & Partner. Doch die Umsatz-Analyse zeige außerdem, dass die großen familienkontrollierten Konzerne auch im globalen Kontext eine herausragende Stellung einnehmen.

Walmart vor VV das umsatzstärkste Familienunternehmen der Welt

Der Anteil der deutschen Familienunternehmen unter den Top 100 (12 Prozent) wird nur vom Anteil US-amerikanischer Familienunternehmen (24 Prozent) übertroffen. Die 24 US-Firmen kommen zusammen auf 1,572 Billionen Euro Umsatz im Jahr 2018 (33 Prozent). Mit Walmart stammt das mit 449 Milliarden Euro Umsatz größte Familienunternehmen der Welt aus den USA. Ohne Walmart stehen die US-Familienunternehmen immerhin noch für 24 Prozent des Umsatzes aller Top 100 Firmen.

Deutschland auf Platz 2 noch vor China

Hinter den USA folgt im Umsatzranking Deutschland noch vor China (zehn Unternehmen, 500 Milliarden Euro Umsatz, 11 Prozent des globalen Top 100 Umsatzes). Professor Binz sagt: "Das deutsche Modell des Familienunternehmens beweist demnach auch im internationalen Vergleich seine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit".

Diese Einschätzung wird untermauert durch einen Blick auf Unternehmens-Rankings nach Umsatz beziehungsweise Marktkapitalisierung aller Unternehmen (nicht nur der Familienunternehmen). In diesen Betrachtungen nehmen deutsche Unternehmen keine derart führende Position ein. Das Ranking "2018 Fortune Global 100" beispielsweise führt acht deutsche Unternehmen: Volkswagen (Rang 7), Daimler (16), Allianz (38), BMW (51), Siemens (66), Bosch (75), Deutsche Telekom (81) und Uniper (88)). Bei Ranglisten nach Marktkapitalisierung spielen deutsche Konzerne schon längst nicht mehr in der ersten Liga.

Top 100 aus 24 Ländern, doch jedes dritte kommt aus Deutschland oder USA

Aus insgesamt 24 Ländern stammen die Unternehmen der Top 100. Neben den USA, Deutschland und China verfügen Frankreich und Indien über einen überproportional großen Sektor an Familienunternehmen. Frankreichs neun Top 100 Unternehmen erzielten 2018 einen addierten Umsatz von 267 Milliarden Euro, Indiens sechs Firmen kamen auf 349 Milliarden Euro an Umsatz.

Arnault, Agnelli, Tata, Kamprad, Koc: Die Familienfürsten weltweit

In vielen Ländern spielen einzelne Unternehmerclans eine tragende Rolle. Zu diesen gehören in Italien die Familie Agnelli (Exor Group), in Indien die Familien Tata, Ambani (Reliance Industries) und Mittal (ArcelorMittal), in Frankreich die Familien Mulliez (Auchan Holding), Arnault (LVMH) und Bettencourt (L'Oréal), in der Türkei Koç, in Schweden Kamprad (Ikea), in der Schweiz Hoffman/Oeri (Roche), in Dänemark Møller (A. P. Møller-Mærsk) oder in den Niederlanden Heineken.

Die umsatzstärksten Familienunternehmen der Welt Waltmart: Der US-Einzelhändler ist mit rund 450 Milliarden Dollar Umsatz und mehr als 2 Millionen Beschäftigten das größte Familienunternehmen der Welt. Der börsennotierte Konzern wird von der Familie Walton kontrolliert. Die 70jährige Alice Walton zählt mit einem Vermögen von knapp 50 Milliarden Dollar zu den 20 reichsten Menschen der Welt und ist hinter Francoise Bettencourt-Meyers (L'Oreal) die zweitreichste Frau des Planeten. Auf Platz zwei der umsatzstärksten Familienunternehmen der Welt folgt bereits ein deutscher Konzern. Platz 2 - Volkswagen: Der Autobauer Volkswagen kam im Jahr 2018 auf einen Umsatz von 235 Milliarden Euro. Seit Jahren liefert sich VW ein Rennen mit dem japanischen Autobauer Toyota um den Titel "größter Autobauer der Welt". Volkswagen wird von zwei Familien kontrolliert. Die Familien Porsche und Piëch (im Bild Wolfgang Porsche (r) und Hans Michel Piëch) haben bei Volkswagen das Sagen, zudem besitzt das Land Niedersachsen eine Sperrminorität. Die im Dax gelisteten VW-Vorzugsaktien besitzen keine Stimmrechte. Volkswagen ist eines von vier deutschen Familienunternehmen unter den globalen Top 12. Platz 3 - Berkshire Hathaway: Die Beteiligungsgesellschaft wird von Anlage-Legende Warren Buffett kontrolliert. Die von Berkshire kontrollierten Firmen kamen laut Berechnungen der Kanzlei Binz und Partner im Jahr 2018 auf einen Umsatz von rund 216 Milliarden Euro. Platz 4: Exor Group: Die Familie Agnelli kontrolliert die italienische Exor Holding, zu der auch Ferrari gehört. Exor aus Italien und Tata aus Indien sind die einzigen Familienunternehmen unter den Top 12, die nicht aus Deutschland oder den USA stammen. Platz 5: Ford: Die Familie Ford kontrolliert den US-Autobauer, der 2018 noch auf einen Umsatz von 140 Milliarden Dollar kam. Das reicht für einen Platz unter den Top 5 knapp vor einem deutschen Einzelhändler. Platz 6: Schwarz Gruppe: Der Discounter Lidl gehört ebenso wie Kaufland zur Schwarz-Gruppe, die es mit einem Umsatz von 104 Milliarden Euro in die Top 10 der größten Familienunternehmen geschafft hat. Lidl expandiert stark außerhalb Deutschlands. Platz 7: Cargill: Der US-Nahrungsmittelhersteller kam 2018 auf 100 Milliarden Euro Umsatz und schiebt sich damit knapp vor einen weiteren familiengeführten Autobauer aus Deutschland. Platz 8: BMW: Der bayerische Autobauer schaffte rund 98 Milliarden Euro Umsatz. BMW beschäftigt weltweit rund 134.000 Mitarbeiter. Kontrolliert wird BMW von Susanne Klatten und Stefan Quandt, den Kindern des verstorbenen Industriellen Herbert Quandt. In guten Jahren gibt es für die Quandt Familie schon mal eine Dividendenzahlung von BMW, die die Milliardengrenze übersteigt. Platz 9 - Tata: Der indische Tata Konzern ist nicht nur im Stahlgeschäft, sondern auch im Automobilbau aktiv. Der Umsatz erreichte 2018 rund 97 Milliarden Euro. Bei der Holding Tata Sons arbeiten rund 700.000 Mitarbeiter. Platz 10 - Koch Industries: Charles Koch gehört zu den reichsten Männern in den USA und war jahrelang einer der wichtigsten Finanziers der republikanischen Partei. Sein Bruder David ist im Herbst 2019 verstorben. Platz 11 - Aldi Nord und Süd: Gemeinsam kommen die beiden Discounter-Ketten auf einen Umsatz von 85 Milliarden Euro. Ebenso wie Lidl (Schwarz-Gruppe) expandiert die von der Familie Albrecht kontrollierte Handelsgruppe inzwischen vor allem außerhalb Deutschlands. Platz 12 - Comcast: Der US-Telekomkonzern wird von der Familie Roberts kontrolliert und schaffte 2018 einen weltweiten Umsatz von 82 Milliarden Euro. Zu den Top 12 Familienunternehmen der Welt zählen damit 6 Unternehmen aus den USA, 4 aus Deutschland (VW, BMW, Lidl, Aldi) sowie eine italienische (Exor) und eine indische Holding (Tata). Unter den Top 100 des Rankings sind acht weitere deutsche Familienunternehmen vertreten ... Platz 33 - Continental: Am Autozulieferer aus Hannover hält die Familie Schaeffler (im Bild Maria Elisabeth mit ihrem Sohn Georg) mehr als 30 Prozent der Anteile. Der Umsatz lag im Jahr 2018 bei 44,4 Milliarden Euro. Damit ist Conti das nach Umsatz fünftgrößte deutsche Familienunternehmen. Platz 59 - Phoenix: Der Pharma-Händler aus Mannheim wird von der Familie Merckle kontrolliert. Mit einem Umsatz von knapp 25 Milliarden Euro landet Phoenix noch unter den Top 60 weltweit. Platz 75 - Ceconomy: Die Handels-Holding hat der Familie Haniel (im Bild Franz Haniel) in den vergangenen Jahren viel Kopfzerbrechen bereitet. Um die Zukunft von Metro und Media-Saturn gab es immer wieder Streit. Der Umsatz lag bei 21 Milliarden Euro. Platz 81 - Heraeus: Das Technologieunternehmen aus Hanau ist auch im Goldhandel aktiv. Mit rund 15.000 Mitarbeitern erwirtschaftete man rund 20 Milliarden Euro Umsatz und liegt damit noch vor einem Dax-Konzern ... Platz 84 - Henkel: Der Konsumgüter-Hersteller erzielte 2018 knapp 20 Milliarden Euro Umsatz. Für Henkel arbeiten rund 50.000 Mitarbeiter. Platz 91 - Bertelsmann: Das größte deutsche Medienhaus kam 2018 auf einen Umsatz von 17,7 Milliarden Euro und beschäftigte 117.000 Mitarbeiter, wie die Untersuchung von Binz und Partner ergab. Kontrolliert wird Bertelsmann von der Familie Mohn. Liz Mohn (im Bild) wacht vor allem über die einflussreiche Bertelsmann Stiftung über die Geschicke des Unternehmens. Platz 92 - Boehringer Ingelheim: Der Pharmakonzern gehört mit rund 17 Milliarden Euro Umsatz zu den zwölf deutschen Familienunternehmen, die in den Top 100 der umsatzstärksten Familienfirmen weltweit vertreten sind. Das Sagen haben die Familien Boehringer und von Baumbach. Platz 99 - Rethmann: Mit den Sparten Remondis, Rhenus und Saria ist die Rethmann Gruppe in den Bereichen Abfallwirtschaft, Logistik und Dienstleistungen unterwegs. Der Umsatz 2018 betrug rund 15 Milliarden Euro. Der Gesamtumsatz der 12 deutschen Familienunternehmen unter den Top 100 betrug insgesamt rund 700 Milliarden Euro - eine Zahl, die die Bedeutung von Familienunternehmen in Deutschland unterstreicht.

"Diese Unternehmen und ihre Eigentümer besitzen in ihren Ländern Gewicht, weit über die reine Wirtschaftskraft der einzelnen Firmen hinaus", sagt Binz. Doch nirgends ist die Bedeutung von Unternehmerfamilien relativ gesehen so groß wie in Deutschland." Dies zeigt sich auch mit Blick auf die beschäftigten Menschen: Die weltweiten Top 100 Familienunternehmen beschäftigten 2018 zusammen fast 16 Millionen Mitarbeiter, die deutschen allein rund 2,1 Millionen Personen.

In der Untersuchung von Binz und Partner wurden reine Familienunternehmen berücksichtigt sowie börsennotierte Unternehmen, an denen die Inhaberfamilie oder die Familien-Stiftung mindestens 32 Prozent der Stimmrechtsanteile hält.

la/mmo