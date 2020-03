Es hat etwas von einem Wirtschaftsthriller - und in Pandemiezeiten das Zeug, die Gemüter in Deutschland zu erhitzen. Unter dem Titel "Trump gegen Berlin. Kampf um Impfstoff-Firma" berichtete die "Welt am Sonntag" von Bemühungen des US-Präsidenten Donald Trump, sich für viel Geld den Zugriff auf das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac zu sichern. Einem Biotech-Unternehmen, das an der Entwicklung eines Impfstoffes gegen Covid-19 arbeitet.

Ziel Trumps sei es, sich das Medikament exklusiv für sein Land zu sichern, berichtete das Blatt und zitierte Quellen, die von einem Gebot in Höhe von einer Milliarde Dollar sprechen.

Zwar dementiert CureVac am Montag Verkaufspläne. Man habe zwar "viele Anfragen erhalten, bezüglich unserer Impfstoff-Entwicklung" - "auch aus dem Ausland", sagte ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage von manager magazin. Ein Verkauf ins Ausland sei aber nicht geplant.

Ein Wechsel an der Spitze des Unternehmens vor einigen Tagen, der offenbar auf Drängen des CureVac-Haupteigners Dietmar Hopp erfolgte, deutet allerdings darauf hin, dass bei CureVac einiges in Bewegung ist. Am Montag wollte sich der Krisenstab der Bundesregierung mit der Angelegenheit befassen.

Staaten ringen um Zugriff auf Ressourcen

Es ist nicht der erste Fall, in dem Staaten um Zugriff auf Ressourcen ringen, denen in der Corona-Krise erhebliche Bedeutung zukommt. So erließ die Bundesregierung angesichts von Sorgen, dass finanzkräftige Staaten kritische Schutzausrüstung und medizinisches Gerät wegkaufen könnten, bereits am 4. März eine Verordnung, wonach der Export von Schutzausrüstung und medizinischen Geräten im Kampf gegen Corona unter einen Genehmigungsvorbehalt gestellt wird. Über eine weitere für Montag geplante Verordnung soll aber sichergestellt werden, dass Ausfuhren in europäische Nachbarländer weiter möglich sind.

Zudem hat die Bundesregierung den zentralen Einkauf für Deutschland übernommen, weil selbst Landesbehörden oder gar einzelne Krankenhäuser immer schwieriger an dringend benötigte Schutzmasken, -kleidung oder -Brillen kamen. Ein Vorhaben, für das die Regierung Berichten zufolge 500 Millionen Euro in die Hand nehmen will.

Angesichts des CureVac-Falls stellt sich nun die Frage, ob sich auch ein Ausverkauf von Biotechfirmen wie CureVac von staatlicher Stelle verbieten ließe.