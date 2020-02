8





Die Ausbreitung des Coronavirus hat bereits verschiedene Unternehmen aus der Finanzbranche zu Spenden bewegt - da will der weltgrößte Hedgefonds Bridgewater Associates offenbar nicht außen vor bleiben. Wie Bloomberg berichtet, spendet Multimilliardär und Bridgewater-Gründer Ray Dalio über eine Wohltätigkeitseinrichtung seiner Familie sowie die Hedgefonds-Gesellschaft zehn Millionen Dollar (etwa 9,2 Millionen Euro) für die Suche nach einem Mittel gegen die Krankheit. Das Geld werde an verschiedene medizinische Einrichtungen in China gehen, so Bloomberg mit Verweis auf Angaben Bridgewaters.

Zuvor hatten bereits andere Vertreter der Finanzwirtschaft Spenden im Kampf gegen Corona bekanntgegeben. Die Blackstone-Gruppe etwa spendete laut Bloomberg eine Million Dollar für Hilfen in 30 Orten in China. 7,5 Millionen Dollar kamen von Ken Griffin, Gründer des Hedgefonds Citadel und im vergangenen Jahr einer der Top-Großverdiener des Finanzgeschäfts.

Zudem listet Bloomberg Spenden der britischen Investmentfirma Winton Group sowie der Schweizer Großbank UBS auf (jeweils eine Million Yuan, also etwa 130.000 Euro).

Bridgewater Associates und dessen Gründer Dalio haben offenbar eine besondere Verbindung zu China. Dalio habe das Land 1984 sowie 1995 besucht und später seinen Sohn dort zur Schule geschickt, so der Bericht. 2011 habe das Anlageunternehmen eine Niederlassung in Peking eröffnet und seither verschiedene Investmentprodukte für Anleger aus der Volksrepublik aufgelegt.

cr