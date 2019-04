Beiersdorf AR-Chef Reinhard Pöllath: Sein Vorstandschef Stefan Heidenreich hat vor allem dank langfristiger Vergütung im vergangenen Jahr 23,4 Millionen Euro verdient - so viel wie kein Dax-Chef jemals zuvor.

Die Chefkontrolleure der deutschen Dax-Konzerne haben 2018 einer Studie zufolge so viel verdient wie nie zuvor. Die durchschnittliche Gesamtvergütung der Aufsichtsratsvorsitzenden dieser Aktiengesellschaften stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Prozent auf den Rekordwert von 424.000 Euro. Das geht aus einer am Montag in Frankfurt veröffentlichten Auswertung des Beratungsunternehmens hkp hervor.

Spitzenverdiener war den Angaben zufolge erneut Deutsche-Bank-Chefaufseher Paul Achleitner mit gut 858.000 Euro. Auf den weiteren Plätzen folgten BMW -Aufsichtsratschef Norbert Reithofer und Fresenius-Chefkontrolleur Gerd Krick (je 640.000 Euro) sowie Volkswagen-Aufsichtsratslenker Hans Dieter Pötsch (584.500 Euro). Am Ende der Rangliste findet sich Reinhard Pöllath von Beiersdorf Börsen-Chart zeigen (228.000 Euro).

Trotz zunehmender Aufgaben liegt die Vergütung der Aufsichtsratschefs weiterhin deutlich unter denen der Vorstandsvorsitzenden der von ihnen kontrollierten Konzerne. Nach hkp-Zahlen kletterte 2018 die durchschnittliche Vergütung der Dax-Vorstandschefs, die das ganze Jahr im Amt waren, um 3,6 Prozent auf 7,5 Millionen Euro.

Michael Diekmann ist mit vier AR-Mandaten bestbezahlter Aufsichtsrat

Der bestbezahlte Aufsichtsrat im Dax Börsen-Chart zeigen ist Achleitners ehemaliger Allianz-Kollege Michael Diekmann. Er strich für die Mitgliedschaft in vier Dax-Aufsichtsgremien insgesamt 1,4 Millionen Euro ein. Bei der Allianz Börsen-Chart zeigen ist der ehemalige Vorstandschef Diekmann seit Mai 2017 Vorsitzender des Aufsichtsrats. Der 64-Jährige sitzt auch in den Kontrollgremien von Siemens Börsen-Chart zeigen, BASF Börsen-Chart zeigen und Fresenius Börsen-Chart zeigen.

Achleitner kommt mit insgesamt drei Aufsichtsratsposten im Dax auf 1,25 Millionen Euro. Neben der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen gehört der Österreicher auch den Kontrollgremien von Bayer Börsen-Chart zeigen und Daimler Börsen-Chart zeigen an. Der ehemalige Merck-Chef Karl-Ludwig Kley landet mit 1,16 Millionen Euro hinter Achleitner auf dem dritten Platz - obwohl er mit Lufthansa Börsen-Chart zeigen und Eon Börsen-Chart zeigen gleich zwei Kontrollgremien führt. Daneben sitzt Kley im Aufsichtsrat von BMW Börsen-Chart zeigen.

hkp-Expertin Regine Siepmann hält die Aufsichtsratschefs in Deutschland für zu schlecht bezahlt. Während die Spitzenverdiener angemessen entlohnt würden, bestehe am Ende der Rangliste Nachholbedarf. Dass die Aufsichtsratschefs im Schnitt 15 mal weniger verdienen als die Dax-Vorstandschefs passe nicht zur Aufgabenfülle und den gestiegenen Haftungsforderungen. "Die Vergütung sollte so ausgelegt sein, dass sich Vorstandschef und Aufsichtsratschef auf Augenhöhe begegnen." Als angemessenes Niveau bezeichnete sie es, wenn ein Aufsichtsratschef etwa fünf Mal weniger verdiene als ein Vorstandschef.

Besonders groß war im vergangenen Jahr die Schere bei Beiersdorf Börsen-Chart zeigen. Mit 228.000 Euro erhielt Pöllath die geringste Vergütung eines ganzjährig amtierenden Dax-Aufsichtsratschef. Dagegen bekam der ehemalige Beiersdorf-Chef Stefan Heidenreich vor allem dank langfristiger Vergütung 23,4 Millionen Euro - so viel wie kein Dax-Chef jemals zuvor.

