Schon vor dem Ausbruch der Corona-Krise diskutierten Experten intensiv über die Gefahr einer Überhitzung des internationalen Fußballmarktes. Corona stellt das globale Fußballsystem nun tatsächlich auf eine existentielle Probe, der Ausgang: ungewiss. In jedem Fall gibt Corona aber den Anstoß, eingefahrene Denkmuster zu überwinden und ernsthaft über internationale Regelungen wie Obergrenzen für Spielergehälter, Transfer- und Agentenhonorare nachzudenken.

In keinem Lebensbereich ist es möglich, das Rad einfach zurückzudrehen. Wir müssen uns den neuen Realitäten mit und nach Corona stellen und offen sein für Veränderungen. Der Profifußball wird höchstwahrscheinlich im Kern ein Wachstumsrennen bleiben. Umso wichtiger wird es sein, dass wir bei der Neugestaltung des Fußballsystems darauf achten, ein Gleichgewicht zwischen der Wettbewerbsfähigkeit von Clubs und ihrer Einbindung in das soziale Gefüge und die Werte unserer Gesellschaft zu finden. Ein hoffnungsvoller Wink in diese Richtung ist das Bestreben nach Nachhaltigkeit, das in den letzten Jahren in vielen Bereichen des Fußballs an Bedeutung gewonnen hat.

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Idee der Nachhaltigkeit von einer eher vagen Definition zu einem vergleichsweise präzisen Konzept entwickelt, das sich auf dreifache Weise operationalisieren und messen lässt:

Umweltindikatoren ("Planet") umfassen die physische Dimension der Nachhaltigkeit wie den Energie- und Wasserverbrauch, d.h. den Materialverbrauch, der vergleichsweise einfach zu messen ist. In diesem Bereich hat sich einiges getan. So konnten wir in der Bundesliga das Aufkommen von Berichten über Umweltschutzmaßnahmen oder Umweltbilanzen unter anderem des VfL Wolfsburg, des BVB, des Hamburger SV oder von Werder Bremen beobachten.

Als weltweit erster Fußballclub hat der VfL Wolfsburg 2012 einen GRI-zertifizierten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Zudem sehen wir in der gesamten Bundesliga immer mehr große Photovoltaikanlagen auf Stadiondächern, die Verwendung von Mehrwegbechern an Spieltagen oder auch Trainingsplätze, die mit Regenwasser bewässert werden. Bayern München erhielt kürzlich den Reusable Award der europäischen Reuse-Konferenz; Schalke 04 hat den Umweltschutz im Club-Verhaltenskodex verankert.

Tatsächlich beschränkt sich Nachhaltigkeit aber nicht nur auf Umweltbelange, sondern schließt auch soziale Indikatoren ("People") mit ein, wie etwa die Unternehmensleistung im Hinblick auf Gleichstellung, Gerechtigkeit und andere soziale Auswirkungen. Soziale Indikatoren sind im Vergleich zu Umweltindikatoren eher vage und manifestieren sich oft in eher einfachen Aussagen zur Sozialpolitik eines Clubs. Was wir von anderen Branchen lernen können, ist, dass es bei der Einhaltung von Sozialstandards nicht um Gutbürgertum oder Altruismus geht, sondern um finanziellen Erfolg.

Zum Beispiel beobachten Ökonomen der schwedischen Universität Linköping eine signifikante und positive Korrelation zwischen der Offenlegung von Informationen über die soziale Leistung von Unternehmen (wie Menschenrechte, Produktverantwortung) und der Eigenkapitalrendite. Es muss stets eine Mischung aus Führungskräften, Fachexperten, die sich mit akuten fachspezifischen Problemstellungen auseinandersetzen (wie Liquiditätssicherung, Hygieneanforderungen, Kurzarbeit), und Mitarbeitern, die mit der Kultur, den Werten und Überzeugungen der Organisation besonders vertraut sind, im Krisenstab gewährleistet werden.

Schließlich sind Wirtschafts-/Governance-Indikatoren ("Profit") Teil der sogenannten "Triple Bottom Line" der Nachhaltigkeit. In diesem Zusammenhang richtet sich der Blick vor allem auf die Struktur und Funktion des Verwaltungsrates eines Unternehmens, die Ungleichheit zwischen den Gehältern des Managements und dem Durchschnittsgehalt der Beschäftigten sowie die Transparenz und Organisationsstruktur eines Unternehmens.