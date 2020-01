Carlos Ghosn will am heutigen Mittwoch öffentlich über seine spektakuläre Flucht reden.

Der ehemalige Automanager Carlos Ghosn will sich am Mittwoch in Beirut zu seiner spektakulären und geheimnisvollen Flucht aus Japan äußern. Der ehemalige Vorstandschef des französisch-japanischen Autobündnisses Renault-Nissan-Mitsubishi stand in Japan unter Anklage, war aber auf freiem Fuß. Am 29. Dezember flüchtete er in den Libanon. Dabei soll der 65-Jährige sich in einer Kiste versteckt haben, berichteten japanische Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise. Zu der Flucht mit einem Privatjet hätten ihm zwei Amerikaner geholfen. Japan nannte die Ausreise illegal.

Von "Le Cost Killer" zum "großen Ghoudini" Als "Le Cost Killer" wurde der Automanager Carlos Ghosn in den 90er Jahren bei Renault bekannt - hier sein letztes offizielles Firmenportrait von 2018. Nachdem er wie zuvor schon bei Michelin einige marode Geschäfte in Rekordzeit saniert hatte, wurde der gebürtige Brasilianer 1999 nach Japan geschickt, um mit dem vor der Pleite geretteten Partner Nissan ebenso zu verfahren - und lieferte erneut. Ab 2005 war Ghosn in Personalunion Vorstands- und Verwaltungsratschef von Nissan und Renault - eine bis dahin nie dagewesene Doppelrolle als Topmanager zweier Großkonzerne auf verschiedenen Kontinenten. Hinzu kam noch die in den Niederlanden angesiedelte Betriebsgesellschaft der Auto-Allianz. Wegen Nissans hoher Renditen wollten ihn auch andere Konzerne oder deren Aktionäre anwerben, ohne Erfolg. Die neue Nissan-Zentrale in Yokohama weihte Ghosn im August 2009 symbolisch mit einem Elektroauto ein. Zwei Jahre zuvor hatte er schon Milliardeninvestitionen in die von anderen noch belächelte Technik verkündet. Der Nissan Leaf wurde zum weltweit meistverkauften E-Mobil. Seine Spezialität aber war es, Kostenvorteile großer Allianzen auszuschöpfen. 2010 beschloss Ghosn mit dem damaligen Daimler-Chef Dieter Zetsche eine Überkreuz-Beteiligung und allerlei Kooperationen. Inzwischen wachsen aber die Zweifel am Nutzen des Deals. Besser lief es mit Mitsubishi, ebenfalls 2010 als Partner präsentiert. Bis 2016 übernahm Nissan bei dem schwächelnden heimischen Wettbewerber ein großes Aktienpaket ... ... und Carlos Ghosn bekam noch den Posten des Chairman von Mitsubishi Motor hinzu - obwohl er zuvor öffentlich erklärt hatte, er könne das Jonglieren mit verschiedenen Topjobs niemandem empfehlen. Das Ziel stand: Zusammengerechnet konnten sich Renault, Nissan und Mitsubishi (in einem engen Rennen mit Volkswagen und Toyota) als größter Autohersteller der Welt mit zehn Millionen produzierten Fahrzeugen pro Jahr rühmen. Allerdings blieb die Allianz lose, die einzelnen Firmen behielten ihre Unabhängigkeit. Verbindend wirkte die Person Carlos Ghosn. In Japan stieg der Ruhm des schon früh in eigenen Manga-Comics verewigten Business-Heroen bis 2017, als er die Nissan-Führung abgab. Die Wirtschaftszeitung "Nikkei" brachte in einer 30-teiligen Serie "die vielen Lektionen des Ghosn-sensei". Vor dem Schloss von Versailles präsentierte sich Ghosn 2016 als Wohltäter, weil er die Renovierung des Friedenspavillons finanzierte. Im selben Jahr feierte er dort als Sonnenkönig seine zweite Hochzeit - nach Ansicht französischer Ermittler auf Firmenkosten. Es ist einer von vielen Korruptionsvorwürfen, die den Sturz vom Business-Thron brachten. Am 19. November 2018 wurde Carlos Ghosn am Flughafen Tokio nach der Ankunft im Privatjet aus dem Libanon verhaftet - immerhin in der Heimat seiner Vorväter, wo Ghosn auch die Schulzeit in den 60er Jahren verbracht hatte, gab es öffentliche Solidaritätsbekundungen. So sah ein Gerichtszeichner in Tokio Carlos Ghosn im Januar 2019. Viermal wurde Ghosn unter jeweils neuen Vorwürfen festgenommen, er habe sich auf Firmenkosten bereichert und eigene Bezüge verschleiert. Ghosn betonte seine Unschuld. Im April 2019 kam die vierte Verhaftung kurz vor einer angekündigten Pressekonferenz. Seine Anwälte veröffentlichten ein vorbereitetes Video, in dem Ghosn von einer "Verschwörung" sprach. Nissan-Manager hätten Angst gehabt, weil er sie wegen wieder schlechter Performance entlassen und die Allianz mit einer formellen Fusion festigen wollte. Nach insgesamt 129 Tagen in Haft kam Carlos Ghosn am 25. April 2019 zwar nicht frei, aber ... ... in Hausarrest in seiner Residenz in Tokio. Ghosn musste insgesamt 1,5 Milliarden Yen (12,5 Millionen Euro) als Kaution hinterlegen, sich rund um die Uhr überwachen lassen und auf sein Verfahren warten, das im japanischen Justizsystem fast immer mit einer Verurteilung endet. In dieser Zeit verlor Ghosn seine verbliebenen Konzernämter. Auch Renault entdeckte fragwürdige Zahlungen. Mit der US-Börsenaufsicht SEC schloss Ghosn im September einen Vergleich, der eine Million Dollar Strafe und ein zehnjähriges Ämterverbot in börsennotierten Firmen vorsieht. Doch am 31. Dezember 2019 musste Anwalt Junichiro Hironaka das Verschwinden seines Mandanten erklären - ohne eine Erklärung zu haben. Trotz der Kaution, trotz der Überwachung und obwohl er seine drei Pässe (aus Brasilien, Frankreich und dem Libanon) abgegeben hatte, war Carlos Ghosn einfach abgetaucht. Den japanischen Ermittlern, die am 2. Januar Beweismittel in Säcken aus Ghosns Haus brachten, bleibt vor allem Aufklärungsarbeit über die eigenen Sicherheitslücken. Der Fall nährte wilde Spekulationen über den Hergang der Flucht, die "Financial Times" schreibt vom "großen Ghoudini" in Anlehnung an den Entfesselungskünstler Houdini. Wohl mit dem Schnellzug gelangte Ghosn binnen drei Stunden ins 500 Kilometer entfernte Osaka, wo er unerkannt durch diese Privatjet-Lounge des Flughafens kam - laut Medienberichten versteckt in einem großen Kasten für Audiogeräte, das nicht in den Scanner passte. Die türkische Charterfirma MNG flog ihn (unter falschem Namen) via Istanbul nach ... ... Beirut, wo Ghosns Haus im noblen Viertel Achrafieh nun ein neuer Krisenherd des von einer schweren Staats- und Finanzkrise heimgesuchten Libanon ist. Dort ist der 65-Jährige frei, seine Zukunft aber höchst ungewiss - von einem Ministeramt bis zu 15-jähriger Haft wegen verbotener Israel-Kontakte reichen die im Land diskutierten Szenarien. Zunächst will Carlos Ghosn vor allem seine Sicht der Dinge präsentieren.

Carole Ghosn, die Ehefrau Ghons, hat indes nach eigenen Angaben nichts von der Flucht ihres Ehemannes gewusst. "Ich war mit meinen Kindern in Beirut, um Weihnachten zu feiern, und jemand rief mich an und sagte: "Ich habe eine Überraschung für dich. Es war die beste Überraschung meines Lebens", sagte Carole Ghosn der französischen Zeitung "Le Parisien" am Dienstagabend. "Wir trafen uns in der Wohnung meiner Eltern, ich umarmte Carlos ganz fest, mindestens fünf Minuten, bevor ich einen Ton rausbrachte."

Er werde nun die Wahrheit ans Licht bringen, kündigte Carole Ghosn mit Blick auf die mit Spannung erwartete Pressekonferenz ihres Mannes am Mittwoch in Beirut an. Er sei angespannt. Es sei die wichtigste Rede seines Lebens.

Ehefrau sieht ihren Mann als Opfer einer Verschwörung

Carlos Ghosn, so seine Frau, sei das Opfer einer Verschwörung und des Krieges zwischen Renault und Nissan. Sie verteidigte seine Flucht aus Japan. "Carlos hatte nicht die Absicht, sich für Dinge schuldig zu bekennen, die er nicht getan hat." Nach Angaben von "Le Parisien" schloss Carole Ghosn in dem am Dienstagabend in Beirut geführten Gespräch auch eine Rückkehr nach Frankreich nicht aus. Es sei allerdings keine Option in der nahen Zukunft.

Zur Großbildansicht REUTERS Carlos und Carole Ghosn im März 2019 in Tokio

Die japanische Justiz hatte nach Ghosns spektakulärer Flucht in den Libanon einen Haftbefehl gegen dessen Frau erwirkt. Ihr werde vorgeworfen, im vergangenen April bei einer Befragung durch die Staatsanwaltschaft vor Gericht Falschaussagen gemacht zu haben, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Dienstag. Sie bezeichnete dies nun als "Rache der japanischen Staatsanwälte".

Carole Ghosn hatte immer wieder die Haftbedingungen ihres Mannes in Japan scharf kritisiert und angezweifelt, dass er einen fairen Prozess bekomme. Eine Bedingung für Ghosns Entlassung aus der monatelangen Untersuchungshaft gegen Kaution war gewesen, dass er weder Japan verlässt noch ohne Erlaubnis Kontakt zu seiner Frau aufnimmt. Die japanische Staatsanwaltschaft erklärte dem Gericht in Tokio, dass Carole Ghosn Personen, die im Zusammenhang mit dem Fall stehen, kontaktiert habe.

Japanischer Anwalt verwehrt Zugriff auf Ghosn-Computer

Der japanische Anwalt von Carlos Ghosn hat der Staatsanwaltschaft in Tokio den Zugriff auf einen Computer verwehrt. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch berichtete, wollte die Staatsanwaltschaft im Büro von Ghosns Anwalt Junichiro Hironaka einen Computer beschlagnahmen, den Ghosns dort genutzt hatte. Doch der Verteidiger habe von seinem Recht auf Verschwiegenheit gebraucht gemacht und den Ermittlern das Betreten seines Büros untersagt.

Ghosns japanische Verteidiger kritisierten die internen Ermittlungen des Autokonzerns Nissan gegen ihren Mandanten scharf. Sie seien einzig mit der Absicht veranlasst worden, um Ghosn zu Fall zu bringen und ihn daran zu hindern, Nissan enger mit Renault zu verzahnen. Ghosn wird unter anderem beschuldigt, jahrelang Einkommen viel zu niedrig angegeben zu haben. Zudem soll er private Investitionsverluste auf Nissan übertragen haben. Ghosn hat die Vorwürfe stets abgestritten.

rei/dpa/Reuters