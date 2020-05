Das Coronavirus hält die Welt weiter in Atem. Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden immer sichtbarer. Lesen Sie die wichtigsten Entwicklungen zur Corona-Krise in unserem Newsblog.

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, regt einen Rettungsfonds für die angeschlagene Reisebranche an.

an. Spanien rechnet wegen der Corona-Krise mit einer Explosion seines Haushaltsdefizits auf mehr als 10 Prozent

auf mehr als 10 Prozent Der US-Experte Anthony Fauci hält einen Impfstoff "im Idealfall" womöglich schon im Januar für möglich

Und die Coronakrise beschert der französischen Staatsbahn SNCF ein Umsatzminus von mindestens 3 Milliarden Euro.

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, hat einen Rettungsfonds für die angeschlagene Reisebranche sowie Verbraucher ins Spiel gebracht - falls eine Gutscheinlösung für abgesagte Reisen nicht klappt. Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Der Druck in der Reisebranche wächst von Tag zu Tag. Die Lage ist mehr als angespannt. Die Reiseveranstalter und Reisebüros brauchen jetzt Verlässlichkeit."

Nach den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hat das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium die fünfte Verordnung seit Beginn der Krise erlassen. Weiter geschlossen sind demnach Restaurants, Cafés, Theater, Kinos, Sportanlagen, Schwimmbäder, Kosmetiksalons sowie Fahrschulen. Die im Internet veröffentlichte Verordnung tritt an diesem Sonntag in Kraft und gilt bis zum 17. Mai.

Generell geöffnet werden dürfen nach der neuen Verordnung alle Einzelhandelsbetriebe. Dabei müssen detaillierte Abstands- und Hygienevorkehrungen beachtet werden. Auch Spielplätze können wieder genutzt werden. Museen sind noch in der Liste der geschlossenen Einrichtungen aufgeführt, dürfen aber nach Angaben von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ab dem 11. Mai wieder öffnen.

Die tschechische Regierung beschleunigt abermals ihren Lockerungs-Fahrplan für die Corona-Maßnahmen. Vom 11. Mai an dürfen die Kulturinstitutionen des Landes wieder öffnen, wenn sie maximal 100 Menschen gleichzeitig einlassen. In den Museen, Galerien, Theatern, Kinos und Konzertsälen müssen Mindestabstände zwischen den Besuchern eingehalten werden. "Die Zuschauer werden in jeder zweiten Reihe sitzen, zwischen ihnen muss ein Sitz freibleiben", sagte Gesundheitsminister Adam Vojtech am Freitag in Prag.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat vor wachsenden sozialen Ungleichheiten durch die Corona-Krise gewarnt. "Wir kämpfen dafür, dass die Kosten der Krise nicht an den Beschäftigten hängen bleiben", erklärte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann am Freitag zum Tag der Arbeit. Es komme darauf an, Arbeitsplätze nachhaltig zu sichern "und ein gesellschaftliches Auseinanderdriften zu verhindern."

Wegen der Corona-Krise rechnet Spanien mit einer Explosion seines Haushaltsdefizits auf mehr als 10 Prozent. Das Defizit werde voraussichtlich von 2,8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) im vergangenen Jahr auf 10,34 Prozent im laufenden Jahr steigen, teilte Haushaltsministerin María Jesús Montero am Freitag. Die Arbeitslosigkeit dürfte den Einschätzungen zufolge auf 19 Prozent im laufenden Jahr steigen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) rechnet wegen der Virus-Krise mit einem massiven Konjunktureinbruch im Euro-Raum. Im ungünstigsten Fall halten die Währungshüter einen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im zweiten Quartal von 15 Prozent für möglich, gefolgt von einer sich länger hinziehenden und unvollständigen Erholung, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Analyse der EZB hervorgeht. Laut diesem Negativszenario würde die Wirtschaftsleistung der Euro-Zone auch bis Ende 2022 noch deutlich unter dem Niveau von Ende 2019 liegen.

Die Zahl der vom Robert Koch Institut erfassten Corona-Infizierten ist um 1639 auf 160.758 gestiegen, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Zahlen vom Freitag berichtet. Die Zahl der Toten sei um 193 auf 6481. (Reporting by Berlin Newsroom; editing by John Stonestreet)

Der prominente US-Regierungberater und Immunologe Anthony Fauci rechnet im Idealfall im Januar mit einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus - schneller als zu Beginn der Krise von ihm selbst angenommen. "Ich kann das aber nicht garantieren", schränkte Fauci am Donnerstagabend m US-Senider CNN ein. Es gebe zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, die einen Impfstoff verzögern könnten.

Die Corona-Pandemie hat die US-Fluggesellschaft United Airlines tief in die roten Zahlen gebracht. Im ersten Quartal fiel ein Nettoverlust in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar (1,6 Milliarden Euro) an, wie die Airline am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte United noch 292 Millionen verdient. Der Umsatz fiel um 17 Prozent auf 8,0 Milliarden Dollar.

Der französische Bahnbetreiber SNCF rechnet einem Bericht der Wirtschaftszeitung "Les Echos" zufolge im laufenden Jahr mit einem Umsatzeinbruch von mindestens drei Milliarden Euro. Eine Milliarde davon gehe allerdings auf die Streiks gegen die Pensionspläne der Regierung zurück, die Frankreich davor wochenlang im Griff hatten

Europas größter Billigflieger Ryanair plant den Abbau von bis zu 3000 Arbeitsplätzen. Dabei werde es sich vor allem um Piloten und Kabinenpersonal handeln, gab Konzernchef Michael O'Leary am Freitag bekannt. Wegen der Coronakrise prüfe das irische Unternehmen nun seine Wachstumspläne und Flugzeugbestellungen. Dazu würden Gespräche mit dem US-Hersteller Boeing geführt. Für das laufende zweite Quartal erwartet Ryanair einen Verlust von 100 Millionen Euro.

In Kalifornien werden ab Freitag einige Strände geschlossen. Die Regelung betreffe nur den Bezirk Orange County, erklärte der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom. Der Gouverneur reagierte damit auf den Andrang an einigen Stränden bei sonnigem Wetter am vergangenen Wochenende. Die Bilder hätten bei ihm "die Alarmglocken schrillen lassen", sagte Newsom.