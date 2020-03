Die Olympische Bewegung nimmt Abstand von den geplanten Sommerspielen in Tokio. Die Bundesregierung will heute ein historisches Rettungsprogramm beschließen, die EU den Stabilitätspakt aussetzen. Lesen Sie die wichtigsten Entwicklungen im Newsblog.

Weltweit sind nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität fast 340.000 mit dem Coronavirus Infizierte bekannt, gut 14.700 Todesfälle wurden bislang gemeldet.

Weltweit sind nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität fast 340.000 mit dem Coronavirus Infizierte bekannt, gut 14.700 Todesfälle wurden bislang gemeldet.

Bund und Länder haben sich am Sonntag auf beispiellose Kontaktverbote geeinigt. Für zunächst zwei Wochen sind Versammlungen von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit verboten.

Das Bundeskabinett will am Montag einen Schutzschirm für die Wirtschaft und einen Nachtragshaushalt von 156 Milliarden Euro beschließen, mit dem die Schuldenbremse des Grundgesetzes ausgesetzt wird. In einem Schnellverfahren soll das Paket am Mittwoch vom Bundestag und am Freitag vom Bundesrat gebilligt werden.

Auch die EU-Wirtschafts- und Finanzminister beraten in einer Schaltkonferenz, um erstmals überhaupt die Schulden- und Defizitregeln des Stabilitätspakts auszusetzen. Die Mitgliedstaaten sollen freie Hand für Krisenhilfen bekommen.

7.30 Uhr: Der Münchner Triebwerksbauer MTU Aero Engines legt die Produktion in Europa in den nächsten Wochen weitgehend auf Eis. In München und im polnischen Rzeszow, wo Triebwerke montiert und Triebwerksteile hergestellt werden, werden die Werke in dieser Woche "koordiniert heruntergefahren", von nächster Woche an ruht der Betrieb für voraussichtlich drei Wochen, wie MTU am Montag mitteilte. Grund sind vor allem Nachschubprobleme.

7 Uhr: Der Dax-Konzern Covestro verschiebt seine für den 17. April geplante Hauptversammlung auf unbestimmte Zeit. Mehrere andere Aktiengesellschaften haben die Aktionärstreffen ebenfalls verschoben.

6.45 Uhr: Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus will am heutigen Montag die wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzte Produktion in Frankreich und Spanien teilweise wieder starten. Airbus habe neue Sicherheits- und Hygienemaßnahmen umgesetzt, teilte das Unternehmen am Montag in Toulouse mit. Deswegen sei die Produktion für vier Tage ausgesetzt worden. Zugleich strich das Unternehmen seine Prognose für das laufende Jahr und nahm seinen Dividendenvorschlag zurück.

6.30 Uhr: Die Anzeichen für eine historisch einmalige Verschiebung von Olympischen Sommerspielen wegen der Coronavirus- Pandemie mehren sich. Nachdem das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Sonntag erstmals Gedankenspiele dieser Art zugelassen und sich selbst einen Vier-Wochen-Zeitraum für die Entscheidung gegeben hatte, sprach auch Japans Premierminister Shinzo Abe von einer Verschiebung der Sommerspiele in seinem Land. Vor dem Parlament in Tokio sagte er am Montag, dass damit gerechnet werden müsse. Von einer Absage könne aber keine Rede sein.

Zuvor hatte Kanada als erstes Land mitgeteilt, keine Sportler nach Tokio zu entsenden. Etliche Spitzensportler und Verbände meldeten sich mit eigenen Forderungen, Tokio 2020 abzusagen.

6 Uhr: Ein von der Pekinger Tsinghua-Universität entwickelter Roboter soll ab sofort in einem Krankenhaus in Wuhan eingesetzt werden, um Ultraschallaufnahmen und Mundabstriche zu machen sowie Organtöne von Covid-19-Patienten per Stethoskop abzuhören. Es gebe berechtigte starke Vorbehalte gegen eine Automatisierung in der Medizin, erklärte Professor Zheng Gangtie. "Aber das Virus ist einfach zu ansteckend."

- Im Kampf gegen das Corona-Virus auf den Philippinen sind mindestens drei Ärzte in unterschiedlichen Kliniken der Hauptstadt Manila gestorben. Der südostasiatische Inselstaat hat bisher 380 Patienten mit dem Virus verzeichnet, 25 davon starben.

5.30 Uhr: Um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen, haben nun auch die US-Bundesstaaten Ohio, Delaware und Louisiana eine weitgehende Ausgangssperre angeordnet. Damit sind nun rund 100 Millionen Amerikaner von Ausgangsbeschränkungen verschiedener Bundesstaaten betroffen.

Zuvor hatten bereits die Bundesstaaten Kalifornien, New York, New Jersey, Connecticut und Illinois weitgehende Ausgangsbeschränkungen angeordnet. Eine landesweite Beschränkung lehnt US-Präsident Donald Trumps Regierung bislang ab. Die Zahl der Infektionen in den USA stieg am Sonntag auf rund 30.000.

- Der US-Senat wird voraussichtlich am Montag erneut über ein Maßnahmenpaket zur Rettung der angeschlagenen Fluggesellschaften und Transportunternehmen abstimmen. Das Konjunkturpaket, das am Sonntag von den Demokraten abgeblockt wurde, umfasst Finanzhilfen für Unternehmen in Milliardenhöhe. Ein weiteres Programm über 425 Milliarden Euro soll anderen Branchen sowie den Teilstaaten und Kommunen helfen.

5 Uhr: Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek erwartet noch in diesem Monat einfachere und schnellere Tests auf das Coronavirus. "Was die Tests angeht, wird sich die Lage bald entspannen", sagte Ciesek der Deutschen Presse-Agentur. Verschiedene Firmen hätten schnellere Tests entwickelt, die vielleicht noch im März oder April auf den Markt kämen. In den USA wurde bereits ein neuer Schnelltest auf Sars-CoV-2 zugelassen. Er soll laut Hersteller Cepheid innerhalb von 45 Minuten eine Infektion nachweisen. Cepheid will die Tests ab kommender Woche ausliefern.

- Der US-Mischkonzern 3M will seine Produktion hochwertiger Atemschutzmasken vom Typ N95 innerhalb eines Jahres auf eine Stückzahl von zwei Milliarden verdoppeln. Seit dem Beginn der Coronavirus-Pandemie sei die Produktion bereits auf 1,1 Milliarden Masken pro Jahr ausgeweitet worden, erklärte der Vorstandsvorsitzende Mike Roman am Sonntag.

4 Uhr: Mehrere Automobilkonzerne stellen ihre Produktion in Indien ein. Neben dem größten Autobauer des Landes, Maruti Suzuki India, legen auch Mercedes-Benz, Fiat Chrysler sowie Hyundai Motor und Mahindra & Mahindra ihre Werke in der nördlichen Region Haryana und im westlich gelegenen Maharashtra bis zum 31. März still. Fiat kündigt an, keine Arbeitsplätze zu streichen und weiterhin die Gehälter aller Mitarbeiter zu zahlen. Auch Volkswagen hatte bereits am Sonntag die Produktion am Standort Pune in Maharashtra gestoppt.

3 Uhr: Singapore Airlines kündigt an, fast ihre gesamte Flotte am Boden zu halten. Die Kapazität sei um 96 Prozent reduziert, so das Unternehmen. Das Drehkreuz Singapur ist für Reisende und Transitpassagiere geschlossen.

2.30 Uhr: Saudi-Arabien verhängt als Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus eine nächtliche Ausgangsperre. Wie staatliche Medien berichten, gilt diese ab heute Abend für zunächst drei Wochen zwischen 19.00 und 06.00 Uhr.

1.30 Uhr: In Festland-China ist den Behörden zufolge den fünften Tag in Folge keine Neuinfektion gemeldet worden. Allerdings stieg die Zahl der aus dem Ausland eingeschleppten Fälle weiter an, wie die Nationale Gesundheitskommission am Montag mitteilt. Von 39 Neuinfektionen gingen alle darauf zurück. Dabei handelt es sich vor allem um chinesische Heimkehrer. Die Zahl der Infektionen in China steigt damit auf 81.093, die Zahl der Todesfälle legt um neun auf 3270 zu.

