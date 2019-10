BVG-Chefin Nikutta unmittelbar vor Berufung in Bahn-Vorstand

Die Vorstandsquerelen bei der Deutschen Bahn (DB) stehen vor einem Ende. Nach Informationen des manager magazins soll bereits am 7. November in einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats über die Berufung von Sigrid Nikutta (50) zur Bahn-Vorständin für Güterverkehr und Logistik entschieden werden. Die Zustimmung des Gremiums gilt als sicher. Sigrid Nikutta ist derzeit noch Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).

Die Kandidatur Nikuttas hatte bei der Bahn heftigen Streit ausgelöst. Vorstandschef Richard Lutz (55) und Infrastruktur-Chef Ronald Pofalla (60) hatten sich gegen die Managerin ausgesprochen (Lesen Sie die Hintergründe auf mm premium: Warum der Bahn-Chef gegen Sigrid Nikutta kämpft). Nun scheint der Aufsichtsrat der Posse ein Ende bereiten zu wollen und Nikutta als neue Vorständin durchzudrücken.

Auf die Neue im Vorstand wartet ein Sanierungsfall. Besonders die Güterbahn DB Cargo ist seit Langem defizitär und verliert Marktanteile an den Lkw. Womöglich muss in diesem Bereich noch in diesem Jahr eine Milliardenabschreibung vorgenommen werden.

Die außerordentliche Aufsichtsratssitzung am 7. November war ursprünglich angesetzt worden, um den Verkauf der DB-Tochter Arriva zu beschließen. Dieses Vorhaben ist nun allerdings aufgeschoben, unter anderem wegen der Brexit-Wirren, die das Geschäft der in England angesiedelten Arriva stören.