Starke US-Konjunkturdaten haben Nasdaq und S&P 500 auf Rekordhochs getrieben. Auch in Asien legen die Indizes zu. Der Dax dürfte am Montag über die Marke von 13.000 Punkten klettern - ist aber noch ein Stück von seinem Rekordhoch entfernt.

Zum Auftakt der Börsenwoche wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten und erstmals seit fast eineinhalb Jahren die psychologisch wichtige 13.000er Marke überspringen. Am Freitag hatte er nach robusten US-Arbeitsmarktdaten 0,7 Prozent höher auf 12.961 Punkten geschlossen.

In den USA hatten Nasdaq und S&P 500 am Freitag jeweils auf Rekordniveau den Handel beendet. Auch in Asien legten die Indizes überwiegend zu, während in Japan am Montag nicht gehandelt wurde. Getragen wird der Optimismus von Spekulationen auf eine baldige Unterzeichnung des Teil-Abkommens im Zollstreit zwischen den USA und China. Darüber hinaus will die Regierung in Washington offenbar auf Strafzölle für Autos aus der EU vorerst verzichten.

Zu den Gewinnern im Dax gehörten die Aktien von Wirecard, Volkswagen Vz. Börsen-Chart zeigen, Daimler Börsen-Chart zeigen und BMW Börsen-Chart zeigen. Ein geplanter Aktienrückkauf im Volumen von 200 Millionen Euro hievt Wirecard Börsen-Chart zeigen vorbörslich an die Dax-Spitze. Die Aktien des Zahlungsdienstleisters gewannen vorbörslich 2,3 Prozent. Die Auto-Aktien profitierten von dem möglichen Verzicht der USA auf Strafzölle für Autos aus der EU.

Bei den Unternehmen legen unter anderem Telefonica Deutschland, Siemens Healthineers und Alstria Office Zahlen vor. Anleger warten zudem auf die US-Industrieaufträge.

Ifo-Institut: Wirtschaftsklima in Euro-Zone deutlich eingetrübt

Das Wirtschaftsklima in der Euro-Zone ist so schlecht wie seit sechseinhalb Jahren nicht mehr. Das Barometer fiel im vierten Quartal auf minus 16,3 Punkte von minus 6,7 Zählern im vorangegangenen Vierteljahr, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage unter 426 Experten aus zahlreichen Ländern mitteilte. "Die Abkühlung im Euro-Raum setzt sich fort", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Experten bewerteten die Lage bereits das siebte Quartal in Folge negativer, auch ihre Erwartungen trübten sich ein.

Deutlich nach unten geschraubt wurden die Prognosen für die Exporte und Importe. Die Investitionserwartungen trübten sich ebenfalls weiter ein. "Mehr Befragte stuften fehlende Nachfrage und Handelsbarrieren als problematisch ein", sagte Fuest dazu. Die Inflation dürfte ebenfalls schwächer ausfallen als bislang angenommen.

Das Wirtschaftsklima in Deutschland, Spanien, Österreich und Finnland fiel dem Ifo-Institut zufolge weiter. Während es in Frankreich und Belgien kaum Änderungen gab, wurden die Befragten in Italien zunehmend optimistischer - allerdings ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau.

Bilanzsaison bislang stärker ausgefallen als erwartet

In der internationalen Berichtssaison ist gerade Halbzeit. Einer Aufstellung der US-Bank JPMorgan zufolge haben bislang rund zwei Drittel der US-Unternehmen ihre jüngsten Geschäftsergebnisse auf den Tisch gelegt, in Europa waren es 58 Prozent und in Japan 36 Prozent. In Deutschland sind zudem bereits 43 Prozent der Dax-Konzerne und 45 Prozent aller MDax-Unternehmen durch.

Für den JPM-Analysten Mislav Matejka fielen die US-Zahlen bisher überraschend stark aus, während die Markterwartungen in Europa weitgehend erfüllt worden seien. Mit Blick auf Deutschland begründete Markus Wallner von der Commerzbank die teils deutlich übertroffenen Schätzungen damit, dass Analysten ihre Erwartungen für etliche Unternehmen insbesondere nach den enttäuschenden Zahlen für das zweite Quartal deutlich gesenkt hätten. "Wegen der positiven Überraschungen dürfte der Abwärtstrend bei den Gewinnerwartungen an Momentum verlieren", schreibt Wallner.

Vor zu viel Euphorie warnt jedoch Thomas Altmann von QC Partners. "Alle haben die große runde Marke von 13 000 Punkten klar vor Augen", sagte Altmann der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. "Wenn aber alle nach oben blicken, besteht die Gefahr, dass Risiken aus dem Blickfeld geraten." Mit Blick auf die eher rückläufigen Gewinne bei den Dax-Unternehmen sei der Index derzeit sehr teuer bewertet.

Zumindest beim Brexit sei angesichts der nun angesetzten Neuwahlen zunächst erst mal alles "on Hold". Hier hängt laut Altmann alles davon ab, wer die Wahlen am Ende gewinne.

S&P und Nasdaq auf Rekordniveau

Der marktbreite S&P 500 und der Nasdaq-Auswahlindex 100 erreichten Rekordhöhen. Der S&P beendete den Tag mit einem Aufschlag von 0,97 Prozent auf 3066,91 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,96 Prozent auf 8161,17 Punkte zu.

Die US-Wirtschaft hatte im Oktober deutlich mehr Arbeitsplätze als erwartet geschaffen. "Dass die Arbeitslosenquote in der Nähe ihres 50-Jahrestiefs stagniert, ist ein starkes Zeichen für die Robustheit der US-Wirtschaft", die den Handelskonflikt mit China bislang "erstaunlich gut weggesteckt" habe, sagte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Als am Freitag die beiden weltgrößten Volkswirtschaften schließlich bekannt gaben, dass das geplante Teilabkommen im Handelsstreit kurz vor einem Abschluss steht, stützte dies die Kauflaune der Anleger zusätzlich.

Apple auf Rekordhoch

Im Dow standen die Apple-Aktien mit einem Rekordhoch bei knapp unter 256 US-Dollar im Fokus. Mit einem Plus von 2,8 Prozent beendeten sie den Tag. Zudem hatten sowohl der Ölkonzern ExxonMobil als auch Konkurrent Chevron Quartalszahlen vorgelegt. Zwar war bei Exxon im dritten Quartal der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um die Hälfte eingebrochen und auch der Umsatz war kräftig gefallen. Dennoch übertraf der größte US-Ölkonzern beim Gewinn die Analystenerwartungen klar. Auch der freie Barmittelfluss hatte sich verbessert. Die Anteile legten um 3,0 Prozent zu.

US Steel legt zweistellig zu

Die Chevron-Aktien kamen indes mit plus 0,06 Prozent kaum vom Fleck. Der Ölkonzern hatte mit seinem Gewinn je Aktie die Erwartungen der Analysten verfehlt. Auch die Produktionsvolumen waren hinter der durchschnittlichen Analystenschätzung zurückgeblieben.

Unter den Großkonzernen, die über ihr abgelaufenes Quartal berichteten, ragten die Papiere von US Steel heraus. Sie schossen dank eines überraschend starken Geschäftsberichts um knapp 15 Prozent nach oben. Die Aktien des chinesischen Internethändlers Alibaba dagegen konnten ihre nach den Quartalszahlen erzielten moderaten Gewinne nicht halten und schlossen minimal im Minus.

Auf Talfahrt indes befanden sich die Papiere des Börsenneulings Pinterest. Sie sackten nach einem enttäuschenden Umsatzausblick für 2019 zeitweise auf ein Rekordtief von 18,71 US-Dollar, erholten sich dann aber wieder etwas. Im April waren die Papiere der Online-Fotoplattform zu 19 Dollar je Stück ausgegeben worden.

Fitbit-Aktie mit Kurssprung - doch noch weit von Ausgabekurs

Auch ein Übernahmevorhaben bewegte den Markt: Der Internetgigant Alphabet will den Fitnessband-Pionier Fitbit übernehmen. Das Gebot liegt bei 7,35 US-Dollar je Aktie oder insgesamt 2,1 Milliarden Dollar. Erstmals war darüber zum Wochenstart spekuliert worden. Die Fitbit-Papiere gewannen nun weitere 15,2 Prozent hinzu. Die A- und C-Aktien von Alphabet legten zugleich um jeweils 1,1 Prozent zu. RBC-Analyst Mark Mahaney nannte die Offerte aufgrund möglicher Synergieeffekte einen "logischen Schritt". Allerdings sei die Übernahme für den Technologie-Giganten "nicht wesentlich".

Euro stabil, Dax nahe 13.000 Punkten

Der Kurs des Euro hielt sich im US-Handel nach einem leichten Anstieg stabil. Zum Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1167 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1139 (Donnerstag: 1,1154) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8978 (0,8965) Euro gekostet. Am US-Rentenmarkt büßten richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen 11/32 Punkte auf 99 1/32 Punkte ein und rentierten mit 1,73 Prozent.

Beflügelt von überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten hat der Dax Börsen-Chart zeigenam Freitag die Marke von 13.000 Punkten erneut ins Visier genommen. Auch an den übrigen Börsen Europas und der Wall Street kamen die Anleger in Kauflaune. Der deutsche Leitindex lag zum Handelsschluss auf Xetra (17.30 Uhr) 0,7 Prozent im Plus bei 12.961 Punkten, der EuroStoxx50 gewann 0,6 Prozent auf 3625 Zähler. Auch die US-Börsen legten zu.