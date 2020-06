Ferienflieger Condor will bis zu 1000 Stellen streichen

Der Ferienflieger Condor befindet sich im Insolvenzverfahren in Eigenregie und wird mit Staatgeld am Leben erhalten

Der Ferienflieger Condor wird nach Worten von Firmenchef Ralf Teckentrup (62) wegen der Corona-Krise bis zu 25 Prozent seiner Arbeitsplätze streichen. Das wären bis zu 1000 Stellen, sagte Teckentrup der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Die Airline werde ihre Flotte um bis zu ein Viertel verkleinern.

Der Condor-chef äußerte zugleich die Einschätzung, dass die durch die Corona-Pandemie bedingte Krise der Luftfahrtbranche noch bis 2024 dauern werde. Condor wird mit rund einer halben Milliarde Euro Finanzhilfe vom Staat am Leben gehalten.

Einen neuen Käufer für Condor sieht der Manager so schnell nicht. "In der aktuellen Krise denkt niemand an Übernahmen. Ich denke daher, dass wir frühestens Ende nächsten Jahres einen neuen Verkaufsprozess starten werden und frühestens 2022 einen Käufer präsentieren können."

Der polnischen Lot, die vor einigen Wochen abgesprungen war, würde Teckentrup dann sogar "eine zweite Chance geben". Eine Übernahme durch die Lufthansa würde der Manager zwar begrüßen, sie dürfte seiner Einschätzung aber am Veto des Kartellamts weniger wahrscheinlich sein.

Zur Großbildansicht Foto: Soeren Stache dpa/lbn Condor-Chef Ralf Teckentrup (Bild Archiv) erwartet einen Verkauf des Ferienfliegers "frühestens" im Jahr 2022.

In dem Interview sagte der Airline-Chef steigende Preise für die Branche voraus. Condor selbst aber will die Preise nicht anheben. Sie dürften laut Teckentrup in etwa "auf dem Niveau des Vorjahres liegen". Condor komme zugute, dass die Airline "einen geringeren Kostendruck" habe als die Wettbewerber.

Condor werde den Flugbetrieb zu den Sommerferien wieder aufnehmen, kündigte Tecktrup an. Man werde von acht deutschen Flughäfen zu 29 Zielen in Europa am Mittelmeer fliegen, vor allem Griechenland, die Balearen, die Kanarischen Inseln und Antalya. "Dies sind etwa 30 Prozent unseres ursprünglich geplanten Flugangebots", sagte Teckentrup.

Das Buchungsverhalten bezeichnete der Manager in dem Gespräch als "zufriedenstellend, aber weit unter den Vorjahren". Kunden, die ihren Flug haben, bietet Condor flexible Umbuchungsbedingungen und ein Flugguthaben an. "Wer das nicht möchte, bekommt sofort sein Geld zurück", versicherte der Airline-Chef.

rei