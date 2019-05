Buchtipp: "Life after Google"

Kryptowährungen können nicht nur epische Blasen erzeugen oder koreanische Teenager zu Millionären machen. Laut George Gilder bedrohen sie einen der wertvollsten Konzerne der Welt: Google.

In seinem Buch "Life after Google" stellt der Techprophet die durchaus steile These auf, dass die Rechenpower, die nötig ist, um Kryptogeld wie Bitcoin zu schürfen, Googles System aus exklusiven Hochleistungsrechenzentren "verzwergen" werde. Die dezentrale Blockchain sei den Datensammlern aus Mountain View überlegen, der Wettbewerbsvorteil im Zeitalter der künstlichen Intelligenz wäre dahin.

Sehen Sie hier: Die aktuelle Bestsellerliste aus der Wirtschaftskultur

Für Gilder neigt sich gar die Ära der kostenlosen Internetdienste ihrem Ende zu. Googles Cashcow, die werbefinanzierte Websuche, sei als Teil dieser "Ideologie" nie nachhaltig gewesen.

Philipp Alvares de Souza Soares