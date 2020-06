Boris Johnson will britischen Firmen besser schützen

Boris Johnson vor seinem Amtssitz in London

Der britische Premierminister Boris Johnson will einem Medienbericht zufolge härtere Gesetze zur Verhinderung und Kontrolle ausländischer Übernahmen auf den Weg bringen. Geplante Akquisitionen, die ein Sicherheitsrisiko für Großbritannien darstellen könnten, sollen meldepflichtig werden, schreibt die Zeitung "The Times" am Sonntag.

Dem Bericht zufolge wolle Großbritannien damit der wachsenden Besorgnis über den Einfluss Chinas begegnen. Bei Missachtung der Meldepflicht oder bei Nicht-Einhaltung von auferlegten Bedingungen nach erfolgreicher Übernahme könnte nach dem neuen Gesetz die Unternehmensführung strafrechtlich belangt werden, so die Zeitung.

Das Problem hat auch mit der schwachen heimischen Währung zu tun, die seit dem Brexit 15 Prozent gegenüber dem Dollar verloren hat. Dadurch sind britische Unternehmen billig zu haben - zumindest für die Interessenten, die in Dollar bezahlen können. In Gefahr sind mittelgroße, börsennotierte Unternehmen, die einen Großteil ihrer Umsätze außerhalb Großbritanniens erzielen und bislang Profiteure eines schwachen britischen Pfunds waren.

cr/spon