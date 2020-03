Die Corona-Krise hat immer mehr Auswirkungen auf das öffentliche Leben. Der Berliner Senat bereitet weitere Beschränkungen vor, die Wall Street beendet ihre schlimmste Woche seit 2008. Und Baden-Württemberg bietet Frankreich Nothilfe an. Lesen Sie die wichtigsten Entwicklungen im Newsblog.

Der Berliner Senat bereitet härtere Beschränkungen für das öffentliche Leben vor.

Die Wall Street beendet ihre schlimmste Woche seit 2008.

Volkswagen und BMW schließen jetzt auch Werke in Übersee.

Und Baden-Württemberg will wegen Überlastung französischer Kliniken Corona- Patienten aus dem Nachbarland aufnehmen.

06:00 Uhr

- Die US-Aktienmärkte haben eine der schlimmsten Woche ihrer Geschichte hinter sich. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Anschlag von 4,55 Prozent bei 19.173,98 Punkten und damit auf dem tiefsten Stand seit November 2016. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochenminus von mehr als 17 Prozent - der höchste Wochenverlust seit dem Jahr 2008. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte am Freitag um 4,04 Prozent auf 6994,29 Punkte ab. . Die Wochenbilanz von minus 15 Prozent ist der höchste Wochenverlust seit 2008. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte am Freitag um 4,04 Prozent auf 6994,29.

Damit hat die Angst vor dem Corona-Virus und seinen Folgen fast 32 Prozent - oder rund 9 Billiarden Dollar des S&P ausradiert seit dieser Mitte februar seinen Höchststand erreicht hatte.

- Nach Deutschland Volkswagen wird seine Werke in den mexikanischen Bundesstaaten Puebla und Guanajuato wegen der Coronavirus-Pandemie bis auf weiteres schließen. Dies geschehe aus Gründen des Gesundheitsschutzes, teilte die Mexiko-Sparte des Wolfsburger Autobauers mit. Auch hierzulande hatte der Autobauer bereits angekündigt, die meisten seiner deutschen und europäischen Werke zunächst für zwei bis drei Wochen stillzulegen. Statt Autos zu bauen, könnte Volkswagen demnächst auf die Fertigung von Medizintechnik wie Beatmusgeräte umstellen und dabei 3D-Drucktechnikeinsetzen, wie es hieß.

- Auch der Münchner Autobauer BMW unterbricht die Produktion in seinem Werk im US-Bundesstaat South Carolina. Die Bänder sollen ab dem 3. April für zwei Wochen stillstehen., hieß es.

06:30 Uhr

- Nachbarschaftshilfe in Krisenzeiten: Baden-Württemberg will nach Informationen der "Schwäbischen Zeitung" schwerkranke Corona-Patienten aus Frankreich in Kliniken aufnehmen. "Herr Ministerpräsident Kretschmann hat die Unterstützung Baden-Württembergs zugesagt", heißt es demnach aus einem Schreiben an Kliniken, das der Zeitung vorliege. "Es geht um Menschen, die ohne Beatmung in den kommenden Tagen sterben", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Während im Südwesten mehr als 2000 freie Beatmungsplätze in Kliniken existierten, seien im an Baden-Württemberg grenzenden südliche Elsass die Intensivstationen der Krankenhäuser nach Angaben der zuständigen Präfektur komplett belegt. Es fehle in den elsässischen Krankenhäusern an Betten mit Beatmungsgeräten, Material und Personal.

- Der Berliner Senat bereitet zur Eindämmung des Coronavirus weitere Beschränkungen des öffentlichen Lebens in der Hauptstadt vor. Der Senat wolle am Samstag darüber in einer Telefonschalte beraten, wie es aus der Regierung hieß. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) kündigte am Freitagabend bereits härtere Maßnahmen und deren Umsetzung in den kommenden Tagen an. Restaurants sollen dann ganz schließen - bislang dürfen sie bis 18.00 Uhr geöffnet sein. Künftig solle es dann noch Abhol- und Lieferdienste geben. Auch Versammlungen unter 50 Menschen sollten eingeschränkt werden, sagte Müller.

In Bayern und im Saarland gibt es bereits ein drastischeres Vorgehen. Dort treten an diesem Samstag Ausgangsbeschränkungen in Kraft, die Bürger dürfen ihre Wohnungen nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Am Sonntag wollen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder in einer Telefonkonferenz zum weiteren Vorgehen gegen die Corona-Pandemie abstimmen.

- Die Panamaische Fluggesellschaft Copa Airlines will ihren gesamten Flugbetrieb bis 31. April unterbrechen. Die Regierung des Landes hatte am Donnerstag sämtliche Reisen in das Land verboten.

07:00 Uhr

- In der Türkei ist die Zahl der am Coronavirus gestorbenen Patienten auf neun gestiegen. Insgesamt seien nun 670 Personen mit dem Virus infiziert, teilt das Gesundheitsministerium mit. Am Vortag waren es 359.

- Die Coronavirus-Krise setzt Brasiliens Wirtschaft und Präsident Jair Bolsonaro unter Druck. Das Wirtschaftsministerium rechnet dieses Jahr mit einer Stagnation statt dem zuletzt angepeilten Wachstum von 2,1 Prozent. Zuletzt war die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle auf mehr als 900 nach oben geschnellt. Umfragen zufolge sinken gleichzeitig die Zustimmungswerte für Bolsonaro, der die Pandemie zunächst als "Fantasie" abgetan hatte.

07.30 Uhr

- Auch in Simbabwe ist jetzt eine Coronavirus-Infektion bestätigt. Das afrikanische Land meldet den ersten Patienten: einen 38-Jährigen, der vor fünf Tagen aus Großbritannien zurückgekehrt sei.

- Nach der vorläufigen Absage des Filmfestivals von Cannes öffnet die Mittelmeerstadt ihren berühmten Festivalpalast wegen des Coronavirus für Obdachlose. Auf der Straße lebende Menschen sollten in dem Gebäude Unterschlupf und Schutz finden, sagte Dominique Aude-Lasset von der Stadtverwaltung am Freitag. Es gehe um ein "Symbol der Solidarität".

08:00 Uhr

- Die Ausbreitung des Coronavirus führt in den USA zu einem Ansturm auf Waffen und Munition. Der Munitionshändler Ammo.com teilte mit, zwischen dem 23. Februar und dem 15. März hätten sich die Umsätze verglichen mit demselben Zeitraum zuvor mehr als vervierfacht. Menschen horteten nicht nur Dinge wie Toilettenpapier und Grundnahrungsmittel, sondern "auch Munition in einem noch nie da gewesenen Ausmaß". Laut der Handelsvereinigung der Schusswaffenindustrie in den USA (NSSF) sind auch viele Erstkunden unter den Käufern.

08:30 Uhr

- Die Coronavirus-Krise zwingt den angeschlagenen US-Luftfahrtriesen Boeing zu weiteren Einschnitten. Der Airbus-Rivale teilte mit, dass Vorstandschef Dave Calhoun und Verwaltungsratsvorsitzender Larry Kellner bis zum Jahresende keine Bezahlung mehr erhielten. Zudem setzt der Flugzeugbauer seine Dividendenzahlung bis auf Weiteres aus und lässt sein bereits seit April 2019 ruhendes Aktienrückkaufprogramm noch länger pausieren.

