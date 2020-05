Angesichts der grassierenden Corona-Pandemie machen sich Pharmakonzerne immer mehr nationale Interessen zunutze, um finanzielle Unterstützung für ihre Forschung zu generieren. So erklärte Sanofi-Chef Paul Hudson am Mittwoch in einem Interview mit Bloomberg News, die US-Regierung habe "das Recht auf die größte Vorbestellung" [eines möglichen Impfstoffes], weil sie als erste ein Risiko eingegangen sei und sich mit mehreren Millionen an dessen Erforschung beteiligt habe. Dieser Vorsprung könne mehrere Tage oder Wochen betragen.

Dem Unternehmen zufolge hatte die US-Regierung sich sehr früh mit einem zweistelligen Millionen-Dollar-Betrag bei der Entwicklung eines Impfstoffes engagiert. Deshalb würde das Land erwarten, die erste Lieferung des Impfstoffs zu erhalten, so Hudson. Der Pharmakonzern arbeitet derzeit gemeinsam mit dem britischen Rivalen GlaxoSmithKline an einem Impfstoff. Das Projekt wird vom US-Gesundheitsministerium finanziell gefördert.

Auch in Europa - und hier insbesondere in Frankreich und Deutschland müht sich Sanofi um Forschungsunterstützung - und sieht sich auch hier offenbar auf einem guten Weg. Man führe derzeit Gespräche mit der Europäischen Union sowie der französischen und deutschen Regierung, hieß es. Dabei gehe es auch darum, wie sich sowohl die Entwicklung von Impfstoffen als "auch der Zugang für die europäische Bevölkerung" beschleunigen lasse.

Paris hält mögliche Bevorzugung für inakzeptabel

In Frankreich kamen die Äußerungen Hudsons nicht gut an. "Es wäre für uns inakzeptabel, wenn das eine oder andere Land unter einem finanziellen Vorwand einen privilegierten Zugang hätte", sagte die Wirtschafts- und Finanzstaatssekretärin Agnès Pannier-Runacher dem Sender Sud Radio. Auch die französischen Sozialisten kritisierten Hudsons Warnung als skandalös und forderten die Regierung auf, einen amerikanischen Erstzugriff auf den Impfstoff zu verhindern.

Sanofi versuchte am Mittwochabend, die Wogen zu glätten. Zwar sei "die Produktion auf US-Boden vorwiegend für die Vereinigten Staaten bestimmt". Der Rest der Produktionskapazitäten werde allerdings Europa, Frankreich und dem Rest der Welt zugeteilt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Nationalismus im Zusammenhang mit der Impfstoffsuche ein Thema ist. So hatte es vonseiten der US-Regierung offenbar auch bereits Avancen gegenüber der deutschen Firma Curevac gegeben, mit dem Ziel sich deren möglichen Impfstoff zunächst hauptsächlich für die USA zu sichern. Wenig später stellte die Europäische Union dem Unternehmen in einem ersten Schritt bis zu 80 Millionen Euro Finanzhilfe für die Erforschung eines Impfstoffes in Aussicht.

Auch die Universität Oxford, die mit dem britischen Pharmahersteller Astra Zeneca zusammenarbeitet, werde Großbritannien Vorrang geben, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf Astra Zeneca-Vorstandschef Pascal Soriot. Das deutsche Unternehmen Biontech aus Mainz, das mit dem amerikanischen Pfizer-Konzern zusammenarbeitet, habe indes keine Vereinbarung mit der US-Behörde Barda (Biomedical Advanced Research and Development Authority) unterzeichnet, über die die finanzielle Unterstützung bei Sanofi lief.

Unterdessen warben mehr als 140 führende Politiker und Experten aus aller Welt am Donnerstag für eine kostenlose Behandlung und Impfung gegen das Coronavirus, sobald diese verfügbar sind. Zu den Unterzeichnern gehören der Präsident von Südafrika und Vorsitzende der Afrikanischen Union, Cyril Ramaphosa, der Premierminister von Pakistan, Imran Khan, und der US-amerikanische Ökonom und Nobelpreisträger Joseph Stiglitz. Wettbewerb und Monopole dürften nicht dem Bemühen, Leben zu retten im Wege stehen, hieß es da. Marktlösungen seien nicht optimal, um eine Pandemie zu bekämpfen.

Anfang Mai hatte die EU in einer Geberkonferenz 7,4 Milliarden Euro Anschubfinanzierung für die globale Suche nach einem Impfstoff eingesammelt. Die EU-Kommission steuert eine Milliarde dazu bei, Deutschland 525 Millionen.