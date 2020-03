Das neuartige Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Unternehmen und Branchen auch in Deutschland bekommen die Folgen zusehends zu spüren. Lesen Sie die wichtigsten Entwicklungen im Newsblog.

Zur Großbildansicht Tiziana Fabi / AFP Giuseppe Conte

8 Uhr - Italiens Regierung will die Ausgaben im Kampf gegen das Corona-Virus drastisch erhöhen. "Wir werden eine massive Schocktherapie anwenden", kündigte Premierminister Giuseppe Conte im Interview mit der Tageszeitung "La Repubblica" an. "Um aus diesem Notstand zu entkommen, werden wir alle menschlichen und wirtschaftlichen Ressourcen nutzen." Es werde nicht bei dem von Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri in der vergangenen Woche angekündigten Programm von 7,5 Milliarden Euro bleiben.

Die Bundesregierung will Unternehmen vor den Auswirkungen der Corona-Krise schützen. Dazu soll das Kurzarbeitergeld ausgeweitet werden, wie der Koalitionsausschuss am frühen Montagmorgen in Berlin nach rund siebenstündigen Beratungen beschloss. Auch Liquiditätshilfen für Unternehmen, die wegen der Epidemie in finanzielle Not geraten, wurden angekündigt.

07.30 Uhr - Der Crash der vergangenen Wochen am Kapitalmarkt beschleunigt sich. Der Broker IG taxierte den Dax Börsen-Chart zeigen knapp zweieinhalb Stunden vor Start des Xetra-Handels mit einem Abschlag von mehr als 600 Punkten oder 5,5 Prozent bei 10.911 Punkten.

Der Ölpreis Börsen-Chart zeigen war am Morgen bereits um 30 Prozent eingebrochen, so stark wie seit dem Kuwait-Krieg 1991 nicht mehr. Die in der Opec+ zusammengeschlossenen Lieferländer hatten es Ende vergangener Woche nicht geschafft, sich auf eine Produktionskürzung im Angesicht der schrumpfenden Nachfrage zu einigen.

6 Uhr - Tschechien führt zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Stichproben-Kontrollen für Einreisende an der Landesgrenze ein. Ab Montagmorgen werde die Polizei an zehn Grenzübergängen mit Deutschland, Österreich und der Slowakei Informationsbroschüren verteilen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Sonntagabend laut Nachrichtenagentur CTK. Außerdem würden Feuerwehrleute nach dem Zufallsprinzip die Temperatur von Reisenden messen, die mit dem Auto nach Tschechien zurückkehren.

Am Wochenende verschärfte sich die Lage vor allem in Europa weiter. So schränkte Italien die Bewegungsfreiheit in weiten Teilen des Nordens ein. In Deutschland steht die Absagen von Großveranstaltungen kurz bevor. In Frankreich sind ab sofort Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen verboten.