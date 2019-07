Flugverbot für 737 Max reißt Boeing tief in rote Zahlen

Und sie bewegen sich nicht: Die Boeing-Maschinen des Typs 737 Max bleiben weltweit am Boden - und kosten den jeden Tag ein Vermögen

Das anhaltende Startverbot für die 737 Max wird Boeing wohl Milliarden kosten. Rückstellung dafür drücken das Quartalsergebnis tief ins Minus. Doch das ist derzeit nicht das einzige Problem des Airbus-Konkurrenten.

Jetzt ist es amtlich: Das weltweite Startverbot für die Unglücksmaschine 737 MAX nach zwei Abstürzen mit vielen Toten hat beim Flugzeugbauer Boeing zu einem Milliardenverlust geführt. Im zweiten Quartal verbuchte Boeing Börsen-Chart zeigen wegen einer Rückstellung über knapp fünf Milliarden Dollar 2,9 Milliarden Dollar Nettoverlust. Boeing hatte wenige Tage zuvor die Märkte über die hohen Rückstellungen informiert, die konkreten Auswirkungen auf das Ergebnis aber noch nicht beziffert.

"Das ist ein entscheidender Moment für Boeing", erklärte Boeing-Chef Dennis Muilenburg am Mittwoch in Chicago. Das Unternehmen halte seine Werte Sicherheit, Qualität und Integrität hoch, während es daran arbeite, die 737 MAX wieder in Dienst zu stellen.

Weltweit darf das wichtigste neue Modell von Boeing seit März nicht mehr fliegen, nachdem in Äthiopien und in Indonesien neue Maschinen dieses Typs kurz nach dem Start abgestürzt waren. Dabei kamen alle 346 Menschen an Bord der Flugzeuge ums Leben.

Umsatz 35 Prozent eingebrochen

Boeing arbeitet an einem Update der als Unfallursache vermuteten Sicherheitssoftware. Mit der Rückstellung will der US-Konzern Entschädigungen für seine Kunden und Kosten der Produktionsausfälle abdecken. Zu den Großabnehmern der 737 MAX gehören in Europa Ryanair und TUI. Zur Entschädigung von Angehörigen der Opfer sieht Boeing 50 Millionen Dollar vor.

Der Umsatz des Flugzeugherstellern sank von April bis Juni um 35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 15,75 Milliarden Dollar. Die Auftragsbücher seien allerdings gut gefüllt mit mehr als 5500 Flugzeugen im Wert von 390 Milliarden Dollar, teilte Boeing weiter mit. Einen neuen Jahresausblick gab das Unternehmen nicht, denn noch ist unsicher, wann die 737 wieder abheben darf. Die US-Kunden von Boeing rechnen damit bis Ende des Jahres.

Probleme auch mit dem Großraumflugzeug 777

Ryanair stellt sich darauf ein, die ersten Maschinen dieser Baureihe im Frühjahr in Empfang zu nehmen, weil neben der US-Behörde FAA auch die europäische Luftfahrtaufsicht EASA die Zertifizierung ausführlich prüfen will.

Die Krise um die 737 ist nicht das einzige Problem von Boeing. Auch das neue Großraumflugzeug 777 kann erst mit Verzögerung im kommenden Jahr ausgeliefert werden, weil es Probleme mit den Triebwerken von General Electric gibt. Zu den Bestellern gehört auch die Lufthansa.

Außerdem verschob Boeing auch den Baubeginn des neuen Mittelstreckenjets NMA. Dieser sei nicht nur ein wichtiges Konkurrenzprodukt für Airbus, sondern auch ein möglicher Ersatz für die 737, hieß es in Branchenkreisen.

