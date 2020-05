In Deutschland steigt die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus laut Robert-Koch-Institut um 1209 auf 167.300. Die Zahl der Toten wächst um 147 auf 7266 .

. Deutschen Exporte sind im März so stark eingebrochen wie seit 30 Jahren nicht mehr

VW verschiebt die Wiederaufnahme der Produktion in Mexiko auf den 1. Juni

Mexiko geht in der Corona-Krise das Corona-Bier aus



08.30 Uhr - Wegen des seit Mitte März geltenden Beherbergungsverbots für privatreisende Gäste hat sich die Zahl der Übernachtungen im März auf 15,6 Millionen mehr als halbiert, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Das Minus lag bei 53 Prozent. "Dies ist der mit Abstand stärkste Rückgang gegenüber einem Vorjahresmonat seit Beginn der Zeitreihe 1992." Die Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland sanken binnen Jahresfrist um 67 Prozent auf 2,0 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von einheimischen Gästen verringerte sich um 50 Prozent auf 13,6 Millionen. Damit liegt der Rückgang im ersten Quartal insgesamt bei 17 Prozent.

08.00 Uhr - Der deutsche Export ist zu Beginn der Corona-Krise eingebrochen. Die Unternehmen führten im März Waren im Wert von 108,9 Milliarden Euro aus. Das waren 7,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat und 11,8 Prozent weniger als im Februar 2020, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Gegenüber dem Vormonat war es der stärkste Rückgang seit Beginn der Zeitreihe im August 1990. Die Importe verringerten sich binnen Jahresfrist um 4,5 Prozent auf 91,6 Milliarden Euro.

06.00 Uhr - Volkswagen hat die Wiederaufnahme seiner Autoproduktion in Mexiko erneut verschoben. Die zwei VW-Werke dort würden nach derzeitiger Planung am 1. Juni wieder in Betrieb gehen, teilte die mexikanische Tochterfirma des deutschen Unternehmens am Donnerstag (Ortszeit) mit. Sie verwies auf die Unterbrechung nicht unerlässlicher Aktivitäten in Mexiko wegen der Corona-Krise. Die Regierung hatte die Maßnahme Mitte April bis zum 30. Mai verlängert. Durch die Verschiebung solle eine stabile Versorgungskette ermöglicht werden, hieß es. Volkswagen Mexiko hatte am 20. März eine vorübergehende Einstellung seiner Produktion wegen der Pandemie zunächst bis zum 12. April angekündigt. Später teilte das Unternehmen mit, nach vorläufiger Planung könne es ab dem 18. Mai wieder losgehen.

05.00 Uhr - Mexiko geht in der Corona-Krise das Bier aus. Es bleibe nur noch das, was von dem Bier übrig sei, das vor dem 6. April gebraut wurde, sagte die Chefin des mexikanischen Brauereiverbands, Karla Siqueiros, am Donnerstag. Damals wurde die Bierproduktion in dem nordamerikanischen Land eingestellt, nachdem die Regierung die Industrie als nicht unerlässlich eingestuft hatte. Mexiko ist der viertgrößte Produzent und größte Exporteur von Bier der Welt. Die beliebteste mexikanische Marke - im In- wie im Ausland - ist Corona, das vom weltgrößten Bierhersteller AB Inbev hergestellt wird. In den vergangenen Tagen wurden die Bierregale vor allem in den kleinen Geschäften im ganzen Land immer leerer. Der Betreiber der weit verbreiteten Ladenkette Oxxo teilte am 30. April mit, die Biervorräte würden nur noch zehn Tage reichen. Berichten zufolge erhöhten manche Geschäfte die Bierpreise drastisch.

04.00 Uhr - Das Robert-Koch-Institut meldet 1209 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit steigt die Zahl der Fälle auf insgesamt 167.300. Die Zahl der Toten wächst um 147 auf 7266. Laut RKI sind inzwischen rund 141.700 Menschen wieder genesen. Das sind etwa 1800 mehr als am Vortag.

03.00 Uhr - Der zweitgrößte US-Autohersteller Ford bereitet das Ende seiner pandemiebedingten Produktionspause in Nordamerika vor. Am 18. Mai solle der Betrieb schrittweise wieder aufgenommen werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Zuvor hatte bereits der US-Marktführer General Motors (GM) angekündigt, die Fertigung in den USA und Kanada an diesem Datum wieder hochzufahren. Die Autobauer betonten, dass dies unter weitreichenden Sicherheitsvorkehrungen und im Einklang mit den Richtlinien der Behörden geschehe. Die Konzerne wären gerne schon früher wieder gestartet, mussten sich aber erst mit der Gewerkschaft einigen.

02.00 Uhr - Der US-Fahrdienstvermittler Uber ist durch die Corona-Krise heftig ausgebremst worden. Im ersten Quartal fuhr das Unternehmen einen Verlust von 2,9 Milliarden Dollar (2,7 Milliarden Euro) ein, wie Uber am Donnerstag mitteilte. Das war ein fast drei Mal so hohes Minus wie im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Uber kündigte die Streichung von rund 3700 Stellen an.

01.00 Uhr - Der Medienmogul Rupert Murdoch verzichtet wegen der Coronavirus-Pandemie für das laufende Geschäftsjahr auf seinen Cash-Bonus, wie sein Konzern News Corp. mitteilt.

Mit Nachrichtenagenturen