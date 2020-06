Finanzaufsicht in London brummt Commerzbank Millionenstrafe auf

Die Commerzbank soll eine Millionenstrafe in Großbritannien zahlen

Die Commerzbank hat Ärger mit der britischen Finanzaufsicht. Die Aufsichtsbehörde teilte am Mittwoch mit, sie habe gegen die Londoner Filiale der Commerzbank eine Geldstrafe von 37,8 Millionen Pfund (47,34 Millionen US-Dollar) verhängt. Die Aufseher werfen der Commerzbank in London vor, in der Vergangenheit nicht ausreichend gegen die Risiken möglicher Geldwäsche vorgegangen zu sein.

"Die Commerzbank London war sich dieser Schwachstellen bewusst und hat keine angemessenen und wirksamen Maßnahmen ergriffen, um sie zu beheben, obwohl die FCA in den Jahren 2012, 2015 und 2017 besondere Bedenken hinsichtlich dieser Schwachstellen geäußert hat", heißt es in der Erklärung der Financial Conduct Authority (FCA).

Die Versäumnisse der Filiale in London hätten über mehrere Jahre hinweg ein erhebliches Risiko dargestellt, dass Geldwäsche und womöglich andere kriminelle Finanzgeschäfte unbemerkt bleiben konnten. "Die Unternehmen sollten erkennen, dass die Kontrollen für die Integrität des britischen Finanzsystems von entscheidender Bedeutung sind", sagte Mark Steward, Exekutivdirektor für Durchsetzung und Marktaufsicht bei der FCA.

Lesen Sie auch: Cerberus lässt Commerzbank nicht vom Haken

Die Bank habe sich bereiterklärt, wesentliche Änderungen vorzunehmen und erhielt einen Rabatt von 30 Prozent auf die Geldbuße, die ohne Zusammenarbeit mit den Behörden 54 Millionen Pfund betragen hätte.

Ein Sprecher der Commerzbank betonte, sie habe uneingeschränkt mit der FCA zusammengearbeitet und die Regulierungsbehörde habe keine illegalen Finanzgeschäfte feststellen können. Die Bank habe die Mängel, die Gegenstand der Untersuchung waren, erfolgreich behoben. "In dieser Phase der Sanierung hat die Commerzbank neue und verbesserte Systeme, Prozesse und Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche eingeführt ", fügte sie hinzu.

Dem Bericht der FCA zufolge habe die Filiale in London bestimmte Geschäfte ausgesetzt in der Zeit beziehungsweise keine neuen Kunden aufgenommen, deren Verbindungen und Geschäfte womöglich ein Risiko für die Bank hätten darstellen könnten.

Aktien der Commerzbank Börsen-Chart zeigen notierten Mittwochmittag zeitweise 0,82 Prozent schwächer bei 4,25 Euro.