Chinas Wirtschaftswachstum 2020 wohl so schwach wie 1976

Baustelle in Shanghai

Aufgrund der Corona-Krise wird Chinas Wirtschaft nach Prognose von Ökonomen in diesem Jahr so langsam wachsen wie seit dem Ende der Kulturrevolution 1976 nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte nur noch um 2,5 Prozent zulegen, sagen 57 von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte voraus. Von der Nachrichtenagentur AFP befragte Analysten rechnen sogar nur mit einem Wachstum von 1,7 Prozent. 2019 hatte es noch zu einem Plus von 6,1 Prozent gereicht.

Besonders schwach fällt demnach das erste Quartal aus, in dem die Epidemie sich von der Provinz Hubei aus im ganzen Land ausbreitete: Von Januar bis März dürfte die Wirtschaftsleistung um 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingebrochen sein, erwarten die Ökonomen in der Reuters-Umfrage. Die von AFP befragten Experten rechnen sogar mit einem Rückgang von 8,2 Prozent im Vorjahresvergleich. Es wäre das erste Minus seit mindestens 1992. Pessimisten unter den Analysten halten sogar einen Einbruch von fast 30 Prozent für möglich. Das Statistikamt veröffentlicht das Quartalsergebnis an diesem Freitag.

Zentralbank hat Zinsen gesenkt und verlangt weniger Rücklagen

"Es ist schwierig, angesichts der Folgen der globalen Pandemie eine schnelle Erholung der chinesischen Wirtschaft zu erkennen", sagte der Chefvolkswirt der Zhongyuan Bank mit Sitz in Peking, Wang Jun. "Das Wirtschaftswachstum wird auch von der Stärke der Konjunkturmaßnahmen abhängen." Die Regierung hat beispielsweise ihre Ausgaben hochgefahren, Steuern gesenkt und Sonderanleihen der Kommunalverwaltungen für Großprojekte erlaubt. Die Zentralbank hat zudem Zinsen gesenkt und verlangt von den Geschäftsbanken weniger Rücklagen, so dass das dadurch frei werdende Geld in die Wirtschaft gepumpt werden kann.

Die Volksrepublik hatte wegen der Epidemie das öffentliche Leben massiv eingeschränkt, wobei viele Unternehmen nicht mehr arbeiten konnten. Mit dem Rückgang der Infektionszahlen wurden diese Beschränkungen wieder gelockert. Eine Erholung der nach den USA zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt liegt nicht zuletzt im Interesse der deutschen Wirtschaft: Die Volksrepublik ist ihr wichtigster Handelspartner. 2019 wurden Waren im Wert von mehr als 200 Milliarden Euro zwischen beiden Ländern gehandelt.

China ist im weltweiten Vergleich zugleich eines der ganz wenigen Ländern, deren Bruttoinlandsprodukt 2020 wachsen dürfte. Der Internationale Währungsfonds hatte zuletzt mitgeteilt, dass die Weltwirtschaft 2020 um 3,0 Prozent schrumpfen dürfte. "Die Welt hat sich in den vergangenen drei Monaten dramatisch verändert", hieß es im IWF-Weltwirtschaftsausblick. 2020 werde vermutlich die schlimmste Rezession seit der Großen Depression in den 1930er Jahren bringen. "Diese Krise ist wie keine andere bisher."

msc/Reuters/AFP