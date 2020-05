In Deutschland haben sich laut dem Robert-Koch-Institut bisher 179.717 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 353 mehr als vor 24 Stunden. Insgesamt 8411 Menschen starben an dem Virus, 163.200 Menschen haben die Krankheit überstanden.

In den USA sind bereits mehr als 100.000 Menschen an den Folgen der Coronavirus-Infektion gestorben.

Der Pharmakonzern Roche setzt eine zweite Studie für sein Mittel Acemra auf, diesmal zusammen mit dem antiviralen Arzneimittel Remdesivir von Gilead

09.00 Uhr - Der Billigflieger Easyjet stellt sich für die Zeit nach der Corona-Pandemie auf einen kleineren Luftfahrtmarkt ein und streicht dafür bis zu 4500 Stellen. Damit fielen bis zu 30 Prozent aller Arbeitsplätze weg, teilte das Unternehmen mit. In den kommenden Tagen sollten die Gespräche mit den Beschäftigten aufgenommen werden. Easyjet geht davon aus, in diesem Jahr mit lediglich 30 Prozent seiner Kapazitäten zu fliegen. Die Gesamtzahl der Flugzeuge solle bei etwa 302 liegen, 51 weniger als vor der Corona-Krise für 2021 geplant war.

Laborproben in Hamburg: Roche und Gilead wollen den gemeinsamen Einsatz ihrer Medikamente erforschen

08.00 Uhr - Roche setzt im Zuge der Coronavirus-Krise eine zweite Studie für sein Mittel Actemra auf. Untersucht wird erneut die Einsatzmöglichkeit des bereits zugelassenen Medikaments zu Behandlung einer durch Covid-19 ausgelösten Lungenentzündung. Diesmal geht es um die Wirksamkeit von Actemra in Kombination mit dem antiviralen Arzneimittel Remdesivir von Gilead. Entsprechend wird die Studie in Zusammenarbeit mit dem US-Konzern durchgeführt. Die Kombination eines antiviralen Medikaments mit einem Immunmodulator sei möglicherweise ein wirksamer Ansatz. Die Studie werde voraussichtlich im Juni mit der Rekrutierung von etwa 450 Patienten weltweit beginnen, erklärte Roche.

07.30 Uhr - Nach gut zwei Monaten Corona-Stillstand fahren von Donnerstag an auf innerdeutschen Verbindungen wieder die ersten Fernbusse des Anbieters Flixbus. Zunächst sollen die Fahrzeuge knapp 50 Halte ansteuern. Das entspricht etwa zehn Prozent der üblichen Ziele. Um eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu vermeiden, sollen Fahrgäste an den Haltestellen und beim Einsteigen Abstand halten sowie auch während der Fahrt Mundschutz tragen. Flixbus appellierte an die Kunden, nur zu reisen, wenn sie beschwerdefrei sind. Aus wirtschaftlichen Gründen ist aber nicht vorgesehen, Sitzplätze zu sperren. Flixbus-Konkurrent Blablabus hatte am Mittwoch angekündigt, nach seinem für Ende Juni geplanten Betriebsstart zunächst höchstens jeden zweiten Platz anzubieten.

07.00 Uhr - Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in den USA Angaben von Wissenschaftlern zufolge mehr als 100.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus ums Leben gekommen. Das ging am Mittwochabend (Ortszeit) aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor. Die Zahl der bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie in den USA lag nach Angaben der Universität bei rund 1,7 Millionen. Weltweit sind demnach mehr als 5,6 Millionen Fälle registriert worden - bei mehr als 350.000 Toten. Erst am Montag vergangener Woche war in den USA die Zahl von 90.000 Toten überschritten worden.

06.00 Uhr - Im US-Staat Nevada mit dem Glücksspielparadies Las Vegas sollen nach wochenlangen Corona-Schließungen die Casinos und Hotels wieder öffnen. Der Gouverneur von Nevada, Steve Sisolak, gab den 4. Juni als Termin bekannt. Nach Mitteilung der Behörden am Mittwoch müssen die Casino-Betreiber Hygieneauflagen und Abstandsregeln befolgen und den Gästen Schutzmasken anbieten. Auch Fitnesszentren, Schwimmbäder und Wasserparks können ihren Betrieb mit Vorsichtsmaßnahmen wieder aufnehmen, allerdings nur mit Gruppen von maximal 50 Personen.

05.00 Uhr - Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut 353 Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 179.717 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI am frühen Donnerstagmorgen meldete (Datenstand 28.05. 0 Uhr). Bislang starben dem RKI zufolge 8411 nachweislich mit dem Virus Infizierte, damit stieg die Zahl der gemeldeten Toten innerhalb von 24 Stunden um 62. Insgesamt 163.200 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden, das sind 400 mehr als noch einen Tag zuvor.

04.00 Uhr - Der US-Unterhaltungsriese Walt Disney stellt die Weichen für eine Wiedereröffnung seiner pandemiebedingt geschlossenen Vergnügungsparks in Florida. Das Disney World Resort soll am 11. Juli schrittweise und unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen wieder aufmachen. Eine Taskforce der zuständigen Behörden im Bezirk Orange County stimmte den Plänen des Unternehmens am Mittwoch zu. Weitere Disney-Themenparks in der Region sollen am 15. Juli wiedereröffnen.

03.00 Uhr - Der deutsche Automobilzulieferer Bosch kann seinen Betreib in Mexiko wieder aufnehmen. "Wir haben bereits die Genehmigung der Gesundheitsbehörden zur Wiedereröffnung erhalten, was wir schrittweise und mit gestaffelten Schichten an allen unseren Standorten tun werden", teilte das Unternehmen mit. In einer ersten Phase werde die Produktion zunächst nur auf 25 Prozent hochgefahren. Bosch verfügt über zwölf Produktionsstätten in Mexiko. Die Wiedereröffnung der mexikanischen Automobilindustrie nahm diese Woche Fahrt auf, da auch Unternehmen wie Fiat Chrysler und BMW schrittweise wieder öffnen. Seit Ende März war die Produktion wegen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Mexiko ausgesetzt.

