Pressekonferenz in Beirut

Carlos Ghosn (65) äußert sich zum ersten Mal seit seiner spektakulären Flucht aus Japan öffentlich. Der wegen Korruptionsvorwürfen geschasste Ex-Chef der Autoallianz Renault-Nissan-Mitsubishi hält eine Pressekonferenz in Beirut ab. Zuvor hatten seine Anwälte bereits einige Statements verbreitet. Die wichtigsten Aussagen fassen wir im Live-Ticker für Sie zusammen. Hier können Sie die Konferenz live verfolgen:

15 Uhr: "Sprechen wir über Rufmord." Ghosn bezieht sich auf die von Renault gesponserte Renovierung eines Teils von Schloss Versailles und die dortige Hochzeitsfeier von Carlos und Carole Ghosn im Mai 2016, die zugleich Caroles 50. Geburtstag würdigte - Gegenstand der französischen Ermittlungen gegen Ghosn.

"Manche denken, dass ich wegen Versailles im Gefängnis war", sagt der 65-Jährige. Das Schloss habe das Paar als Ort gewählt, weil es die wichtigste französische Sehenswürdigkeit und Symbol der Öffnung und Modernisierung des Landes sei - "nicht, um Louis XIV. und Marie Antoinette zu imitieren".

Auch die auf Konzernkosten bezahlten Wohnhäuser des damaligen Jet-Set-CEOS unter anderem in Rio de Janeiro und Beirut (neben Paris, New York, Amsterdam und Tokio) seien kein Skandal, er habe nichts verschleiert. Ghosn zeigt einen Beschluss, unterzeichnet von Ex-Nissan-Chef Hiroto Saikawa und seinem früheren Vorstandskollegen Greg Kelly sowie der Finanz- und Rechtsabteilung.

14.50 Uhr: Die Börse gebe ihm Recht, sagt Carlos Ghosn. Seit seiner Verhaftung vor 14 Monaten sei die Marktkapitalisierung von Nissan Börsen-Chart zeigen um 10 Milliarden Dollar gesunken, "sie verlieren 40 Millionen Dollar pro Tag". Im Fall von Renault Börsen-Chart zeigen sehe es nicht viel besser aus, dort sei der Börsenwert seitdem um 20 Millionen Euro pro Tag gesunken.

14.45 Uhr: Ghosn äußert sich zu den einzelnen Anklagepunkten. Dass Nissan seine privaten Währungsumtauschkosten getragen habe, sei ein völlig normaler Vorgang und kein Beleg für eine Selbstbereicherung. "Das ist ein regulärer Bilanzposten." Er lässt an die Wand einen entsprechenden Aufsichtsratsbeschluss von Renault projizieren. Eine der Unterschriften ist pikanterweise die von Carlos Tavares, heute als Chef des mit Fiat-Chrysler anbandelnden Peugeot-Konzerns eine große Nummer der Autowelt, wie sie Carlos Ghosn früher war.

Die Geldflüsse über einen Vertragshändler im Oman, die laut den japanischen Ermittlern über Scheinfirmen Ghosn selbst zugute gekommen sein sollen, erklärt Ghosn als "Anreize", wie der Konzern sie auch Händlern in anderen Ländern anbiete. Nur, weil er mit dem omanischen Partner privat verbunden sei, stürzten sich die Staatsanwälte auf die hohe Summe.

14.35 Uhr: "Entweder ich sterbe in Japan, oder ich entkomme irgendwie", sei schließlich seine Erkenntnis gewesen, sagt Ghosn. Er zeigt sich bitter über "das Land, dem ich 17 Jahre lang gedient habe." Er sei in Japan verehrt worden, "mehr als 20 Management-Bücher wurden über mich geschrieben" - und plötzlich sei er als "kaltherziger, gieriger Diktator" in Ungnade gefallen.

14.30 Uhr: Im Moment seiner Verhaftung am Tokioter Flughafen im November 2018 sei ihm klar gewesen, dass es eine Absprache zwischen der Staatsanwaltschaft und Nissan gebe und die Ermittler ihn "vorverurteilt" hätten, sagt Ghosn. "Als Grund für meine Verhaftung wurde eine Vergütung genannt, die gar nicht festgelegt, nicht vereinbart, nicht bezahlt war."

Auch, dass seine Frau Carole jetzt des Meineids angeklagt werde, neun Monate nach ihrer vollständigen Aussage vor Gericht in Japan, nennt er als Beleg für eine fingierte Ermittlung.

Das Kontaktverbot zu seiner Frau als Kautionsauflage sei damit begründet worden, die Unterschlagung von Beweismitteln zu verhindern. Andere Familienmitglieder und Freunde habe er aber durchaus treffen dürfen. Warum also nicht seine Frau? "Weil sie wussten, dass sie mich brechen würden, wenn sie mir kein normales Leben erlauben", sagt Ghosn. "Ich fühlte mich nicht mehr als Mensch."

14.20 Uhr: Carlos Ghosn erklärt die von ihm zuvor benannte "Verschwörung", die er an der Wurzel der Affäre sieht - ausgehend von einigen Nissan-Managern. Leider habe sich 2017 - gerade, nachdem er selbst den Chefposten aufgegeben und sich dem Allianz-Neuzugang Mitsubishi zugewendet hatte - die Performance des ab 1999 von Ghosn sanierten Autokonzerns wieder verschlechtert. Hiroto Saikawa als sein Nachfolger habe sich deswegen zu Recht um seinen Job gesorgt.

Auch habe es "Bitterkeit bei unseren japanischen Freunden" gegeben, weil der Renault-Aufsichtsrat eine Stimmrechtsreform beschlossen habe, die den Einfluss des französischen Staats verdoppelt und den von Nissan auf Null drückte - obwohl beide rund 15 Prozent der Renault-Aktien besitzen.

"Sie wollten mich loswerden", sagt Ghosn mit Blick auf die damaligen Nissan-Topmanager. "Und sie hatten Recht: Wenn sie mich loswerden, gewinnen sie Autonomie." Neben Saikawa sei auch der Ex-Vorstandskollege Hari Nada eine Schlüsselfigur der Verschwörung. Es gebe auch Beteiligte auf Seiten der japanischen Regierung. Aus Respekt vor dem libanesischen Staat werde er deren Namen aber nicht nennen, um die diplomatischen Probleme nicht noch zu vergrößern.

14.10 Uhr: "Das libanesische Volk hat ein starkes Herz und einen Sinn für Rechtschaffenheit", bedankt sich Ghosn für das Podium in der Heimat seiner Vorfahren. Einige Journalisten spenden Applaus.

"Greg bleibt ein Opfer des Geiseljustizsystems", erinnert Ghosn an seinen in Japan mitangeklagten Ex-Nissan-Vorstandskollegen Greg Kelly.

Er selbst wolle sich durchaus der Justiz stellen. "Ich bin nicht vor der Justiz geflohen, sondern vor Ungerechtigkeit, vor politischer Verfolgung", wiederholt Ghosn sein erstes Statement nach der Ankunft in Beirut zum Jahreswechsel. Er beschuldigt Nissan und die von dem Konzern beauftragte Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins, in ihren Ermittlungen sei es nur darum gegangen "Gesicht zu wahren". Wahrheit und Recht seien dabei nicht von Belang gewesen.

14.05 Uhr: Als Grund für seine Flucht nennt der 65-Jährige, dass er keine Chance gehabt habe, seine Unschuld zu verteidigen. Während seiner Haft und Hausarrest in Japan habe er keine Gelegenheit gehabt, sein Bild in der Öffentlichkeit richtigzustellen. Seine Familie sei "grundlosen Anschuldigungen und Gerüchten" ausgesetzt gewesen, die von den japanischen Staatsanwälten über die Presse lanciert worden seien.

14 Uhr: Nach einer Vorstellung des Ex-Topmanagers auf Arabisch übernimmt Ghosn das Mikro und spricht auf Englisch über den "für mich sehr wichtigen Tag". Zunächst schildert er seine Sicht auf die bereits zuvor kritisierten Zustände im japanischen Strafverfahren. Er habe über hundert Tage in Einzelhaft verbracht, seine Menschenrechte und Justizstandards der Vereinten Nationen seien verletzt worden.

13.50 Uhr: Carlos Ghosn betritt den Saal des libanesischen Presseverbands in Beirut.