Beim Konsumgüterkonzern Henkel steht ein Wechsel an der Spitze des Vorstands bevor. Nach Informationen des manager magazins schaut sich der Gesellschafterausschuss des Unternehmens, der von den Mehrheitseigentümern der Henkel Familie (61,2 Prozent) dominiert wird, bereits seit längerem nach einem Nachfolger für Vorstandschef Hans Van Bylen um. Hintergrund sind nach Informationen von manager magazin die mäßige geschäftliche Performance des bis vor wenigen Jahren noch sehr dynamischen Konzerns.

Der Henkel-Konzern bestätigte am Donnerstag Nachmittag per ad-hoc-Mitteilung, dass es zum Jahresende einen Wechsel an der Spitze des Konzerns geben werde. Van Bylen werde zum Jahresende von Carsten Knobel abgelöst, der im Vorstand derzeitig für Finanzen zuständig ist.

In diesem Jahr musste Van Bylen Jahr zweimal die Prognose senken. Aber auch an der Börse geht es für Henkel seit Längerem tendenziell abwärts. Van Bylens Vertrag läuft noch bis Ende April 2021.

