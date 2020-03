Die Olympische Bewegung nimmt Abstand von den geplanten Sommerspielen in Tokio. Die Bundesregierung will heute ein historisches Rettungsprogramm beschließen, die EU den Stabilitätspakt aussetzen. Lesen Sie die wichtigsten Entwicklungen im Newsblog.

Weltweit sind nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität fast 340.000 mit dem Coronavirus Infizierte bekannt, gut 14.700 Todesfälle wurden bislang gemeldet.

In Deutschland sind dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge 22.672 Menschen mit dem Coronavirus infiziert . Die Zahl der Toten liegt demnach bei 86. Am Sonntag waren 18.610 Infizierte und 55 Tote gemeldet worden

Bund und Länder haben sich am Sonntag auf beispiellose Kontaktverbote geeinigt. Für zunächst zwei Wochen sind Versammlungen von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit verboten.

Das Bundeskabinett will am Montag einen Schutzschirm für die Wirtschaft und einen Nachtragshaushalt von 156 Milliarden Euro beschließen, mit dem die Schuldenbremse des Grundgesetzes ausgesetzt wird. In einem Schnellverfahren soll das Paket am Mittwoch vom Bundestag und am Freitag vom Bundesrat gebilligt werden.

Auch die EU-Wirtschafts- und Finanzminister beraten in einer Schaltkonferenz, um erstmals überhaupt die Schulden- und Defizitregeln des Stabilitätspakts auszusetzen. Die Mitgliedstaaten sollen freie Hand für Krisenhilfen bekommen.

10.30 Uhr - Die Mineralölkonzerne Total und Shell wappnen sich gegen die Auswirkungen des grassierenden Coronavirus. Beide Konzerne wollen ihre Kosten reduzieren und geplante Aktienrückkaufprogramme aussetzen. Total-Chef Patrick Pouyanne erklärte am Montag, bei einem Ölpreis von 30 Dollar je Barrel würden nun die Investitionen um mehr als drei Milliarden Dollar reduziert. Der Konzern wolle in diesem Jahr 800 Millionen Dollar sparen statt der bisher angekündigte 300 Millionen Dollar. Die britisch-niederländische Shell plant eigenen Angaben zufolge, die Ausgaben um fünf Milliarden Dollar zu senken und die Pläne zum Aktienrückkauf in Höhe von 25 Milliarden Dollar ad acta zu legen, um den jüngsten Ölpreiskollaps zu überstehen.

10.15 Uhr - RKI-Chef Lothar Wieler sagt, er sei optimistisch, dass sich die bislang ergriffenen Maßnahmen bereits bemerkbar machten. Nach Erkenntnissen des Instituts scheint sich das Wachstum der Zahl der Neuinfizierten abzuschwächen. Die verhängten Schutzvorkehrungen müssten allerdings weiterhin konsequent eingehalten werden.

- Der deutsche Aktienmarkt bleibt im Crash-Modus. Der zweitägige Stabilisierungsversuch vor dem Wochenende ist schon wieder Geschichte. Die Sorgen rund um die Folgen der Coronavirus-Pandemie und deren Bekämpfung bleiben akut. Der Leitindex Dax sackte am Montag im frühen Handel um 4,08 Prozent auf 8564,59 Punkte ab.

10 Uhr - Die Bundesregierung will jetzt doch noch kleineren Unternehmen stärker unter die Arme greifen. Aus Parlamentskreisen verlautet, die Schwellenwerte für die Corona-Hilfen seien deutlich gesenkt worden. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds soll nun Unternehmen zur Verfügung stehen, die zwei der drei folgenden Kriterien erfüllen: Bilanzsumme von mehr als 43 Millionen Euro, Umsätze von über 50 Millionen und im Schnitt mehr als 249 Beschäftigte. Am Wochenende hatte die Regierung noch mit einer Bilanzsumme von 160 Millionen Euro, Erlösen von 320 Millionen sowie 2000 Arbeitnehmern geplant. Das hatte zu Kritik geführt, dass zu sehr große Konzerne profitieren würden.

- In Großbritannien übernimmt das Militär die Auslieferung von Schutzausrüstungen für das medizinische Personal. Tag und Nacht würden die Lastwagen der Armee eingesetzt, um Millionen Artikel wie Atemschutzmasken zu verteilen, kündigt Gesundheitsminister Matt Hancock an. Zuvor hatten über 6000 Ärztinnen und Ärzte in einem offenen Brief an Premierminister Boris Johnson appelliert, die Versorgung mit Schutzmaterialien zu erhöhen. Ohne würden sie ihr Leben riskieren, sie fühlten sich wie "Kanonenfutter".

- Der Lkw- und Busbauer Traton rechnet angesichts der Coronakrise im laufenden Jahr mit deutlichen Einbußen bei der Geschäftsentwicklung. Aufgrund der weltweit rasant voranschreitenden Ausbreitung der Covid-19-Pandemie und wegen der staatlichen Krisenmaßnahmen sei derzeit eine gesicherte Abschätzung über den Verlauf der Geschäftsentwicklung im Jahr 2020 nicht möglich, teilte die VW -Tochter am Montag in München mit. Bei den Marken Scania und MAN gibt es in Europa Produktionsunterbrechungen, hieß es. Bei MAN wurde zudem für Deutschland Kurzarbeit beantragt. Die Produktion bei der brasilianischen Marke Volkswagen Caminhões e Ônibus läuft derweil weiter.

9.30 Uhr - In Österreich sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums 3611 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Gegenüber Sonntagnachmittag ist die Zahl der Infizierten um 367 gestiegen. Die Zahl der Toten liegt zu Wochenbeginn bei 16. Neun Personen seien bereits wieder genesen. Die meisten positiven Testergebnisse gibt es mit 696 in Oberösterreich, gefolgt von 676 in Tirol. In der Hauptstadt Wien wurden 451 Fälle gezählt.

9 Uhr: Europas Börsen eröffnen erneut mit einem drastischen Minus. Dax Börsen-Chart zeigen und EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen geben in den ersten Minuten rund 4,5 Prozent nach.

- In Deutschland sind dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge 22.672 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Toten liegt demnach bei 86. Am Sonntag waren 18.610 Infizierte und 55 Tote gemeldet worden. Das Institut warnte zuletzt, dass am Wochenende nicht aus allen Ämtern Daten übermittelt worden seien, so dass der tatsächliche Anstieg der Fallzahlen höher liegen könne als gemeldet. "Von den bestätigten Fällen sind mindestens 2809 genesen", sagt RKI-Chef Lothar Wieler.

- Die US-Universität Johns Hopkins zählt für Deutschland 24.873 Corona-Fälle und 94 Tote.

- Bundeskanzlerin Angela Merkel, die nach Kontakt zu einem positiv getesteten Arzt unter Quarantäne steht, soll per Telefonschalte an der heutigen Sitzung des Bundeskabinetts teilnehmen. Auf der Tagesordnung steht ein Nachtragshaushalt über 156 Milliarden Euro, um die deutsche Wirtschaft in der Corona-Krise zu schützen.

8.30 Uhr: Die Coronavirus-Krise könnte Deutschland nach Berechnungen des Münchner Ifo-Instituts mehr als eine halbe Billion Euro und mehr als eine Million Jobs kosten. "Die Kosten werden voraussichtlich alles übersteigen, was aus Wirtschaftskrisen oder Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte in Deutschland bekannt ist", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest am Montag. "Je nach Szenario schrumpft die Wirtschaft um 7,2 bis 20,6 Prozentpunkte. Das entspricht Kosten von 255 bis 729 Milliarden Euro."

- Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, müssen in Italien seit Montag weitere Teile der Wirtschaft ihre Arbeit stoppen. Die Regierung hatte am Wochenende beschlossen, dass die nicht-lebenswichtige Produktion heruntergefahren werden soll. Allerdings erließ das Kabinett in dem am Sonntag unterschriebenen Dekret auch eine lange Liste von Ausnahmen vom Verbot.

Zugleich keimte in dem besonders hart von der Corona-Welle getroffenen Land erste vorsichtige Hoffnung auf, dass die Sperren wirken: Der Zivilschutz hatte am Sonntagabend zwar immer noch rund 650 neue Tote im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Erreger binnen 24 Stunden gemeldet - doch die Zahl lag unter der am Samstagabend berichteten Zahl von fast 800 Toten. Man hoffe, dass der Anstieg der Gesamtzahlen weiter weniger steil verlaufen werde, sagte Zivilschutzchef Angelo Borrelli. Zugleich mahnte er, dass erst die nächsten Tage zeigen würden, ob der Trend wirklich gebrochen sei.

8.15 Uhr: Die Welthungerhilfe hat angesichts des sich ausbreitenden Coronavirus vor drastischen Folgen für Afrika und andere Entwicklungsländer gewarnt. "Es ist davon auszugehen, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten dort viele Tote beklagen müssen", sagte die Präsidentin der Welthungerhilfe, Marlehn Thieme, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die dortigen Infektionszahlen seien gering, "weil es vor Ort kaum Tests gibt". Die Länder, die in den vergangenen Jahren eine Ebola-Epidemie durchmachen mussten, seien besser vorbereitet. Gleichwohl müsse die Hilfe der Industrieländer dringend fortgesetzt werden. Ostafrika erlebt derzeit die schlimmste Heuschreckenplage seit Jahrzehnten.

8 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder hat seinen Alleingang in Bayern bei den Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus als notwendig verteidigt. "Die Betroffenheit ist sehr unterschiedlich", sagte Söder im "Morgenmagazin". Bayern wie auch andere Bundesländer an den Landesgrenzen hätten strengere Maßnahmen ergreifen müssen, da sie "viel mehr Tote und viel mehr Infektionen" zu verzeichnen haben.

- Die Corona-Patienten Tom Hanks und Ehefrau Rita Wilson befinden sich nach eigenen Angaben auf dem Weg der Genesung. "Hey, Leute, zwei Wochen nach unseren ersten Symptomen fühlen wir uns besser", schrieb der US-Schauspieler am Montag in einer Internet-Botschaft.

07.45 Uhr: Die Vereinten Nationen wollen nach Angaben des norwegischen Außenministeriums einen globalen Corona-Fonds auflegen.

7.30 Uhr: Der Münchner Triebwerksbauer MTU Aero Engines legt die Produktion in Europa in den nächsten Wochen weitgehend auf Eis. In München und im polnischen Rzeszow, wo Triebwerke montiert und Triebwerksteile hergestellt werden, werden die Werke in dieser Woche "koordiniert heruntergefahren", von nächster Woche an ruht der Betrieb für voraussichtlich drei Wochen, wie MTU am Montag mitteilte. Grund sind vor allem Nachschubprobleme.

7 Uhr: Der Dax-Konzern Covestro verschiebt seine für den 17. April geplante Hauptversammlung auf unbestimmte Zeit. Mehrere andere Aktiengesellschaften haben die Aktionärstreffen ebenfalls verschoben.

6.45 Uhr: Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus will am heutigen Montag die wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzte Produktion in Frankreich und Spanien teilweise wieder starten. Airbus habe neue Sicherheits- und Hygienemaßnahmen umgesetzt, teilte das Unternehmen am Montag in Toulouse mit. Deswegen sei die Produktion für vier Tage ausgesetzt worden. Zugleich strich das Unternehmen seine Prognose für das laufende Jahr und nahm seinen Dividendenvorschlag zurück.

6.30 Uhr: Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Tokio schließen eine Absage des Sportereignisses aus. Eine Verschiebung sei aber eines von mehreren Szenarien, die in Betracht gezogen würden, sagt der Präsident des Organisationskomitees der Spiele in Tokio, Yoshiro Mori. Man sorge sich hauptsächlich wegen der Folgekosten einer Absage. Zugleich zeigte sich Mori empört gegenüber Vorwürfen, die Organisatoren ordneten die Gesundheit der Teilnehmer anderen Interessen unter.

Nachdem das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Sonntag erstmals Gedankenspiele dieser Art zugelassen und sich selbst einen Vier-Wochen-Zeitraum für die Entscheidung gegeben hatte, sprach auch Japans Premierminister Shinzo Abe von einer Verschiebung der Sommerspiele in seinem Land. Vor dem Parlament in Tokio sagte er am Montag, dass damit gerechnet werden müsse. Von einer Absage könne aber keine Rede sein.

Zuvor hatte Kanada als erstes Land mitgeteilt, keine Sportler nach Tokio zu entsenden. Etliche Spitzensportler und Verbände meldeten sich mit eigenen Forderungen, Tokio 2020 abzusagen.

6 Uhr: Ein von der Pekinger Tsinghua-Universität entwickelter Roboter soll ab sofort in einem Krankenhaus in Wuhan eingesetzt werden, um Ultraschallaufnahmen und Mundabstriche zu machen sowie Organtöne von Covid-19-Patienten per Stethoskop abzuhören. Es gebe berechtigte starke Vorbehalte gegen eine Automatisierung in der Medizin, erklärte Professor Zheng Gangtie. "Aber das Virus ist einfach zu ansteckend."

- Im Kampf gegen das Corona-Virus auf den Philippinen sind mindestens drei Ärzte in unterschiedlichen Kliniken der Hauptstadt Manila gestorben. Der südostasiatische Inselstaat hat bisher 380 Patienten mit dem Virus verzeichnet, 25 davon starben.

5.30 Uhr: Um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen, haben nun auch die US-Bundesstaaten Ohio, Delaware und Louisiana eine weitgehende Ausgangssperre angeordnet. Damit sind nun rund 100 Millionen Amerikaner von Ausgangsbeschränkungen verschiedener Bundesstaaten betroffen.

Zuvor hatten bereits die Bundesstaaten Kalifornien, New York, New Jersey, Connecticut und Illinois weitgehende Ausgangsbeschränkungen angeordnet. Eine landesweite Beschränkung lehnt US-Präsident Donald Trumps Regierung bislang ab. Die Zahl der Infektionen in den USA stieg am Sonntag auf rund 30.000.

- Der US-Senat wird voraussichtlich am Montag erneut über ein Maßnahmenpaket zur Rettung der angeschlagenen Fluggesellschaften und Transportunternehmen abstimmen. Das Konjunkturpaket, das am Sonntag von den Demokraten abgeblockt wurde, umfasst Finanzhilfen für Unternehmen in Milliardenhöhe. Ein weiteres Programm über 425 Milliarden Euro soll anderen Branchen sowie den Teilstaaten und Kommunen helfen.

5 Uhr: Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek erwartet noch in diesem Monat einfachere und schnellere Tests auf das Coronavirus. "Was die Tests angeht, wird sich die Lage bald entspannen", sagte Ciesek der Deutschen Presse-Agentur. Verschiedene Firmen hätten schnellere Tests entwickelt, die vielleicht noch im März oder April auf den Markt kämen. In den USA wurde bereits ein neuer Schnelltest auf Sars-CoV-2 zugelassen. Er soll laut Hersteller Cepheid innerhalb von 45 Minuten eine Infektion nachweisen. Cepheid will die Tests ab kommender Woche ausliefern.

- Der US-Mischkonzern 3M will seine Produktion hochwertiger Atemschutzmasken vom Typ N95 innerhalb eines Jahres auf eine Stückzahl von zwei Milliarden verdoppeln. Seit dem Beginn der Coronavirus-Pandemie sei die Produktion bereits auf 1,1 Milliarden Masken pro Jahr ausgeweitet worden, erklärte der Vorstandsvorsitzende Mike Roman am Sonntag.

4 Uhr: Mehrere Automobilkonzerne stellen ihre Produktion in Indien ein. Neben dem größten Autobauer des Landes, Maruti Suzuki India, legen auch Mercedes-Benz, Fiat Chrysler sowie Hyundai Motor und Mahindra & Mahindra ihre Werke in der nördlichen Region Haryana und im westlich gelegenen Maharashtra bis zum 31. März still. Fiat kündigt an, keine Arbeitsplätze zu streichen und weiterhin die Gehälter aller Mitarbeiter zu zahlen. Auch Volkswagen hatte bereits am Sonntag die Produktion am Standort Pune in Maharashtra gestoppt.

3 Uhr: Singapore Airlines kündigt an, fast ihre gesamte Flotte am Boden zu halten. Die Kapazität sei um 96 Prozent reduziert, so das Unternehmen. Das Drehkreuz Singapur ist für Reisende und Transitpassagiere geschlossen.

2.30 Uhr: Saudi-Arabien verhängt als Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus eine nächtliche Ausgangsperre. Wie staatliche Medien berichten, gilt diese ab heute Abend für zunächst drei Wochen zwischen 19.00 und 06.00 Uhr.

1.30 Uhr: In Festland-China ist den Behörden zufolge den fünften Tag in Folge keine Neuinfektion gemeldet worden. Allerdings stieg die Zahl der aus dem Ausland eingeschleppten Fälle weiter an, wie die Nationale Gesundheitskommission am Montag mitteilt. Von 39 Neuinfektionen gingen alle darauf zurück. Dabei handelt es sich vor allem um chinesische Heimkehrer. Die Zahl der Infektionen in China steigt damit auf 81.093, die Zahl der Todesfälle legt um neun auf 3270 zu.

