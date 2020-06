Richard Moran Photography Ltd 15 / GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG / obs

17





Auf diesen Stoff wartet praktisch die ganze Welt: ein Impfserum, das den Körper gegen die Seuche Covid-19 immunisiert. "Erst wenn der Großteil der Bevölkerung geimpft ist, wird die Menschheit diese Pandemie besiegen", schrieb der vom Microsoft-Gründer zum hauptamtlichen Gesundheitsaktivisten gewandelte Bill Gates im "Economist".

Gates war einer der Hauptredner auf der globalen Geberkonferenz an diesem Donnerstag, die weitere 8,8 Milliarden Dollar vor allem staatlicher Mittel für die Entwicklung von Impfstoffen einsammeln half. Etliche Milliarden sind auch am Kapitalmarkt zu haben, wie die in die Höhe geschossenen Börsenwerte von Biotech-Firmen wie Moderna oder Biontech belegen. Sie überbieten sich gegenseitig mit dem Tempo, in dem sie klinische Studien vorantreiben. Es sieht aus wie ein Wettrennen: Wer als erster einen genehmigten Impfstoff auf den Markt bringt, könnte den großen Preis davontragen.

"Uns geht es hier nicht um den Profit", sagt dagegen Jean-Bernard Siméon, Deutschland-Chef des weltgrößten Impfstoffherstellers Glaxosmithkline (GSK). Der Pharmariese mit Hauptsitz in London betreibt vor allem in Belgien, aber auch an den deutschen Standorten Marburg und Dresden große Traditionsbetriebe. Gemeinsam mit den kleineren Wettbewerbern Sanofi, Merck und Pfizer bildet GSK laut AB-Bernstein-Analyst Wimal Kapadia ein "Oligopol", das den globalen Impfstoffmarkt zu 85 Prozent beherrsche.

Wegen Covid-19 hat GSK eine Kooperation mit der Nummer zwei der Branche geschlossen, Sanofi aus Frankreich. Es sei "nicht üblich, dass wir uns mit unserem größten Wettbewerber zusammentun", räumt Siméon ein. Das tue man nur im Angesicht dieser großen "wirtschaftlichen und menschlichen Herausforderung".

Entwicklung in 18 Monaten "schon optimistisch"

Die Produkte beider Konzerne sollen sich gegenseitig so ergänzen, dass die Forscher darin die beste Hoffnung auf eine schnelle Massenproduktion sehen. GSK hat bereits die Produktion eines Wirkstoffverstärkers (Adjuvans) hochgefahren. Sanofi liefere ein Antiserum, das gute Chancen habe, gegen Sars-Covid-19 zu wirken. Wegen des Adjuvans könne es im Impfstoff sparsamer eingesetzt werden. Besonders wichtig: Für beides gebe es längst etablierte Verfahren und Anlagen.

"Wenn wir anfangen würden eine neue Produktion aufzubauen, dann dauert das fünf, sechs Jahre, einfach um ein neues Werk zu bauen", sagt Jens Vollmar, der als "Medical Lead" in der Impfstoffabteilung von GSK arbeitet. "Das geht nicht." Ziel der Konzerne sei, in der zweiten Jahreshälfte die klinische Entwicklung zu beginnen und Ende 2021 hunderte Millionen Dosen des fertigen Serums zu liefern.

Vollmar nennt das "schon gewissermaßen optimistisch", wenngleich andere in der Branche auch Hoffnung auf einen Impfstoff schon im Oktober nähren. Normalerweise dauere die Entwicklung eines neuen Impfstoffs zehn, mitunter gar 25 Jahre. Das auf 18 Monate zu reduzieren, sei schon eine "Herkulesaufgabe" und nur mit den etablierten Verfahren möglich. "Es nützt nichts, wenn ein Impfstoff in Studien als wirksam getestet wird, dann aber nicht in großen Mengen hergestellt werden kann."

Als Seitenhieb auf die Disruptoren von Moderna, Biontech und Co. will der Big-Pharma-Vertreter das aber keineswegs verstanden wissen. Deren mRNA-Technik, genetische Informationen zum Aufbau von Abwehrstoffen in den Körper zu schicken statt der Abwehrstoffe selbst, nennt Vollmar "sehr, sehr vielversprechend". Man könne damit viele Probleme der herkömmlichen biologischen Impfstoffproduktion umgehen.